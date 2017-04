Cristina Gálvez muestra las Granadas superpuestas y antagónicas

A principios de noviembre pasado, Cristina Gálvez (Melilla, 1978) saltó a la actualidad literaria por la publicación de su último libro, 'El verano ya no está aquí' (Ed. Nazarí). En esta Feria del Libro participa con otro siete autores en la obra de relatos 'Granada imaginaria' (IDEAL, Cuadernos del Vigía). Su texto se titula, al igual que novela del escritor británico Charles Dickens, 'Historia de dos ciudades', pero si en éste las dos ciudades son Londres y París, en el caso de la melillense afincada en Granada, las dos ciudades (la ciudad éter y la ciudad piedra) son en realidad una. «Leí a Dickens en mi juventud pero no me considero particularmente 'dickensiana'. La idea del relato surgió de otro sitio, de una sensación que yo siempre he tenido de vivir en una ciudad de dos caras: la ciudad intrigante y acogedora que conocen todos los que llegan a Granada, con su aire bohemio y estudiantil, y la ciudad mucho más prosaica de los residentes, que puede llegar a tener incluso su punto claustrofóbico. No obstante, al buscar el título para el relato me pareció que utilizar el de la novela de Dickens podía ser un guiño divertido. Después de todo, yo también hablo en mi relato de dos ciudades opuestas, solo que lo hago en cuatro páginas en lugar de en 500», explica.

Aunque el nombre de la 'única Granada' aparece avanzado el relato, el primer párrafo, con gran ironía, no deja lugar a dudas que se está refiriendo a esta ciudad: «imagino que si están ustedes aquí hoy es porque en algún momento han sorteado audazmente las entradas de la autovía o el triste aeropuerto, la desangelada estación de autobuses o la mucho más moderna y eficaz del tren». A este respecto nos cuenta «quise aprovechar ese mundo fantástico en el que se desarrolla la historia para gastar esa pequeña broma; y quién sabe si en el futuro las comunicaciones por tren ensombrecerán con creces a las de autobús en nuestra ciudad».

Cosas en común

Respecto a Anna, esa muchacha que llegó hace trece años en el ultrarrápido de Moscú, no descarta tener algunas cosas en común, «pues yo he vivido en Granada desde los cinco años y me considero granadina aunque haya nacido en Melilla. He tenido, sin embargo, la oportunidad de vivir en otros lugares y luego regresar, y la suerte de estar en contacto con mucha gente que ha venido de fuera. Creo que eso me ha hecho tener un poco de la visión de esos dos mundos que tiene Anna».

Así mismo, se reconoce admiradora de la poeta, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1996, Wislawa Szymborska que aparece en el texto y a la que descubrió recientemente. Y su libro 'El verano...' no deja de darle satisfacciones. Cristina Gálvez está, pues, en un excelente momento.