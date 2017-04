En busca del atraco perfecto

Iñaki Dorronsoro (Vitoria, 1969) ha repasado la larga lista de películas sobre atracos a bancos antes de rodar 'Plan de fuga', su regreso como director once años después de debutar con 'La distancia'. Esta vez despacha un thriller que, además de acción, ofrece un profundo retrato de los personajes. «Mi idea era que hubiera un contenedor principal, una historia de entretenimiento y comercial, pero que los actores pudieran desarrollar sus propios perfiles», cuenta Dorronsoro.

'Plan de fuga', que se estrena este viernes, cuenta la historia de un atraco perfecto en el que los buenos y los malos cambian de bando, aunque se mantienen fiel a sus amigos y, sobre todo, a su esencia individual. «Somos lo que somos. Intentar corregir algún elemento vertebral de nuestra vida es complicado. La edad nos cambia, la voluntad de hacer algo, por ejemplo, de dejar el alcohol, también nos cambia, pero las señas de identidad primaria, lo que somos, eso es más difícil de variar», cuenta Dorronsoro, que evoca a Brian de Palma en 'Atrapado por su pasado' para ayudar a encuadrar sus personajes.

El director, que no quiso utilizar grandes efectos especiales, reconoce que la calidad del reparto le ha ayudado a perfilar su historia. Luis Tosar y Javier Gutiérrez, dos de los actores más importantes del cine español, se visten de policía serio y de toxicómano en las últimas, mientras el actor catalán Alain Hernández se mueve entre dos mundos, el de la supuesta gente de bien y el de los bajos fondos. «Cuando escribí el guión no pensaba en ellos, pero cuando me enteré de quiénes iban a estar en la película, casi me caigo de culo», reconoce Dorronsoro. «Trabajar con esta gente es un lujo. El guión estaba marcado, pero sus aportaciones han sido muy importantes. No escuchar a actores tan grandes hubiera sido como no dejar pelotear a McEnroe y Borg», bromea el director de una cinta que sigue la estela de otros estrenos recientes del cine español, como 'Cien años de perdón'.

Robar un banco, y más en tiempos de corrupción y de crisis como los actuales se ve con otros ojos, asegura Dorronsoro. «Al ladrón de guante blanco, que roba joyas a un millonario, siempre se le ha tratado mejor, y aunque el que atraca una sucursal tiene un perfil más duro porque debe empuñar un arma y gritar 'todo el mundo al suelo', sí que es cierto que nos encontramos en un momento en que la ciudadanía lo ve con ojos de cierta simpatía», agrega.