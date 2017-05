El Festival de Música y Danza de Granada logra un 85% de ocupación

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada ya ha logrado el 85 por ciento de ocupación para los espectáculos de su próxima edición y mantiene a la venta más de 4.000 entradas, la mayoría de ellas para grandes espectáculos de danza.

Según ha informado el certamen granadino, de los 33 espectáculos puestos a la venta este año se han agotado las entradas para los conciertos con la Orchestra y Coro del Teatro di San Carlo, Orchestra of the Age of Enlightenment, los de la London Symphony Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España, Miguel Ríos con la Orquesta Ciudad de Granada y Philharmonia Orchestra.

También para las actuaciones con el Ballet del Teatro di San Carlo y el Ballet Nacional de España, y los recitales de "La Galanía", Javier Perianes, Rocío Márquez y Fahmi Alqhai y algunos de Música en Palacio.

No obstante, el Festival ha señalado que todavía quedan más de 4.000 entradas a la venta, la mayoría de ellas para grandes espectáculos de danza, como los que ofrecerán el Béjart Ballet Lausanne, que rinde homenaje a su creador Maurice Béjart y presenta un estreno en España.

También es el caso de la compañía holandesa Het Nationale Ballet, que traerá fragmentos de su nueva producción de "Don Quixote", entre otras piezas; el elegante espectáculo "Yo, Carmen", de María Pagés, donde la danza y el flamenco se fusionan en una interesante creación artística, y el espectáculo "Catedral", de la bailaora granadina Patricia Guerrero.

Los melómanos todavía tienen la oportunidad de conseguir entradas para escuchar la Novena Sinfonía de Mahler, con la Joven Orquesta Nacional de España dirigida por Víctor Pablo Pérez, y para la Gala lírica con obras de Mozart que está preparando el director de orquesta Pablo González con los cantantes ganadores del I Concurso Opera Mozart de Granada y la OCG.

Igualmente, quedan entradas para el recital de Mayte Martín junto al Cuarteto Qvixote, que presenta su nuevo disco "Tempo Rubato, 20 años de exquisitas canciones: coplas, flamenco, bolero, tango", y para el recital de Michel Camilo y Tomatito, el legendario dúo de jazz piano y guitarra flamenca, que se juntan de nuevo en "Spain forever".

Lo recitales que ofrecerán el Cuarteto Bretón junto al pianista Ludmil Angelov; la mezzo extremeña Elena Gragera acompañada al piano de Antón Cardó, que estrenan una obra dedicada a la poesía de Lorca, y el recital de arias y dúos de ópera con las seleccionadas en el Curso de Canto de los Cursos Manuel de Falla del año pasado, acompañadas al piano de Rubén Fernández Aguirre, completan los aforos todavía disponibles.