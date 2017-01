«Aquí estoy viviendo una segunda edad, disfrutando con lo que he aprendido»

Pablo Fernández es un auténtico aventurero de la música. Su familia vive en Guadix, y él es licenciado en Biología por la Universidad de Granada, aunque sus derroteros existenciales le llevaron a ser durante ocho años director musical de las giras de David Bustamante. Cuando dio por terminado ese periodo, y tras trabajar con otras muchas figuras de la música española, se marchó a Los Ángeles, donde hoy sigue acompañando a un buen número de artistas, entre ellos a leyendas del rock melódico. Dice sentirse feliz, aunque esté tan lejos de casa.

¿Qué papel prefiere, el de músico de estudio o el de gira?

Sin duda, prefiero el de músico de estudio. El ambiente allí siempre me ha parecido muy creativo e interesante. También te permite aprovechar mejor el tiempo y una vida más 'saludable', quizás.

¿A qué artistas ha acompañado durante su estancia en EE UU?

En EE.UU. he acompañado a leyendas como Robert Tepper, y en fecha reciente estoy trabajando con una artista de Nueva York con mucho futuro, a la que estamos preparando para su lanzamiento, y cuyo nombre no puedo revelar por motivos contractuales. También he acompañado en gira a artistas de música cristiana, que aquí tienen una gran repercusión.

¿Con quiénes ha grabado?

Empecé a grabar, profesionalmente, en estudio, cuando tenía 16 años. Han sido muchos discos, y todos ellas importantes para mí. Imagino que el hecho de ser más popular la persona para la que grabas, hace que la sesión sea más «importante». Entre otros, David Bustamante (a quien le compuse algunos temas), Manuel Carrasco, Rafa Martín, Pablo Perea... También he grabado las bandas sonaras de programas de televisión como 'Hell's kitchen', 'Gran Hermano' o 'Supernanny', y bandas sonoras de películas como 'Sólo química'.

¿Cuál es el lugar más exótico en el que ha tocado, y los más emblemáticos?

Quizá un antiguo castillo de los zares en la frontera entre Finlandia y Rusia, quizás... Mariehann, una isla preciosa que se encuentra en el mar, entre Finlandia y Suecia. Por supuesto, tocar a diario en un barco de 11 plantas, sobre los mares helados del Báltico, para mí fue muy exótico. Y más para mi edad, en ese momento. En cuanto a lugares emblemáticos, quizá el Whisky a Go Go, un local histórico de Los Ángeles, en el que han tocado desde The Byrds, a The Doors, pasando por Van Halen y muchos más.

Trotamundos

¿Y en España?

¡En todos lados! Palacio de Deportes de la Comunidad, Palau de la Música Catalana, Cuartel del Conde Duque, pabellones, plazas de toros, campos de fútbol... De todo. Aprendí muchísimo.

¿Qué significan para usted Guadix y Granada?

Dos lugares en los que crecí y me formé como persona. Y lo digo ahora que estoy en una 'segunda edad', en la que estoy saboreando más todo lo vivido y aprendido. Guadix me ha dado el gusto por la tranquilidad, apreciar el contacto personal y la pasión por conocer más allá de lo que tienes a tu alrededor. Granada fue mi ciudad en época más adulta y el ambiente universitario fue una fase dentro de mi gran aprendizaje.

¿A qué músico le gustaría acompañar en alguna ocasión?

Me gustan muchos artistas y en muy diversos estilos, es difícil nombrar sólo unos pocos. De cualquier forma, aquí van: James Taylor, Lyle Mays, Chick Corea, TOTO, Jeff Porcaro, Eros Ramazzotti... Y por último, un músico al que admiro profundamente y tengo la suerte de conocer personalmente, Otmaro Ruiz. Un ejemplo fascinante de unión entre la cultura musical latina y anglosajona.

¿Hay más músicos granadinos y españoles en su área de trabajo con los que tenga contacto?

Sí. Evidentemente, ser del mismo país es algo que une inmediatamente, y siempre es comentado cuando alguien de España llega 'nuevo' a la ciudad. O amigos te dicen: «Toqué con alguien de España hace unos días». Aunque LA es una ciudad muy grande, rápida y exigente, y, por desgracia, no tengo el tiempo que me gustaría tener para cultivar esos contactos, siempre es divertido compartir un rato de música con ellos.