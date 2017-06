Juan Vida se reencuentra con su yo inmediato

El pintor granadino Juan Vida (1955) es uno de los más alabados autores de nuestro tiempo. Dice Juan Antonio Jiménez de él que «pertenece a una generación de artistas granadinos que destacan por haber protagonizado durante los años 70 una doble lucha: la política, contra la dictadura, y la artística, a favor de la modernización estética del país».

No es esta muestra que hoy inaugura en el Instituto de América de Santa Fe a las 20:00 horas, titulada 'Sin ir más lejos' -nombre sugerido por su amigo Joaquín Sabina- y que estará abierta hasta el próximo 23 de julio, una exposición donde la ideología esté muy presente. Si acaso, lo está en una dimensión que refleja, en alguna medida, cierto desencanto que empaña una felicidad que confiesa abiertamente el artista. Un desencanto que se materializa en unos paisajes cubiertos por una bruma imprecisa, fruto de la inteligente aplicación de diversas técnicas artísticas, y que otorga mucha más fuerza a las figuras centrales que aparecen en las obras de la exposición, todas ellas de mediano formato.

El primero de los cuadros que integran la muestra, el más antiguo -data de 1990- es una veraniega propuesta llamada '14 de julio', integrada por dos planos de recuerdo. Una imagen de su madre, perteneciente a la familia propietaria de la Piscina Granada, refrescándose, se mezcla con sendos ciclistas que le recuerdan su pasión juvenil por el Tour de Francia. «Viendo lo que hemos colgado de estas paredes me doy cuenta de que durante estos casi 30 años he mantenido una línea muy clara, una coherencia, en mis planteamientos estéticos, y por tanto vitales. Aquí están representados los animales, los entornos, los temas que me han interesado siempre», comenta el artista.

La muestra, de marcado carácter autobiográfico, continuará abierta hasta el 23 de julio

Su entorno físico y emocional se muestra en obras como 'La prima de Barcelona', que aúna la antigua fábrica de papel de los Wilhelmi, ubicada en Pinos Genil, su pueblo de residencia, con una juvenil imagen de su mujer, esa prima que llegaba de Barcelona, «y que bailaba de una forma distinta», a la que hace referencia el título.

Esa casa del pueblo serrano protagoniza obras como 'Naturaleza inquieta' de 1999, donde aparecen, incluso, algunos de los materiales usados para su casa, como la pintura de clorocaucho utilizada para la piscina o el minio de las barandillas. Los tigres que aparecen recuerdan la portada del célebre disco 'El hombre del traje gris' de Sabina, obra del granadino.

Personajes que van y vienen

El personaje que ilustra 'Abismado' de 2015, un guía turístico que semeja un ministro dimisionario, con su cartera y edificios del Parque Tecnológico como fondo, nos conecta con una realidad corpórea, cotidiana, como 'Pensamiento', de 2005, cuya figura procede de la de un turista sentado sobre un capitel en el Foro Romano.

Son, con todo, tres los grandes protagonistas de esta exposición: el artista, presente en dos autorretratos pintados en el último trienio; su hija, retratada en diversas etapas de su vida, primero en China y luego en España, modelo en una obra, 'Púber' que aún se estaba secando en el día de ayer, ya en su ubicación dentro de la muestra, y los animales. Animales cercanos, como esa perra fallecida hace unos años, la liebre de ojos en relieve, o 'El mono de la roca' (2008), que mira con perplejidad una pagoda.

Emocionalmente, afirma Juan Vida, «esta muestra me recuerda a un tiempo muy feliz. El que pasé desde mediados de los años 80 en la Diputación de Granada, colaborando con grandes amigos, como el desaparecido José Rodríguez Tabasco. Y exponer ahora en este lugar, este Instituto que él ayudó a crear, supone una gran alegría».