«La poesía es una forma de buscar el reverso de las cosas»

Sus poemas se leen por miles, sus discos se escuchan por miles, llena salas de lectura como si de estadios se tratara. Es Marwan Abu-Tahoun, probablemente la cara más conocida de esa nueva hornada de poetas que está dando la vuelta al panorama poético. No es una exageración. Las editoriales jamás habían presenciado un fenómeno igual. «Es una sorpresa, absolutamente una sorpresa», reconoce el propio Marwan. Su voz y las de otros compañeros, Nach por ejemplo -que le acompaña esta noche en el Isabel la Católica dentro de una cita que forma parte del Festival de Poesía-, están atrayendo a miles de jóvenes a un género que hasta ahora estaba considerado elitista y antiguo. Una estupenda noticia para los que entienden que es la puerta de entrada perfecta para la lectura que ha generado, como es habitual, un profundo debate. ¿Están cambiando las redes sociales la forma en que los lectores 'leen' y 'viven' la literatura? Marwan, con reposo y sensatez, se manifiesta.

Sus libros se venden por miles, algo inaudito en el género. Parece que la gente al fin ha conectado con la poesía, ¿no?

Sí, no sé si exactamente con la poesía en sí o con un tipo de poesía más prosaica, mas cercana. Hay muchos seguidores y eso siempre es una buena noticia.

¿Cómo explica esa conexión con el público?

No lo sé. Ha sido todo una sorpresa. Creo que se debe principalmente a que las redes están facilitando el acercamiento de poemas fotografiados y ha hecho que se expanda muy rápidamente. A partir de ahí ha nacido una moda, que hay que decirlo, y han venido los lectores en masa. Ha sido una sorpresa.

El éxito de nuevos poetas como usted ha generado un debate en la escena literaria. ¿Qué piensa?

El debate siempre es sano, pero si es sin machetes es siempre mejor. Es cierto que hay gente que considera poesía solo a esto y no es así. Las corrientes poéticas son infinitas y da pena que se piense que esto solo es poesía o que cosas que no lo son, lo son. Siempre he pensado que mientras la crítica sea con respeto y constructiva, perfecto.

¿Cuándo se interesó el deportista por la poesía?

«El arte alcanza lugares donde la ciencia no puede expresar lo que está sucediendo»

-Empecé a escribir poemas y canciones cuando empecé mi carrera, en el 98. A la vez que empecé a estudiar, empecé a leer poemas por un tubo. Pero es verdad que la poesía no empecé a tomármela tan en serio hasta 2008. Hasta entonces era más una actividad catártica, para expresarme. Las canciones, no. Siempre las preparé muchísimo. Desde 2007 me dediqué a la música y desde 2011, a la poesía. Los primeros autores que leí fueron Benedetti, Miguel Hernández, Neruda, Rubén Darío, Gloria Fuertes muchísimo... García Montero empezó por aquella época. También Cernuda y Celaya. Luego me fui empapando de otros cercanos. Ahora leo más a contemporáneos. Me apasionan Benjamín Prado, Iribarren, la primera etapa de Vicente Gallego, Juan José Téllez y hay un poeta, Javier Canabe, que me encanta y ganó un Hiperión... Son los más cercanos, de mi generación y anteriores; son contemporáneos.

¿Qué aporta la faceta musical a su poesía?

Siempre tengo una gran inquietud poética a la hora de escribir canciones. Siempre he cuidado los textos y si uno es mejor que otro es porque no me ha salido mejor, no porque no haya puesto empeño. Cualquier persona que escuche mis letras ve que no son hamburguesas musicales, hay intención poética en el fondo y en la forma.

¿Por qué escribe poesía?

Principalmente escribo poesía para expresarme, buscar la belleza en la cotidianeidad, hablar de cosas que me emocionan y que vivo y que quiero dejarlas escritas e incluso, a través de la propia escritura, comprenderlas.

¿Es necesaria la poesía en estos tiempos?

Sí, la poesía siempre es necesaria porque es otra forma de contar, de expresar la realidad con diferentes símbolos y lenguaje. La poesía aporta otros matices que la ciencia o la propia experiencia de la vida no te da. El arte alcanza lugares donde la ciencia no puede expresar lo que está sucediendo. De hecho, cualquier evento contado por la poesía puede ser más grandioso, más entendido, mas bello incluso. Es una forma de buscar el reverso de las cosas. Te da una visión más amplia, por eso creo que es siempre necesaria, la poesía y cualquier arte.

He leído que la tristeza y el dolor han sido fuente de inspiración para sus poemas. ¿La poesía cura?

Creo que el arte no cura, me gustaría pero no llega a curar. Ayuda y alivia y te hace sentir acompañado, extraer cosas bellas de sentimientos, duros, tristes y feos. La poesía no cura, pero alumbra.