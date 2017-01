«No estoy seguro de que Trump sea tan maligno para la democracia»

Inocencio F. Arias (Almería, 1940) es historia viva. Su papel como embajador ante la ONU en el inicio de la Guerra de Irak o como representante del Estado en la Cumbre de la Tierra del 92 y en los Consejos de Europa de los 80 le han convertido en una leyenda dentro de la diplomacia española. Vinculado a la provincia, tierra donde su padre ejerció como notario, hoy presenta en Granada 'Yo siempre creí que los diplomáticos era unos mamones', un libro de memorias en el que repasa casi cinco décadas de carrera diplomática.

¿Qué quería decir para que todo el mundo lo supiese?

Son unas modestas memorias, con pinceladas sobre la vida en España y acontecimientos internacionales significativos de las últimas décadas. Me he esforzado en hacerlo ameno. Es lo que más me ha costado. Una moraleja de mi relato es que las cosas no son a menudo lo que parecen.

¿Ya no cree que los diplomáticos sean unos mamones?

Hace tiempo que no, pero lo creía en la Universidad y me daba dentera esa profesión. Luego, al poco de graduarme, conocí unos cuantos y me di cuenta de que estaba muy equivocado. Hay algún mamón pero la mayoría de mis compañeros son gente muy tratable, trabajadora y que se esfuerza en defender a España en el extranjero.

Ese cambio lo podrá argumentar...

La idea muy expandida de nosotros de que somos gente estirada, que nos creemos que orinamos agua de colonia francesa, que sólo nos gusta estar en cocktels... es una sandez. Somos funcionarios que hablan idiomas, sabemos que nuestro pipí es normal y, a menudo, preferiríamos quedarnos en la oficina, y no digamos ir al cine con tu mujer, antes que ir a un cóctel. Lo que la gente no entiende es que en una recepción tu estás a menudo trabajando, es decir, en tus conversaciones, intentando conseguir algo para España.

Pero usted dedicó buena parte de su vida a la diplomacia, y eso que su padre le quería de notario y a usted la tiraba ser periodista.

Casi toda. Mis padres querían que me encaminara hacia la notaria, una profesión que ejerce una importante labor, en la que se gana más que en la mía y, !cosa maravillosa!, en la que no tienes jefe. Pero si te gusta la política internacional, conocer mundo, culturas, gentes, trabajar para todo un país... la mía es fantástica. Yo estoy muy contento de haberla seguido .

¿Ha hecho muchas cosas poco diplomáticas?

Creo que no. He estado al borde en algunas ocasiones pero me he quedado al borde. Alguno pensará que con el título de mi libro, por lo llamativo y desgarrado, soy poco diplomático pero es que no se para a pensar que estoy queriendo decir justamente lo contrario. Estoy seguro, con todo, que algún colega mío se habrá rasgado las vestiduras pensando que soy un ordinario. A lo mejor es que no sabe leer bien.

¿A usted también le parece que Trump es poco diplomático?

Por supuesto, muy poco. Algunas de las cosas por las que nos escandaliza son practicadas por otros políticos, pensemos, por ejemplo, que en el tema de la emigración ilegal, el beatífico Obama deportó a 2.800.000 ilegales. Él no lo decía mientras que Trump pregona, y la arma, que va a echar a un montón. Hay otros ejemplos. No se puede negar, con todo, que Trump es escasamente diplomático, un bocazas bastante ególatra. En ocasiones, miente sin pudor. No es consuelo pensar que Hillary tampoco iba precisamente con la verdad por delante.

Su campaña, su discurso en la toma de posesión, sus primeras decisiones. ¿crece el temor a que sea una amenaza para la democracia?

Nos va a dar algún susto pero no estoy tan seguro de que sea tan maligno para la democracia. Ya le han criticado la decisión que ha tomado sobre el aborto. En Europa ya han dicho que lo va a prohibir. No hay nada de eso. Simplemente ha dicho que no va a financiar a ONG's extranjeras que promuevan o faciliten el aborto. Es muy diferente. Los sustos van a venir en el terreno comercial y en el de seguridad, en el que va a insistir en que Estados Unidos no puede protegernos gastándose un montón de su PIB en defensa mientras que nosotros, España incluida, racaneamos y congelamos o recortamos claramente estos gastos. Esto empieza a indignar en Estados Unidos y Trump dice en voz alta que ya está bien, que no podemos los europeos seguir siendo unos gorrones. Lo somos. Trump es un político que puede ser inquietante, pero en Europa, y en España, como es un presidente americano de derechas, se le empieza a dar mamporros desde el primer día. O a poner una lupa en sus defectos para agrandarlos. La veta anti Estados Unidos nos aflora pronto.

¿Cómo defendemos el español de los ataques del nuevo gobierno norteamericano?

No ha habido ningún ataque. Eso es una muestra de la exageración. Ha interrumpido la página en castellano de la web de la casa Blanca. No le quepa la menor duda de que la repondrá pronto. Por la cuenta que le tiene.

Usted era el embajador de España en la ONU cuando estalló la Guerra de Irak. ¿Cómo lo recuerda?

Fue un poco traumática, me subió la tensión y aun tengo que vigilarla. Apoyábamos una intervención armada mientras la opinión pública española estaba claramente en contra. Pero añadiré dos cosas: España no estaba en la guerra, digan lo que digan los enemigos de Aznar, la apoyó políticamente pero no envió soldados. Por otra parte, la irritación pacifista de los españoles es meritoria pero harto curiosa. Se indignaron hasta extremos muy elevados pero con otras guerras más sangrientas e inhumanas, la actual de Siria, se fuman un puro. Quizás dos. Allí no se puede culpar a Estados Unidos ni meterle de paso mano a Aznar y la gente sigue tan pancha.

Sigue de cerca la política española. ¿Se atreve a hacerme un perfil de Rajoy, Rivera, Iglesias, Errejón y Susana Díaz?

Rajoy no es la alegría de la huerta, vende regular lo que hace, pero es quizás el mejor político de los que menciona. En el extranjero piensan que cumple su palabra y eso es bueno. Rivera me parece sensato, un poco tópico, pero con futuro. Quizás le falte un hervor pero no es grave. Los dos podemistas son una mezcla de buenas intenciones, de populismo y de irrealismo. A veces dan la impresión de que no saben o de que no quieren sumar. Todos queremos que haya una cobertura social aún más alta, que se ayude más al tercer mundo, que las pensiones suban, haya más ayuda a la Cultura, se multipliquen las becas, suba, por supuesto, el salario mínimo... ¿pero donde está el dinero para todo? Al gobierno, ni al del PP ni a uno posible de Podemos, le toca la la lotería todos los días. Viene de los impuestos, ¿ nos los subiría más aún Podemos o creen que con mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que existe, ciertamente, alguno de ellos ha incurrido en ese pecado, van a poder cubrir todo lo que predican? No conozco a Susana Díaz, pero parece una persona realista y poco equívoca sobre la integridad de España. Creo, por ello, que de los candidatos del PSOE en liza, es la que puede conseguir más votos. No veo a Susana Díaz haciendo un documento programático sobre como abordar la situación española, escribir 18.000 palabras y dedicarle sólo 5 a la cuestión catalana. El día que Pedro Sánchez lo hizo me dejó patidifuso y estoy siendo amable con el calificativo.

¿Qué hacemos con Cataluña?

Hay algo de deseo de tapar problemas pero es una ceguera de nuestra parte pensar que sólo es eso. El sentimiento separatista ha crecido considerablemente, la enseñanza y los medios de información, sobre todo la tele catalana, lo fomentan a calzón quitado. Es el mayor problema de España. El gobierno, cualquier gobierno, tiene un problema. Cuando actúa para cortar cualquier comportamiento que va contra la Constitución, de un lado, los altavoces nacionalistas proclaman sin pudor, con desvergüenza, que Madrid abusa de Cataluña. Con lo que puede crecer el victimismo y crear arteramente más separatistas. Por otra parte, si las autoridades catalanas entran en clara rebelión y el gobierno actúa con cierta firmeza, y sería inevitable, no estoy seguro de que toda la izquierda se alineara contra los que violan la constitución. En momentos clave, trascendentales para nuestro futuro, cuando está en juego la integridad de España con un palmario intento de sedición, empezarían con que Rajoy está actuando con torpeza, que la culpa la tuvo Aznar que encrespó a Cataluña, etcétera.

Si he leído bien, creo que fue leer IDEAL en su casa lo que le abrió su interés por el mundo y lo que le llevaría al final a ser diplomático.

Cierto, leyendo la guerra de Corea en el IDEAL( y también en el ABC) cuando vivía en Huéscar, en mi añorada infancia en ese pueblo, se me despertó la curiosidad y el interés por los conflictos, el reparto de poder...en el mundo.

Usted fue director general del Real Madrid y es hombre de fútbol, dígame: ¿qué podemos hacer con el Granada para salir del pozo?

En el fútbol, la suerte cuenta más de lo que parece. Y el Granada, lamentablemente, no la está teniendo esta temporada. Lo siento. No me gusta ver los resultados y leer que ha tropezado.