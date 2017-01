Biffy Clyro se licencia en España

En enero de 2002, tres veinteañeros procedentes de la ciudad escocesa de Kilmarnock aterrizaban por primera vez en España para enseñar al público las canciones que componían su primer CD, Blackened Sky. La sede fue la madrileña sala Gruta 77 y unas 20 personas saltaron con los ritmos de ‘27’, ‘Justboy’, ‘57’ o ‘Joy.Discovery.Invention’. A diferencia de otros coetáneos –y compatriotas suyos-, los comienzos no fueron sencillos. Alguna crítica aislada los catalogó como la banda más excitante de Gran Bretaña, pero varios detractores los crucificaron como una versión tardía del grunge estadounidense.

Cinco años más tarde su nombre volvió a sonar con fuerza en el panorama hispano. El cuarto álbum, ‘Puzzle’, fue considerado por la prestigiosa revista Mondosonoro como el mejor de 2007. Los predecesores The Vertigo of Bliss (2003) e Infinite Land (2004) caminaron por el limbo, pero les sirvió como rampa de salida para esta grabación que logró un disco de oro en Reino Unido merced a temas que se mantiene con los años en el poso de sus fans: ‘Living is a problem because everything dies’, ‘Folding Stars’, ‘Who’s got a match?’ o, por supuesto, ‘Machines’, que suele servir como nexo de unión entre el cantante Simon Neil con el público a través de la vía intraacústica.

En 2009, ‘Only Revolutions’ supuso el pasaporte definitivo para que Biffy Clyro entrara en el vagón que les llevara a la meca del rock. Y no querían dejar pasar ese tren. De hecho, cancelaron sus conciertos en nuestro país para telonear a Muse por su gira mundial. ‘Many of horror’ (protagonista en la versión inglesa de ‘La Voz’) fue su single más mediático, pero no desmerece a ‘Mountains’, ‘The Captain’, ‘God&Satan’ o ‘That Golden Rule’.

Con ‘Opposites’ (2013) no quisieron arriesgar más de la cuenta. Su propuesta se basó en mantener el estilo que les había aupado a ganarse el respeto de la escena musical independiente, mezclando –con argumentos– potentes riffs de guitarras con acordes rasgados con lentitud. ‘Stingin’ Belle’, ‘Biblical’, ‘Black Chandelier’ o ‘Spanish Radio’ pueden dar muestra de ello.

Y ahora suben el telón en un contexto muy diferente al de otras veces. Han cambiado auditorios de 2.000 personas por pabellones. De este modo, el Palau Sant Jordi de Barcelona (el 25 de enero) y el WiZink Center de Madrid (el 26) son los lugares escogidos para dar a conocer ‘Ellipsis’, su último trabajo del que ya presentaron unas pinceladas en su última visita a la capital de España, cuando formaron parte del cartel que debutó en el Mad Cool.