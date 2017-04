Nosotros leemos, ellos leen

En el verbo está la clave. Yo leo, tú lees, nosotros leemos y, si no falla la conjugación ni un buen libro en casa, ellos leen. Lo dijeron -con otras palabras, eso sí- los profesores de los doce centros educativos de la provincia que ayer amenizaron la mañana de la Feria del Libro con una maratón de lectura. «Los niños son esponjas y lo que está claro es que si nosotros, los padres, leemos; ellos van a leer», sentenciaba uno de los educadores.

Convocados por el amor a la palabra, cientos de niños pasaron por el Espacio Central de la feria desde las 10 de la mañana hasta la hora del almuerzo. Era un auténtico río de chiquillos venidos desde distintos rincones de la provincia y la mayoría nerviosos, jaleantes, alguno con cara de sueño pero casi todos expectantes, con sus cuentos favoritos bajo el brazo.

El acto no tenía otro objetivo que el de pasar un buen rato con los libros y lo logró. La prueba, los bostezos iniciales dieron paso rápidamente a la sonrisa y el aplauso. Porque allí se sucedieron, en coros organizadamente improvisados, las lecturas de clásicos como Antonio Machado o Federico García Lorca, que iban sonando más vivos y verdaderos que nunca en los labios de los pequeños.

A media mañana, eran los alumnos de sexto de Primaria del Francisca Hurtado de Láchar los que amenizaban la maratón con los versos para cantar y dibujar de Gloria Fuertes. «Llevan preparándolo mucho tiempo con motivo del centenario de su nacimiento y están muy ilusionados con la actividad», reconocía Laura Rodríguez, directora del colegio.

Las risas y las miradas eran prueba de ello. Los pequeños disfrutaban con los versos y seguían con interés las interpretaciones que un grupo musical hacía de los poemas más conocidos. Así sonaron las palabras de Antonio Machado, del que se cantó el poema 'XXIX' de Proverbios -«Caminante, son tus huellas / el camino, y nada más; / caminante, no hay camino: / se hace camino al andar»-, o las de Miguel Hernández, del que escucharon las célebres 'Nanas de la cebolla' -«La cebolla es escarcha / cerrada y pobre. / Escarcha de tus días / y de mis noches»-.

Tres eran los cursos -cuarto, quinto y sexto de Primaria- que venían del colegio Inmaculada del Triunfo, un enjambre de alumnos que leyeron 'Petra', 'El león que no sabía reir' y 'Corre, corre, calabaza', sus cuentos favoritos. Poco antes un codazo daba motivo a la esperanza. «Esta me la sé, esta me la sé», gritaba desbocada una pequeña a su compañera mientras oían uno de los poemas de Machado.

«Es lo normal, familias lectoras hacen que sus niños sean lectores en potencia y al contrario, se nota cuando los niños vienen de familias que no leen y que no tienen un libro en su casa», insistía María José Martínez Santaolalla, profesora del centro.

¿A qué huele una imprenta?

Si niños había en la maratón de lectura, también pequeños eran los protagonistas en la caseta de Diputación. Allí, a unos pasos de la Fuente de las Batallas, estudiantes del Compañía de María aprendían los secretos de la imprenta en una lección «para los sentidos».

Ayudaban en la labor Francisco Martínez y Manuel López Benavides, técnicos que explicaban los principios de la imprenta de tipo móvil. Los alumnos, boquiabiertos y atentos, se sorprendían con el olor acre de la tinta y con la diferencia entre el sonido calmado de una imprenta manual y el traqueteo trepidante de una automática. «Les sorprende todo porque no conocen la imprenta con tipos de plomo y es muy ilusionante verlos intentar entender cómo funcionaba y hasta qué punto eran importantes los sentidos en una imprenta, donde el olor era algo que definía y que yo, como hijo de impresor, lo reconozco como algo de mi casa», explicaba Martínez.

El técnico respondía pacientemente las preguntas de los estudiantes, que cuestionaban las diferencias en los ruidos o el hecho de que los tipos se colocaran del revés para su impresión. Después, entre la algarabía, los pequeños iban pasando uno tras otro ante la Minerva, una pequeña máquina impresora manual de los años 30 que Diputación ha cedido estos días para su uso en la Oficina Tipográfica. «Tiene una historia muy curiosa», aseguraba Martínez. «Los niños que ahora la usan tienen la misma edad que los que la usaron cuando se compró». Lo hizo Diputación para que los niños del Hospicio aprendieran un oficio entonces, los tiempos previos a la Guerra Civil. «Tenían 12, 13 o 14 años, que era la edad con la que se entraba a trabajar en las imprenta», señalaba Martínez. Los alumnos, mientras, alucinaban con los papeles impresos y cerraban la lección con un regalo: una galleta con forma de tipo que, unidas, formaban la palabra 'Imprenta'.

Para todos los gustos

Si la mañana iba de invitar a la lectura, la tarde tuvo los mismos derroteros. ¿Por gustos? Todos. Hubo poesía en los actos de Víctor Fernández, que presentó la reedición de tres obras lorquianas, y de Luis García Montero, que habló del 'rey poeta' del XIX, José Zorrilla. Hubo novela en la caseta de Ubú, donde habían llegado ya los ejemplares de la última obra de Francisco Baena, e historia en la caseta de firmas, con Manuel Martínez Vela rubricando copias de su libro sobre la Alhambra.

Pero, por encima de todo, brilló con luz propia la mesa con Ignacio Martínez de Pisón que organizó el programa 'Granada, Ciudad de la Literatura Unesco' que coordina Jesús Ortega. El escritor, que acaba de editar 'Derecho natural', habló con el periodista Víctor Fernández sobre la forma en que construyó obras como 'El día de mañana' o 'Enterrar a los muertos', en los que parte de la realidad para ahondar en episodios históricos de especial relevancia. Explicó que, al igual que hacen novelistas como Cercas, Grandes o Aramburu, sus libros son «un reflejo de la realidad con el que intentamos entender la España que nos ha tocado vivir». Para eso, señaló, «es necesario regresar a episodios relevantes, como la Transición o la Guerra Civil, porque explican lo que sucede en estos momentos».

Martínez de Pisón cerró él acto recordando sus primeras lecturas de la infancia -«los libros de Tintín»- y el primer momento en el que tuvo conciencia de que estaba ante verdadera literatura. «Fue con la trilogía carlista de Valle Inclán, ahí entendí que las palabras tenían un poder hipnótico y que el escritor trataba de llegar desde el corazón de los personajes al corazón del lector».