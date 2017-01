'Vídeo-joya' de la semana: Elvis Costello

Una grabación realizada en el Palacio de Congresos de Granada durante su gira de 2003. Una lección de calidad y buen gusto de un creador para la historia de la música contemporánea. Costello, en el concierto que ofreció el 30 de octubre de 2003, permitió la grabación para IndyRock y el programa de televisión de Teleideal, ‘Evasión’.

Los conciertos de Elvis Costello son realmente austeros, escenario negro, nada que pueda distraer la atención sobre el front line y la música. Vuelve a sus raíces de canciones sencillas, letras afiladas y composiciones que te llegan muy adentro, que se aferran a los sentimientos y no te dejan escapar. Costello asegura que no hace rock, ni jazz, ni soul, lo hace todo a la vez, porque para él, la música no tiene etiquetas, es la expresión de realidades y sentimientos. Volver a sus inicios es una forma de revitalizarse, de explorar de nuevo los mundos que parecían agotados. Un concierto de Costello significa adentrarse en las esencias de lo que hoy hacen miles de grupos en todo el mundo, pero él, fue el creador. (…)

Disfruta de las video-joyas del 20 aniversario de IndyRock AQUÍ