Yvng Beef representará a Granada en el South by Southwest Festival

Yvng Beef será el único granadino que este año pase por el escenario del South by Southwest Festival, uno de los ciclos musicales más importantes de los Estados Unidos. El artista, la figura más relevante del panorama trap en español, toma así el relevo de otras bandas de la provincia, como Los Planetas, Guadalupe Plata, Napoleón Solo o Lori Meyers, que ya pasaron por allí en años anteriores.

Fernando Gálvez Gómez, conocido como Yvng Beef (Granada, 1990) y también con una larga lista de apodos como Fernandito Kit Kat, El Seco Boy o Lana del Rey, tuvo que salir de la capital nazarí para arrancar definitivamente su carrera en el mundo de la música, que con Kefta Boyz empezó ya a sonar por el Albaicín. A los 17 años se mudó a Marsella y de ahí a Londres, donde se embriagó del movimiento underground del hip-hop londinense.

Hace apenas dos años fundó junto con Khaled, D. Gómez y Steve Lean el que ahora es el grupo de trap referente en España: Pxxr Gvng (la caligrafía trap para escribir 'Poor Gang'). También es modelo de Calvin Klein, pasando de una infancia muy dura en las calles de Granada recogiendo chatarra a desfilar en la Semana de la Moda de París (para Hood by Air y Pugalle) o la Fashion Week de Barcelona. Grabó para Sony 'Los Pobres', donde estaba su controvertida pieza 'Tu coño es mi droga' que fue la 'anticanción del verano' pasado. verano. Ahora lo hace para su propio sello La Vendición.

Yung Beef irá a los USA de la mano de Sounds from Spain, plataforma de la que forma parte la Fundación SGAE y que tiene como objetivo la promoción de la música española en el exterior.

Acompañantes

Junto a Yvng Beef estarán otras bandas españolas como Izal, Triángulo de Amor Bizarro, Novedades Carminha, Ramirez Exposture y Joana Serrat, que podrán ser escuchados por el público estadounidense..

El anuncio de la participación de Izal llega unos pocos días después de que la formación madrileña agotara el aforo de su concierto del 25 de febrero en el WiZink Center (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid), con el que cerrará la multitudinaria gira de «Copacabana», disco de oro en ventas.

Entre los músicos elegidos se encuentra también el grupo gallego Triángulo de Amor Bizarro, recién galardonados por la prensa musical española con el Premio Ruido al mejor disco nacional de 2016 por el álbum «Salve discordia», que actualmente presentan en directo.

El toque folk de la cantautora Joana Serrat, el rock and roll lúdico de Novedades Carminha, el estilo «indie» de los años 90 de Ramirez Exposture y el deslenguado «trap» de Yung Beef completarán la oferta que por décimo año consecutivo presentará Sounds from Spain en el festival.

Además de los artistas españoles mencionados, un total de 12 empresas nacionales participarán también en South by Southwest Festival: Altafonte, Artica Booking Agency, Ataque Records, Boa Música, Delfuego Booking, Esmerarte, Hook Management, La Vendicion Records, Ovalsound, Play It Again, Primavera Sound / El Segell del Primavera y Ramirez Exposure.

South By SouthWest, cuya próxima edición tendrá lugar del 10 al 19 de marzo en Austin (Texas), reúne a más de 15.000 profesionales del sector entre sellos discográficos, editores, representantes o periodistas y acoge alrededor de 2.000 conciertos.