«Francisco Ayala es la voz de la conciencia de España»

El DNI de Carolyn Richmond dice que nació en Nueva Inglaterra, pero cada día parece más y más granadina. Hay pequeños detalles, giros concretos en su forma de hablar que la acercan al Albaicín o al Realejo. Habitual de la ciudad desde que la visitara por primera vez en 1959, su vinculación va más allá de la relación con Francisco Ayala, su gran amor y el escritor al que ha dedicado décadas de intensa y rigurosa investigación. Richmond se siente muy de aquí y por eso vive con tremendo orgullo -«conmovida», reconoce- las horas previas al acto con el que el Consistorio la reconocerá, esta misma tarde, como Hija Adoptiva.

El Ayuntamiento la reconoce hoy como 'Hija Adoptiva' de la ciudad. ¿Cómo lo está viviendo?

Suelo tener una actitud un poco de «bueno, ya veremos.» (risas), pero es cierto que me ha conmovido mucho porque tengo una relación de hace muchos años con Granada y, desde luego, con la ciudad de mi marido. Él era un granadino muy predilecto porque aquí se le quería mucho.

Bajo su presidencia honoraria, la Fundación Ayala ha logrado sobrevivir con dignidad a la crisis. ¿Ha sido difícil?

Somos, además de los patronos, cuatro gatos, pero gatos feroces y con mucho talento. Eso empieza con Rafael Juárez, que es nuestro líder. (Risas) Con muy poca gente pero llevándonos bien hacemos muchas cosas.

En los últimos tiempos se ha avanzado en la digitalización del epistolario de Ayala. ¿Se volcará el archivo de cartas completo?

Creo que es una iniciativa muy valiosa y lo bueno de ella, dados los medios, es que es abierta. No hay una fecha determinada para terminarla, sino que podemos trabajar de manera continuada en el tiempo. Esto permite a la Fundación cooperar con otras entidades y digitalizar correspondencia de Ayala con otros autores que es muy valiosa.

Recientemente ha culminado la titánica tarea de publicar toda su obra completa. ¿Cómo ha sido esa aventura?

Ha sido complicado, pero cuando tienes trabajando en una Fundación a gente con una preparación tan buena y a un autor como mi marido, que no guardaba inéditos ni originales, es más fácil. Él pensaba en el futuro, como todos los autores, y quería controlarlo en la medida de lo posible, por eso no guardaba nada. Lo publicaba todo, salvo las cartas, claro. Trabajar así, con un escritor que tenía muy claros los criterios, ha sido bueno. También que él mismo participó en el proyecto. Lo planeamos con él y refleja lo que quería. No ha habido ningún deseo de hacerle faenas, buscar cosas. Todo estaba hablado de antemano y creo que hemos hecho una labor ejemplar en ese sentido. Personalmente, estoy muy contenta y, lo que he tanteado en el mundo editorial, parece que es algo extendido.

Esa publicación permite ver que no hubo un solo Ayala, sino muchos...

Desde luego, hay un Francisco Ayala que son muchos: el narrador, el sociólogo, el crítico literario, el analista de prensa. Todos están ahora disponibles para que puedan ser descubiertos gracias a la consulta de las obras completas.

Hace unos meses decía en la Biblioteca de Andalucía que Ayala le sorprende en cada relectura.

Sí, Ayala me sorprende en cada relectura. Puedo decirlo en dos niveles: el profesional, como crítica literaria siempre me sorprende; y en el personal, también. Son dos niveles diferentes que procuro separar y creo que eso mismo pasa con otros artistas auténticos, siempre pueden descubrirse en sus obras nuevos detalles.

No tenemos a Francisco Ayala, pero tenemos sus libros. ¿Podemos decir que no nos hemos quedado solos?

Sí y no. Es complejo porque tuve una relación personal y soy crítica literaria y puedo responder de una manera u otra. En su obra tenemos a Francisco Ayala, pero es otra cosa. Es un creador que vamos conociendo los lectores y que creemos conocer a pesar de que nunca lo conoceremos realmente. Es algo maravilloso, pero no es un ser humano. Los textos permanecen, los seres humanos desaparecen...

En Granada se le vincula, como es obvio, con su marido; pero sus investigaciones también le acercan a otras figuras como Ramón Gómez de la Serna, escritor al que Ayala describió en 'Recuerdos y olvidos'. ¿Qué puede decirnos de esos estudios?

Antes de nada debo decir que Ayala entró en mi vida cuando ya tenía una formación y él me prohibió escribir sobre su obra hasta que llegara a ser catedrática. Él entró como uno más entre mis lecturas, aunque no era uno más, y hubo un momento en que tuve que elegir. Hay críticos literarios que prefieren conocer a muchos autores y analizar de una manera generalizada, y otros, como es mi caso, que preferimos trabajar con pocos autores pero profundizando. Es una decisión que tomé porque no conocía otra forma de trabajar, soy una modesta lectora. He tenido mis 'affaires' literarios con algunos. Como hombres algunos eran terribles. (Risas) Imagínate tener una relación de cercanía con Gómez de la Serna. ¡Imposible! No escuchaba a nadie. He tenido que hacer una carrera profesional y me ha salido bien así. Me he ocupado de escritores muy interesantes, pero llegó un momento -cuando falleció mi marido- en que decidí ocuparme solo de su obra.

Como norteamericana.

Oye. oye. soy española. (Risas)

Cierto, y granadina.

Y granadina, sí, y granadina. Sorpresa de sorpresas. (Risas)

Le quería decir que usted vivió el exilio de su marido y una España diferente. ¿Qué visión tiene de esa época?

Para ser honesta, creo que el exilio apenas se ha tocado. Hay mucho que hacer en ese campo. Hablo del exilio español, ¿eh? Mis mejores profesores, en los Estados Unidos, eran españoles exiliados y eso me permitió tener una educación libre, amplia, que me ofreció la oportunidad de estudiar y leer cosas que aquí en esa época estaban prohibidas. Eso no se ha investigado lo suficiente y mi generación, desgraciadamente, somos ya unos viejos. Espero llegar al punto de escribir unas memorias y hablar de eso, pero sí puedo decir que hemos sido unos privilegiados por los estudios. No ocurre en todos los casos porque debo decir que allí no se apreció el español como lengua o literatura hasta tiempos recientes y me refiero a antes de Trump.

¿En tiempos tan complejos como estos, es imprescindible el compromiso y la clarividencia de figuras como Ayala?

Sí, hace falta. En general, la gente más joven que leo carece de la visión global que sí tenía Ayala. Me preocupa, con algunas excepciones, que el nivel deje que desear. Es verdad que tampoco tienen la formación necesaria.

¿Fue Ayala la voz de la conciencia de España?

Sí, tengo esa impresión. Me parece muy importante la labor que realizó en prensa a partir de la muerte de Franco. El volumen de las obras completas dedicado a esta época, que es el último, es interesantísimo porque refleja la perspectiva que él tenía, el compromiso con la realidad y una serenidad que le daba el haber vivido dos guerras mundiales, las vanguardias, la guerra civil -que hay que recordar que le pilló en Argentina y volvió voluntariamente para ponerse al servicio de la República sabiendo que no podía ganar-, los 25 años de exilio, el peronismo, la represión en los Estados Unidos... Todo esto quedó en sus artículos y espero que alguien lo estudie porque es importante. Ahora parece que nadie se acuerda de Francisco Ayala, porque es viejo, porque hay que modernizarse... Pero realmente Ayala siempre tuvo una mentalidad muy joven, que no infantil; y creo que su visión del país definió el pensamiento de aquella España.