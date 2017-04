Últimos suspiros de la madre de Boabdil

No sabemos cómo, pero la presidenta del Centro Artístico, Celia Correa Góngora, también tiene tiempo para escribir bonitos relatos. Si alguien lo quiere comprobar por su cuenta, ahora tiene la oportunidad, ya que es una de las participantes en el libro 'Granada imaginaria', (IDEAL, Ed. Cuadernos del Vigía). Su relato epistolar es en realidad el primer capítulo de una novela que desde hace tiempo pretende terminar. Está escrito en primera persona y da voz a una Aixa, exiliada en Fez, a las puertas de la muerte. Su autora estará hoy en la caseta del periódico para dedicar ejemplares y departir con quienes se acerquen (19:30 horas).

«La figura de Aixa es tal vez una de las más atractivas y enigmáticas de la historia del reinado nazarí. Todos los autores coinciden en que Aixa fue una de las mujeres de mayor prestigio y poder en la Granada de finales del siglo XV, aquella Granada convulsa, repleta de luces y de sombras. Aixa, obligada a vivir tras el limitado y secreto universo de las celosías, sin embargo, tuvo la habilidad y la inteligencia necesarias para romper esos límites, desvelándose como una mujer brava e incontenible», nos explica antes de añadir que «matar o morir fue su eterno dilema desde la cuna y ella siempre eligió lo primero, aunque con la eterna pesadilla de la guerra civil como telón de fondo».

Todo ello para rendir homenaje a una Aixa, «en honor de una mujer despiadada, sí, como los tiempos exigían y también valiente, pero sobre todo y por encima de todo, una madre dispuesta a defender con uñas y dientes lo que consideraba el derecho de su hijo». Y pese a que, al decir de algunos historiadores, la famosa frase 'Llora como mujer lo que no supiste defender como un hombre' nunca la dijo Boabdil si no que fue el padre Echevarría quien la escribió tres siglos después en su obra titulada 'Los paseos de Granada'. En cualquier caso «Aixa ya no nos puede sacar de dudas, pero lo cierto es que si este libro se desarrolla en torno a una 'Granada imaginaria', nada más imaginado que la célebre frase. Por otra parte reconoce que la literatura está repleta de ejemplos de hijos que hablan de sus padres en tono de reproche, es lo que se ha dado en llamar la 'literatura de los hijos': 'Carta a su padre' de Franz Kafka, Paul Auster en 'La invención de la soledad' o el mismísimo Vargas Llosa cuando evoca la figura de su padre como la de un espectro que llegaba de un sitio muy lejano. «Sin embargo, en mi texto he querido romper moldes, construyendo un relato bajo la premisa del amor total e incondicional de Aixa por su hijo», matiza.