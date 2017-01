«Una civilización languidece porque sus miembros no se comunican entre sí»

Ángel Esteban, Catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Granada, coordinador del Máster en Estudios Latinoamericanos de la UGR, acaba de publicar ‘La estirpe de Babel’, su primera novela (Verbum, 2016). También ha publicado dos poemarios: ‘Cuando yo sea mundo o cielo’ y Ático en París’. Su obra es fundamentalmente ensayística. Entre sus más de 50 títulos destacan ‘Cuando llegan las musas: Cómo trabajan los grandes maestros de la literatura’ (2002), ‘Gabo y Fidel: El paisaje de una amistad’ (2005), o ‘El escritor en su paraíso: 30 autores que fueron bibliotecarios’ (2014).

El acto tendrá lugar en la Biblioteca de Andalucía, el martes 31 de enero a las 20:00 horas.

–Hasta ahora has publicado, en prosa, solo ensayos literarios. Es la primera vez que se enfrenta a un texto narrativo de ficción.

–Dicen que detrás de cada profesor de Literatura hay un escritor frustrado, y puede que haya algo de verdad en ello. Pero la vocación es la misma: existe una necesidad innata de contar. Un profesor de Historia o de Literatura debería tener la misma pasión por contar que un narrador o que un periodista.

–Pero el modo de contar las cosas es distinto...

–Llegó un momento en que necesitaba hablar sobre las mismas historias que en las clases pero en otro formato. Para mí, entrar en el aula y cerrar la puerta es ingresar en otra realidad: se acaban los problemas cotidianos y empieza ese universo que termina con los sinsabores y las decepciones que impone la vida cotidiana.

–Por eso la novela es muy literaria...

–Efectivamente: cuenta la historia de un personaje inmortal, hijo de uno de los constructores de la Torre de Babel, que recorre el mundo como vendedor ambulante y encuentra por casualidad a algunos de los mejores escritores de Occidente: Homero, Virgilio, Dante, Cervantes, Shakespeare, Molière, Goethe, Flaubert, Dostoievski, Kafka, Joyce, Faulkner y Borges. Con ellos vivirá los momentos más importantes de su vida y de ellos aprenderá a valorar la literatura para soportar el tormento de la imposibilidad de morir.

–¿Qué diferencia ha habido en su forma de ‘contar’ el ensayo y la manera de narrar?

–Cuando me planteo un ensayo, manejo ideas, todo es mucho más abstracto y teórico. La dicción intelectual es más severa, más fría, pero genera igualmente un placer. Sin embargo, este no es comparable al de la ficción. Aunque operes con ideas, pensamientos, etc., en una novela estás tocando y sintiendo la vida de los personajes. No es posible explicarlo. La técnica es muy diferente porque lo que te impulsa a escribir es de otra naturaleza.

–¿Por qué eligió como protagonista a un hombre relacionado con el episodio de la Torre de Babel?

–Esa torre es el símbolo bíblico de nacimiento de las lenguas y, por tanto, de las literaturas. Palim está absolutamente fascinado con el suceso que vive, aunque en la ciudad se experimente como una tragedia. La torre no termina de construirse, y sus ruinas son también las de una civilización que languidece porque sus miembros no son capaces de comunicarse entre sí. Para Palim es un reto: no solo trata de entender a su padre sino que disfruta con la sonoridad del discurso de los que fueron confundidos. Descubre que la multiplicidad lingüística es una fuente de riqueza estética y de maneras diferentes de conjurar la realidad, que una lengua es una visión del mundo.

–Todo parece simbólico en el planteamiento de la novela, ¿también lo es el nombre extraño del personaje?

–Palim VI es el palimpsesto, es decir, aquella superficie sobre la que se escribe constantemente. Cuando el tiempo borra las primeras palabras, alguien escribe sobre ellas, y así sucesivamente.

–¿Y a Borges lo conoce en Granada?

–Bueno, coincidieron antes en Buenos Aires, pero ninguno de ellos supo que era el mismo con el que iba a visitar el Sacromonte treinta años más tarde. La historia de Borges en Granada, que ocurrió realmente en los años setenta, me la contó María Kodama, su viuda, el día que la trajimos a la Alhambra y descubrió que el poema que está inmortalizado en una piedra en la entrada de la Alhambra es el que Borges dedicó al monumento. Se emocionó y confesó que el origen de todo ello fue la visita de los años setenta. Borges había estado en Granada de joven, y había conocido el palacio nazarí y los jardines, pero varias décadas después, cuando vino con María, ya estaba totalmente ciego, y le pidió que le describiera todo lo que estaba viendo, porque en esa especial visita ella tendría que ser ‘sus’ ojos.

–¿Cómo eligió los momentos de la vida de los escritores que ibas a narrar?

–El proceso de escritura de la novela fue muy dilatado. Me dediqué a leer biografías de los grandes genios de la literatura universal y repasar sus obras fundamentales. Tardé unos siete años en tener una primera versión. Para mí era muy importante reflejar, de cada escritor, los momentos más importantes de su vida relacionados con la gestación de sus obras maestras. Palim conoce a Virgilio en cuando está escribiendo el capítulo de la Eneida. A Cervantes lo conoce en la cárcel de Sevilla, en 1598 , justo en el momento en el que está pensando en la libertad, se obsesiona con ella, y concibe la idea de una novela de un personaje absolutamente libre. Entre los dos llegarán a dibujar a Don Quijote y a situarlo en La Mancha.

–Y a Flaubert, ¿también lo acompaña en un proceso judicial?

–Así es. Cuando se publicó en una revista el comienzo de Madame Bovary, Flaubert fue acusado por retratar la figura de una mujer que engaña al marido, que es un trabajador abnegado que da su vida por la familia, mientras su esposa dilapida la fortuna doméstica en sus correrías amorosas adúlteras.

–Una novela sobre la historia de la literatura corre el riesgo de estar demasiado lejos de la realidad...

–Lo corre. Pero hay que tener en cuenta algo que es obvio: los escritores fueron personas de carne y hueso, que vivieron vidas corrientes, aunque con una intensidad diferente. Un artista tiene un pie en el mundo y otro en “su” mundo. Forman parte de una estirpe, la de Babel, que les hace pasajeros de la tierra pero en constante vigilia y en crisis perpetua con el tiempo y la sociedad que les ha tocado. Al final, sus problemas y sus preocupaciones son los de todos los hombres: la felicidad, el amor, la libertad, la supervivencia, la soledad. Casi al final de la historia, ya en el siglo XXI, Palim recuerda que, en su viaje a Granada donde estuvo con Borges, coincidió con un joven poeta del Zaidín que se llamaba Javier Egea, un muchacho que se refugiaba en la poesía para despistar al tedio.