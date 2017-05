No se ve Juan Cruz como el último defensor del castillo del periodismo tradicional, acorralado por el mal uso de las redes sociales y por los políticos que los quieren utilizar en su beneficio. Pero en el ánimo del periodista canario (Puerto de la Cruz, 1948) sí se ha instalado en los últimos tiempos la necesidad de ser absolutamente honesto consigo mismo. "He decidido no permanecer mudo e inactivo ante las cosas dichas que no me parecen justas, en cualquiera de sus aspectos", explica. Un paso más de esa honestidad lo da en su nuevo libro, 'Un golpe de vida', una reflexión biográfica sobre el periodismo, labor que ha ejercido desde la adolescencia con pasión y de la que promete no retirarse mientras siga recibiendo un encargo.

"Mucha gente cree que soy un trabajador compulsivo, pero no. Lo que me mueve es el encargo. Tú me haces un encargo y al principio, me puede parecer una putada, pero si el encargo es factible, lo haré", explica Cruz, en la estela de sus admirados Manuel Vázquez Montalbán y Manu Leguineche, capaces de hacer cualquier cosa por enviar a tiempo su crónica. "Yo soy de ego instantáneo", insiste. Una actitud, la de Juan Cruz, que, reconoce, hace brotar alguna antipatía entre sus compañeros de 'El País', periódico al que ha estado vinculado desde su fundación y donde ahora ejerce como adjunto al director. "Yo genero animadversión porque parece que estoy en todo y que tengo poder. Pero nada de eso. Yo me meto en todas las cosas, estoy en la radio, en la tele... Y algunos consideran que soy un pesado", confiesa. Como aquel editor que una vez le dijo que era un engreído y con el que justo después de discutir, se fue a comer. "La gente tiene derecho a reaccionar ante ti y a decir lo contrario de lo que tú piensas que piensan de ti. Pero el periodista tiene que trabajar la humildad", agrega.

'Un golpe de vida' nació durante un congreso en Italia al que Cruz fue invitado en 2015. Las circunstancias profesionales y personales que le sacudieron en aquellos días le llevaron a contar en qué tipo de ser humano le convirtió el periodismo. "El periodismo me salvó la vida", asegura, y dice que fue así sin exagerar. "Desde niño me relación con el exterior. Yo vivía en el interior y empezar a ocurrir cosas, y yo me vi obligada a contarlas, con el dramatismo que tiene la vida", asegura.

Director de la editorial Alfaguara durante seis años (1992-1998), autor de una veintena de libros y ganador del premio Azorín y del premio Nacional de Periodismo Cultural, entre otros galardones, Juan Cruz recuerda que la esencia del periodismo es "publicar información que pueda ser respaldada siempre por los hechos". "El oficio del periodista no es la opinión, sino el análisis: buscar datos para convertirlos en materiales publicables. Y todo lo que se publica debe estar contrastado", insiste.

Por eso ahora se siente distanciado de las nuevas tecnologías aplicadas al periodismo, a las que abrazó en un primer momento con pasión. "Twitter me ha decepcionado profundamente porque las personas, en lugar de arbitrar un diálogo, están recurriendo a la descalificación, al insulto, al vilipendio y al lugar común. Se ha avanzado muchísimo en la rapidez de los instrumentos del periodismo, pero se han destrozado los elementos del periodismo", analiza.

Cree Juan Cruz que Podemos no ha ayudado a la conversación entre la política y el periodismo. "El modo en que Pablo Iglesias ha tratado al periodismo español y, en particular, a 'El País', ha sido muy perjudicial", certifica este periodista, que aspira a seguir escribiendo porque ese es su gran placer. "Escribir es construir una vida, ayudar a entenderla es mi pasión. Es un ritmo interior".