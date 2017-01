«El cine narrativo está ahora en las series»

Sigue el cineasta Montxo Armendáriz igual que hace veinte años, cuando dirigió dos de las películas más taquilleras del cine español de los noventa: 'Historias del Kronen' y 'Secretos del corazón'. No cambia la melena de nieve, esa barba que distrae unos ojos rasgados ni su oratoria de navarro seco. Lo que parece irreconocible es la industria audiovisual: internet le dio la vuelta a todo. Habitual en la facultad de Comunicación y Documentación de la UGR, Armendáriz volvió ayer al encuentro con los alumnos en el salón de grados del edificio de Cartuja para impartir la conferencia 'Cine contemporáneo y nuevas tecnologías'.

«'Secretos del corazón' llevaba año y medio en cartelera a finales de 1998. Hoy sería impensable», dijo en relación a aquel filme con una Charo López soberbia, que recaudó casi 500 millones de pesetas en los primeros meses, más que 'Abre los ojos' de Amenábar. «Los cines, tal y como los entendíamos entonces, ya no existen», sentenció Montxo Armendáriz en Granada. «Han sido sustituidos por complejos en centros comerciales creados por los monopolios. Se han cargado ese otro cine que no era 'mainstream'». En la inversión de paradigma, el director de 'Obaba' reivindica el boom de las series. «El cine narrativo se ha instalado en las series. Hemos pasado de la 'cinefilia' a la 'seriefilia'. Además, el cine lo contratan las televisiones».

Armendáriz, que también dio un taller de realización y dirección de actores en la facultad granadina, habló de la democratización de la red. «Cualquiera puede grabar una historia con el teléfono». ¿Ejemplo disparatado y reciente? 'I giorni dell´arcobaleno', la incursión en el porno del impar Gonzalo García Pelayo. Por supuesto, el cineasta navarro reparó en lo obvio: internet democratiza pero no resuelve las desigualdades. «Hacer una campaña de 'crowdfunding' -aun con un equipo de rodaje que apenas cobra- y colgar la cinta en nuevas plataformas es la alternativa de hoy al cine espectacular que copa las salas. Pero el precio que pueden ofrecer las plataformas legales no es suficiente para sufragar los costes. Una película como 'María (y los demás)', que es barata, no resulta rentable. Internet ha canonizado que el consumo cultural de todo lo digitalizable es gratis».

«Festivales radicalizados»

En contra, según Armendáriz, «los festivales se han radicalizado: buscan cine 'low cost', un producto no comercial». Entre el alumnado abundaban los que de 2016 se quedan con 'Carol', el relato de Todd Haynes sobre el tabú del amor lésbico en el Nueva York de 1952, con Cate Blanchett y Rooney Mara como protagonistas. «Hemos llegado a un cine que cuenta historias muy distintas a las que se contaban antes, porque se cuentan desde la interiorización del personaje. En 'Carol' no hay una proclama feminista ni atisbo de lucha social», explicó Montxo.

El director vasco ahondó durante la charla en la Facultad de Comunicación en la larga era del posmodernismo - que empezó en los 80 y aguantó hasta final del siglo XX- y en nombres como los de Jim Jarmusch. «De tanto construir y deconstruir, se depuró hasta el punto de que no quedaba nada novedoso por probar», explicó el cineasta.

Una tendencia que derivó en el cine sustractivo, con 'Libertad', del argentino Lisandro Alonso, como relevo natural. Señaló Armendáriz que desde 2008, tras el estallido de la crisis, «el cine asume la tarea de formular preguntas».