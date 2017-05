Cines del Sur se extiende a Bib-Rambla con proyecciones, exposiciones, charlas y encuentros con cineastas

El Festival Cines del Sur amplía su programación en las calles y plazas de Granada con actividades paralelas que suman exposiciones, talleres, charlas, ciclos de animación, proyecciones y encuentros con cineastas, actores y actrices, y profesionales de la industria cinematográfica.

El festival, que se ha venido celebrando en espacios al exterior como la Plaza de las Pasiegas, para las proyecciones de la sección Itinerarios, se extenderá este año también a la Plaza Bib-Rambla con la carpa 'Ven y siente' para acoger actividades paralelas entre el 5 y 10 de junio.

En su compromiso con la interculturalidad y la solidaridad, Cines del Sur ha creado un espacio para la reflexión, en el que el público pueda conocer y tener acceso a las costumbres y tradiciones, a la vez que a las situaciones de injusticia y de dolor que se viven en países de África, Asia y Latino América.

En las actividades se abordarán temas relacionados con los flujos migratorios, la situación del Sáhara Occidental, la adopción y cooperación internacional para la protección de la infancia, y el cine de Bollywood. Para ello se ha contado con la colaboración de Escuela Andaluza de Salud Pública y la participación de profesionales expertos en la materia.

En este marco, se proyectará la película Ixcanul (2015) del cineasta Jayro Bustamante, un film que aborda lo social y lo político en la sociedad indígena guatemalteca y descubre al espectador una cultura poco conocida a través de la historia de María, una joven maya que sufre doble discriminación por su cultura y por ser mujer.

La proyección que tendrá lugar el 7 de junio a las 19,30 horas en la Plaza Bib-Rambla, se completará con un coloquio sobre la cooperación internacional, de la mano de Fernando Fajardo, agregado cultural de la Embajada de España en El Salvador, y de María Elena Marroquín Sales, asesora del ministerio de Salud de El Salvador.

De otra parte, el 9 de junio a las 19,30 horas se proyectará A Brand New Life (2009) de la directora Ounie Lecomte, un largometraje que inauguró la tercera edición del festival en Sección Oficial con la asistencia de la cineasta, y este año vuelve a Cines del Sur para crear un espacio de reflexión sobre la adopción internacional junto con la participación de Arancha Gallego y Mari Ángeles Prieto profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

En colaboración con la Asociación Amigos del Sáhara de Granada se proyectará el documental de Miguel Ángel Tobias Gurba: La Condena (2014), en el que da voz a los refugiados saharauis "condenados" a vivir lejos de su tierra, seguido de un coloquio de la mano de José Rafael Comino Trujillo, Secretario de la asociación granadina, el próximo 6 de junio a las 19,30 horas.

La primera de las actividades, el lunes 5, se adentra en la inmigración a través del corto A donde nos esperan (2013) de Gustavo Gómez González en un panel junto con el actor protagonista Augustín Ndour, una conversación que estará moderada por Jesús Lens, periodista y director de Comunicación de CajaGranada.

A ritmo de Bollywood, Gloria Fernández, miembro del comité de programación del Festival y co-directora de CineAsia ofrecerá un taller sobre la industria cinematográfica en la India bajo el título Esto es Bollywood, el jueves día 8 a las 20,00 horas.

Por último, en horario de mañana la carpa de Bib-Rambla acogerá la charla del cineasta salvadoreño Andrè Guttfreund, primer director centroamericano en recibir la estatuilla de los Oscar por la producción de In the Region of Ice (1976). Su asistencia a Granada se ha hecho posible gracias a la colaboración con el Festival Internacional de Cine de Huesca, en el que Guttfreund participará en su próxima edición (9-17 junio) como miembro del Jurado e invitado a través de Acción Cultural Española.

Pioneros de la animación japonesa

Para celebrar el centenario del nacimiento de la animación en Japón, Cines del Sur y Fundación Japón organizan dos actividades a cargo de la doctora en Historia del Cine y experta en anime Laura Montero Plata. El lunes 5 de junio se proyectará el ciclo Pioneros de la animación japonesa: Kenzo Masaoka conformado por cinco cortometrajes, siendo la primera vez en España que se dedica un ciclo centrado en las obras maestras de Kenzo Masaoka, un cineasta imprescindible para la historia de la animación japonesa. La sesión estará precedida por una charla introductoria de Laura Montero.

Al día siguiente, Laura Montero impartirá una conferencia que bajo el título 100 años de animación japonesa: de Kenzo Masaoka a Studio Ghibli propone un recorrido por la línea estilística más clásica del anime: desde el padre de anime Kenzo Masaoka, pasando por Toei Animation, Studio Ghibli, Mamoru Hosoda o el recién fundado Studio Ponoc.

Exposición Mirando al Sur

Con motivo de la décima edición, el Festival de Granada Cines del Sur ha celebrado un concurso de fotografía para reunir las mejores imágenes del festival y sus actividades realizadas en las nueve ediciones anteriores; y de otra parte, instantáneas tomadas en países de África, América Latina o Asia. Las fotografías finalistas presentadas conforman la exposición Mirando al Sur que se instalará en la carpa Ven y siente de la Plaza Bib-Rambla entre los días 5 y 10 de junio.

El festival ha organizado un circuito de música en bares de Granada bajo el título SURitmos, que tendrá lugar entre los días 1 y el 9 de junio, en el que se proyectará una selección de videoclips realizada por Cines del Sur de grupos y artistas de África, Asia y Latino América. Se trata de una sesión de una hora de música que ofrecerán en colaboración con el Festival bares ubicados en el centro de la ciudad: Botánico, El Higo, La Tertulia, Lemon Rock, PlataBaja y Pub Liberia. La programación se podrá consultar en la página web de Cines del Sur.

En colaboración con el Festival de Cine In-Edit Barcelona dedicado al documental musical, Cines del Sur trae a Granada tres largometrajes de no ficción que han tenido un amplio recorrido en festivales internacionales. Mali Blues (2016) de Lutz Gregor abre esta nueva sección en el Corral del Carbón el próximo día 3 de junio, un documental que se estrenó en el festival Visions Du Reel de Suiza, donde músicos de miradas dispares analizan el exilio, la conciliación o la ruptura.

El programa incluye el film Raving Iran (2016), de la directora Susanne Regina Meires, sobre "la kafkiana hazaña de hacer música house en el Irán Islámico". Se trata de la segunda proyección de la sección que tendrá lugar en el Palacio de los Córdova el lunes 5, un espacio al aire libre que el festival recupera en esta edición.

La tercera propuesta de In-Edit es el documental They Will Have to Kill Us First: Malian Music in Exile (2015) de la aplaudida realizadora Johanna Schwartz por su trabajo en el que hace un ejercicio de periodismo social y un estremecedor testimonio de los actos de resistencia bajo opresión del país. La cita será el miércoles 7 en el Palacio de los Córdova a las 22.30h.

A través del festival DocsBarcelona llega el trabajo Sonita (2015) de Rokhsareh Ghaemmaghami, por el cual recibió el Premio del Público y la Mención especial de Jurado en Sundance; un documental que narra la vida de una joven afgana que vive en Teherán y se refugia en la música para canalizar sus frustraciones, que se podrá ver el martes día 6.

Para cerrar Docs&Music, el jueves 8, se encarga una producción mejicana de la mano del cineasta nacido en Kenya de origen mejicano, Kyzza Terrazas con su trabajo Somos Lengua (2016).