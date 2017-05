Sol y ventas al alza para dar carpetazo a una Feria del Libro llena de buenas noticias

No hay domingo sin sol ni mocita sin amor, dice el refrán. Y el último domingo de la Feria del Libro respondió plenamente al adagio, si bien el viento que bajaba Carrera de la Virgen abajo hacía que la climatología no fuera redonda. Con todo, no ha sido esta una feria de malas noticias para editores y vendedores. Las 78 casetas que integraban el cuerpo comercial del evento han tenido buenas sensaciones. Así lo contaba Mercedes, de Librería Picasso, para quien el evento «ha sido positivo, en general, con los vaivenes lógicos del tiempo. El primer fin de semana fue extraordinario. Luego, lo esperado, mañanas tranquilas y tardes algo más animadas, para llegar a un último fin de semana algo estropeado por la climatología. Con todo, quienes el viernes y el sábado no acudieron lo están haciendo en la última jornada», decía apurando las ventas y con la caseta llena.

Muy cerca de ella, Ana Lara, de Librería Cala (Maracena), reivindicaba su apuesta por una caseta monográfica dedicada al 'Chick Lit', que en román paladino quiere decir lo que antaño venían a ser las 'novelas rosa'. Eso sí, trufadas hoy de un verde que en la época del eufemísticamente llamado 'régimen anterior' no se habría permitido ni por asomo. Nombres como Megan Maxwell -que, por cierto, se llama en realidad María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro, muy inglesa no es- o Sophie Kinsella -que esta sí es 'british pata negra'- copan las ventas de un género cada vez más cotizado. Ana nos amonesta cariñosamente y nos dice que «los medios de comunicación deberían tomar nota y dar más cancha a este género, que tiene millones de seguidoras». Tomamos nota de ello.

Pequeños editores como Miguel Ángel Arcas, de Cuadernos del Vigía, o José Carlos de la Cueva, de Crisol, montaban este pasado domingo guardia en torno a sus casetas y empezaban a hacer balance de ventas. Arcas destacaba los libros despachados de sus últimas ediciones de Max Aub -un autor cada vez más conocido y seguido, que fue objeto de un reportaje en Radio Nacional este fin de semana-, mientras que el editor de Crisol se mostraba satisfecho de que su proyecto, aún en fase inicial, haya calado entre los lectores.

'La radio de los prodigios'

La satisfacción era, pues, general, en una jornada que comenzó muy temprano con la presentación, en la Sala Zaida de Caja Rural de Granada, de 'La radio de los prodigios', obra del onubense Joaquín Martín, quien se rodeó en la presentación de la cantante de jazz y blues Sandra Morales y del 'crooner' -'palabro' que define a cantantes como el inolvidable Frank Sinatra- Fran Llorens. Un volumen que mezcla historias reales y ficticias en torno al medio radiofónico, fruto de dos años de intenso trabajo, y que «hay que leer con las orejas», como decía su propio autor.

A la misma hora, en el Espacio Central, se desarrollaba uno de los varios talleres que la organización se guardó para la traca final. Un grupo de medio centenar de personas siguió con atención las explicaciones del ilustrador Álvaro García 'Seisdedos' en la presentación del libro 'La Alhambra se adivina' editado por el Patronato del monumento. Seisdedos destacó algunas de las dificultades que suponía ilustrar un libro que trata de reproducir los patrones decorativos creados por unos maestros del medievo musulmán, auténticos virtuosos del detalle. «Aquí no valía trabajo digital, sino manual». El resultado del libro es realmente fantástico.

No es común que una de las guionistas más prestigiosas de nuestro país te dé una clase sobre guión gratis. El domingo, nos encontramos con la sorpresa de Ana Sanz Magallón, quien venía a la ciudad oficialmente para presentar su libro 'El verano de nunca acabar' escrito a cuatro manos con Montse Ganges con el seudónimo de Margarita Melgar, y que acabó regalando un completo taller de guion a los presentes. Eso sí, lastrado por una afonía que superó con pundonor. Entre el público, sus amigos Salvador Perpiñá y Tacho González, batería además de 091, quien aprovechó las primeras horas de la mañana para hacer un recorrido pausado por las casetas. Todo un obsequio el que ofreció Ana Sanz, y que pudieron disfrutar quienes tuvieron la fortuna de acercarse al Espacio Central en la Fuente de las Batallas.

Quizá uno de los acontecimientos más destacados de la jornada del domingo fue la lectura literaria que organizó la caseta 77 -la de los pequeños titanes de la edición local- en el Cuarto Real de Santo Domingo. Desde el mediodía hasta la hora de comer, fueron más de una veintena los autores que pasaron por el atril en la sala de conferencias del monumento, llena hasta la bandera de un público cómplice que aplaudió el esfuerzo y las intervenciones de los escritores. En este mundo de la palabra, no todo es márketing. También hay espacio para el corazón, y sólo era necesario mirar los rostros de los asistentes para ver el sereno disfrute en ellos.

La mañana finalizó con la presentación de Mario Peloche en la sala Zaida. Su obra, 'El molino de Dios' trata en profundidad un tema tan complicado como el de las enfermedades mentales. El escritor Juan Castilla Brazales, presentador del volumen, resaltó su «solidez narrativa», y su rigor, propio de quien ha vivido muy de cerca el drama -porque lo es- de tener cerca a alguien con una enfermedad cuyas heridas no están a flor de piel, sino muy dentro, latiendo desconocidas e imprevisibles.

La música más fea del mundo

Las actividades de la Carpa de la Ciencia se han convertido en un clásico. Hay muchas personas que no han pasado de los aledaños de la Fuente de las Granadas, porque allí encontraron lo que buscaban. Fueron varias las charlas que acogió este espacio impulsado por el Parque de las Ciencias. Por la mañana, la que se anunciaba como 'Qué le hace la música a nuestro cerebro' de Almudena M. Castro, colaboradora de publicaciones como Quo o participante en la feria de ciencia y humor Naukas, se transformó en otra titulada 'La ciencia de la canción del verano' con un cartel ilustrado por el inefable Georgie Dann.

Durante la charla, Almudena mostró la que calificó como 'la música más fea del mundo' creada por un matemático. Por la tarde, fue Emilio J. García quien habló de la búsqueda de mundos fuera de nuestro sistema solar, mientras que la clausura de las charlas la protagonizó José Luis Hernández Rojo, en una emocionante conferencia donde repasó la vida de Miguel Hernández a través de sus cartas.