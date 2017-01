«La energía es nuestro punto fuerte»

En Granada hemos seguido la progresión logarítmica de la banda de Mikel Izal, cada vez necesitando espacios mayor, y en festivales como el Alhambra/Granada, pasando de ser un grupo de relleno a la hora de la comida a ser indiscutibles cabezas de cartel, como lo fueron ya en el pasado En Órbita Fest. Ahora despiden su etapa 'Copacabana' con unas cuantas actuaciones que han 'agotado el papel', y en Granada en un recinto tan amplio como el Palacio de Deportes, a donde llegan esta noche con los levantinos Modelo de Respuesta Polar como invitados.

Llegan a Granada llenándolo todo con 8.000 personas. ¿Se ven en estadios a lo Bruce Springsteen?

Estamos encantados con la acogida que está teniendo esta gira. Ir a las ciudades donde siempre hemos tocado en salas pequeñas y medianas, subiendo poco a poco hasta llegar a los recientes en los que tendremos la suerte de tocar es algo muy bonito. Esta gira va a ser muy emotiva, estamos viviendo un gran momento. Pero lo de Bruce es algo muy lejano, es uno de los pocos artistas que llegan a esos aforos tan bestiales. Aunque ojalá cayera un Glastonbury, eso se acercaría bastante.

«El sonido en directo transmite una energía especial, es fundamental traspasarla a un disco»

¿Necesitan ese cúmulo de energía humana acumulada antes de encerrase a componer y grabar?

Siempre intentamos plasmar la energía del directo en nuestros discos, con mayor o menos certeza, pero siempre ha sido nuestra intención. Creemos que es nuestro punto fuerte, el sonido en directo transmite una energía que es muy especial, es algo fundamental poder traspasarla a un disco.

Por cierto, entre tanto frenesí, ¿queda tiempo para que las canciones aparezcan?

Tenemos la suerte de que Mikel, nuestro 'frontman' y compositor sea una persona muy productiva que nunca deja de componer. Durante las giras hasta ha llegado a prometerse componer un mínimo de una canción al mes y lo ha hecho. Así que, aunque prácticamente no quede tiempo, siempre aparecen canciones nuevas, siempre hay nuevo material.

Habitualmente los músicos vienen de una formación cultural 'de letras', Mikel llega desde la ingeniería...¿Cómo se enfoca desde el pensamiento técnico y científico el misterio de la creatividad?

(Risas) Esto viene totalmente a colación de la respuesta anterior, esa productividad debe venir de su época de ingeniero. Desde los inicios del grupo ha sido fundamental tanto en la parte creativa/composición, como en la parte logística.

La gira de 'Copacabana' cuando pasó por aquí llegó rodeada de una cuidada e impactante luminotecnia... ¿les preocupa la puesta en escena?

Siempre nos ha preocupado mucho, no solo en cuanto al escenario sino también en la estética en torno al diseño del disco, videoclips, fotografía de promoción, etc. La parte estética es importante, puedes realzar un mensaje, volver aun mas épicos ciertos momentos, sugerir, sugestionar, hay infinitas posibilidades. Queremos que un concierto nuestro sea una experiencia, así que dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para conseguirlo, esta gira no será menos.

Aquí han crecido en paralelo y hermanados con el Alhambra/GranadaSound, ¿como en familia?

Ha sido un festival que nos ha visto crecer desde el principio, han contado con nosotros cuando aun no nos conocía casi nadie y sí, allí nos sentimos como en casa. Este año no acudiremos al festival ya que solo haremos esta gira en enero y febrero, el verano estará libre de festivales; pero estaremos encantados de ir siempre que nos inviten en años posteriores a este.

Los Stones hacen un set en sus conciertos acudiendo a un escenario pequeñito 'por los viejos tiempos'...¿son capaces de volver a una sala para 50 personas, aunque sea sin avisar o con nombre falso?

Nos gusta volver a los sitios donde hemos crecido, hay muchas salas pequeñas en este país que realizan una labor hermosa ayudando a mejorar nuestra cultura. Nunca dejamos de mencionar a sitios como El Veintiuno, en Huesca, donde hacen hueco a artistas emergentes y les apoyan en su crecimiento. Siempre es un placer volver a esos sitios, volver a abrazar a la buena gente que trabaja allí. Ellos son el verdadero motor de la cultura musical de este país.

Les hemos visto en todo tipo de situaciones, incluso en festivales bajo el duro sol a la hora de la siesta... ¿El secreto es tocar y tocar y seguir tocando incluso?

A veces también hay que parar. Este año en España no vamos a pisar más escenarios que los de nuestra gira, finalizando el 25 de febrero y dedicando el resto del año a trabajar el disco y hacer algunos conciertos en América Latina. Los tres discos anteriores han ido muy solapados entre y durante giras, y aunque en 'Copacabana' pudimos dedicar bastante más tiempo que en los dos anteriores esta vez queremos dedicarnos aun más a ello. Así que nos alejaremos de los escenarios, pero seguiremos tocando en el local y en el estudio. Al fin y al cabo ese es el único secreto, tocar, tocar y tocar.

Los artistas del pop suelen relegar los relatos . En Izal se nota un discurso literario cuidado, ¿reflexiones o confesiones?

Mikel es una persona muy ecléctica en cuanto a ideas, podrían incluirse ambas, o no. Nos gusta dejar que cada uno interprete, incluso que invente una procedencia para cualquier relato, que lo haga suyo de principio a fin, sin ponerle un marco de acción, sin coartar su imaginación.

Y ya por último, una palabras para su banda invitada...

Esperamos que disfrutéis de su directo tanto como nosotros.