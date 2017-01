«El objeto de la literatura es siempre la condición humana»

Es la casa de Tacho González un mirador privilegiado sobre una Granada en la que sus baquetas forman parte de la memoria colectiva. Como también las palabras que se hicieron carne en series como 'Arrayán', la más longeva de la televisión regional. Mundos aparentemente distantes, pero solo aparentemente. Contar historias es lo suyo, y aprender a contarlas bien -un buen escritor nunca deja de aprender- se ha convertido en la brújula vital de nuestro protagonista.

Fue González muy canónico en sus lecturas infantiles. Una novela cuya protagonista tomó cuerpo en las elegantes maneras de Julie Andrews -'Mary Poppins', de Pamela Lyndon Travers-, fue el primer libro 'de verdad' que recuerda, siquiera vagamente. Su padrino le regalaba volúmenes de la serie 'Los cinco' de Enid Blyton, así que creció con los mejores arquetipos a propósito de lo que los niños deben ser: educados, curiosos, a veces traviesos... Muchas de esas características se han trasladado a este Tacho de hoy, un 'gentleman' en el mundo de la música, conocedor de su talento y en permanente estado de búsqueda de la perfección.

No solo fue aquel joven Tacho lector de pasta dura; también pasó sus ojos por los tebeos de superhéroes: Capitán América, Thor, el Capitán Marvel... Y esas pequeñas novelas gráficas de 'Hazañas bélicas', paradigma de una forma de entender las historias en que la camaradería y la amistad, incluso en entornos tan hostiles y antinaturales como la guerra, salvaban a los personajes de la locura.

Muy pronto, nuestro protagonista fue consciente de las oportunidades que ofrecía la época en que le ha tocado vivir. «Hay gente que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor, y otros que peor. Me gusta poner en su justa dimensión el entorno en el que se desarrolla la existencia. Por eso, no es que ahora haya más o menos interés por aprender, aunque mi generación fuera muy curiosa en todos los campos. Es que ha cambiado todo: el objeto del aprendizaje, los métodos, los útiles...».

Formación clásica

Tacho es un escritor de formación clásica, de Latín e Historia Antigua, que es su licenciatura: «Era algo extraño ya en mi generación, pero hace un siglo era habitual estudiar a los clásicos. Los objetos de estudio no marcan el grado de avance de una sociedad, sino el proyecto educativo en su conjunto», comenta. En los mitos clásicos se encuentra la base de casi todo lo narrable, y en la génesis aristotélica -en 'Poética'-, su estructura. Y mucho más allá, los objetos narrativos están perfectamente expresados en obras como la 'Morfología del cuento', de Vladimir Propp. «El objeto de la literatura es y ha sido siempre la condición humana, sus grandezas y miserias. Y las historias tienen que ver con la envidia, con el poder, con el amor, que son los grandes temas que nunca agotaremos, porque en cualquier época estarán a nuestro alrededor. Siempre ha habido héroes y villanos, e historias que contar a propósito de ellos», afirma.

El visitante pregunta por los héroes de González. Infiere que los tendrá, sumido en un ambiente donde el endiosamiento y el fenómeno 'fan' está tan presente. Y el visitante yerra: «No tengo héroes ni ídolos, ni en lo literario ni lo musical. No soy 'fan' de nadie. Sí he seguido la carrera de escritores como Vargas Llosa, pero más por las circunstancias que por un deseo real de devorar lo que producía. Tras leer 'Los cachorros' -conectado con 'La ciudad y los perros' por su objeto, la sociedad limeña- me embarqué en la lectura de otras obras, como 'La tía Julia y el escribidor' o 'Pantaleón y las visitadoras', que llegaron a mi casa a través del Círculo de Lectores». Cuánto bien ha hecho y sigue haciendo la empresa que fundara Reinhard Mohn...

Esos libros, «bien editados, atractivos, que invitaban a leerlos», le pusieron en contacto con otros autores hispanoamericanos, como García Márquez, Alejo Carpentier, Borges o Bioy Casares. «Para los españoles, es descubrir una forma de expresarse florida, exuberante. Crea el deseo de visitar unos países donde hay loros en las casas, y las ventanas se abren a la jungla», comenta.

Esta forma de expresión se traslada de la literatura a los medios de lenguaje audiovisual, que es el ámbito que se ha convertido en el objeto de estudio y trabajo de Tacho, aparte, claro, de esa exitosa 'Maniobra de Resurrección' cuya fecha de caducidad es el 17 de diciembre, sacrificada -de momento- en el altar sonoro del Palacio de Deportes. Al hablar del magistral uso de las metáforas de los autores de allende los mares, Tacho reivindica la parangonable maestría de José Ignacio García Lapido, letrista de 091: «Lapido crea metáforas muy visuales, muy evocadoras. Las escuchas e inmediatamente generas una imagen a partir de ellas».

En su devenir lector, pasó también González por la Generación Beat -Kerouac, imprescindible- y clásicos como Kennedy Toole -«'La conjura de los necios' es uno de los pocos libros que he releído con calma», recuerda-, Lovecraft o Poe. «Recuerdo también a Jack London, sus aventuras en el hielo. Me impactaron mucho», afirma. Y de lo anglófono saltó a lo francófono, con autores tan diversos como Camus o Maupassant.

¿Existe la soledad del guionista, como la que padece Barton Fink? «Sin duda. En los últimos años estoy más acostumbrado a trabajar en equipo, con Arturo Cid y Salvador Perpiñá, pero por muy bueno que sea el entorno de trabajo -le alabamos las vistas- existe. ¡Vaya si existe! Tener una 'vida lectora' es clave para tener 'vida escritora'», dice. Y los referentes, que en su caso son Billy Wilder y Martin Scorsese, amén de ficciones televisivas como 'Los Soprano'.

De siete u ocho años para acá, el artista confiesa «leer sobre todo ensayos sobre cine, y en inglés. Me obligué a mejorar el idioma a base de leer. El primer año completé un libro y algo más. El segundo, dos. Y poco a poco, he ido cogiendo el ritmillo...». No le habrá sido difícil, siendo batería... Y reímos el chiste. Tras el Nobel, ha vuelto a escuchar a Dylan. Y preguntado por la idoneidad del galardón, la apoya: «Decir que Dylan no es un literato es un disparate. Nadie ha retratado como él la sociedad en la que le ha tocado vivir».

Ensayos sobre fotografía cinematográfica, dirección de actores, y por supuesto, guion, son su pan literario de cada día. Recomienda el libro de Ana Sanz Magallón 'Cuéntalo bien' -«muestra lo que es necesario para escribir un buen guion con mucha gracia», comenta-, 'El cine según Hitchcock', el volumen que refleja las conversaciones entre Truffaut y el director de 'Psicosis' y la más reciente obra de Salvador Perpiñá, 'Prácticas de tiro'. Y así, entre páginas en blanco y conciertos de negro, sigue construyendo su particular universo.