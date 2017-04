Cuando el recuerdo es refugio y maldición

El protagonista del libro ‘Granada imaginaria’ de hoy será el granadino Salvador Perpiñá, guionista de cine y series (Arrayán, Los Serrano o Isabel) y autor de relatos como ‘Prácticas de tiro’ (Editorial Cuadernos del Vigía), que ha participado en este libro colectivo con el texto ‘Y nada más existe’. El prologuista y coordinador, Ángel Fábregas, califica su relato de «intenso; su autor articula una visión introspectiva sobre la adolescencia y la decadencia adulta, añorante de sus días luminosos, abundando en inteligentes sutilezas, hasta conducirnos a un emocionante final».

Perpiñá explica que la figura del visitante nocturno es habitual en el fantástico, un arquetipo. «Hace años mi padre estuvo varios días en coma en el mismo hospital donde fallecía un amigo. Cuando despertó confundía la realidad con el sueño y me dijo que aquel amigo –del que no habíamos hablado desde hacía tiempo– había venido a visitarle; esas cosas no se olvidan», añade sobre este relato que se desarrolla en los Pajaritos, al que ha acudido porque a la hora de escribir un relato de género fantástico deseaba evitar los clichés habituales del ‘embrujo granadino’.

«Pensé primero en el Zaidín, pero me di cuenta de que sería imposible superar lo que Alfonso Salazar ha escrito al respecto en sus novelas sobre el detective Matías Verdón, así que pensé en ese barrio pequeño, melancólico y cuyas calles tienen todas nombres de ave».

Respecto a los personajes con los fácilmente se pueden identificar los lectores, como por ejemplo, con el padre del protagonista que aparece escribiendo una carta al director de IDEAL, «como rasgo candoroso del personaje y, ocurriendo la acción en Granada, el primer periódico que a uno le viene a la cabeza es este en el que me entrevistas». También porque el cuento habla sobre el recuerdo como refugio y como maldición, el paso del tiempo, la sensación de pérdida, emociones compartidas por todos. «Creo que he aprendido a encontrar el acuerdo entre mis obsesiones y la experiencia común humana. O al menos lo intento». Salvador Perpiñá al que le gusta la literatura «por la libertad que te permite» indica que el mundo del guión suele ser «más conservador, más académico». También que mientras sigue intentando dejar de fumar –cosa que tarde o temprano hará– se muestra, muy ilusionado con la preproducción de un thriller claustrofóbico escrito con Tacho González. Así mismo, anda sumergido en el desarrollo de dos series de televisión y prepara con calma un próximo libro de relatos. «No está mal para alguien que siempre se ha considerado un vago», apostilla.