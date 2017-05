"El sexo es cuestión de piel, cariño, tiempo y esfuerzo"

El salón de actos del Hospital Virgen de las Nieves acogió anoche el segundo de los foros de salud de IDEAL en 2017, en torno al tema 'Sexo saludable'. El evento, patrocinado por Bida Farma, llenó el aforo del recinto con personas de todas las edades, que siguieron con mucha atención las ponencias ofrecidas por los psicólogos Pedro Lucas y Lorena Berdún y la doctora Ana Rosa Jurado. Como moderador e introductor de los ponentes actuó el ginecólogo granadino Nicolás Mendoza, que dio el tono adecuado al encuentro, con una mezcla de distensión y rigor muy adecuado para que los mensajes calaran.

Tras las presentaciones, el primer interviniente fue el psicólogo Pedro Lucas, que se aproximó a la naturaleza sexual del ser humano, y afirmó que «los tres enemigos de la sexualidad son el miedo, la vergüenza y la culpa. Los miedos son muy variados: a no rendir, a no estar a la altura... Es el miedo el que nos hace apagar la luz cuando practicamos el sexo». Este experto mostró los datos de una encuesta británica, de la cual se desprendía que el mayor miedo de los hombres es la eyaculación precoz, mientras que el de las mujeres es la insatisfacción.

Ahondando en las soluciones para mejorar la vida sexual, comentó que «no hay una garantía de cómo hacerlo bien, ni un único método. Es importante, eso sí, la empatía, el no obsesionarse con el dar. Saber recibir es la puerta hacia la satisfacción sexual. El objetivo es, en definitiva, pasarlo bien, haya o no haya orgasmo», aseguró.

Del mismo modo, abordó los cambios que han supuesto las nuevas tecnologías en las relaciones de pareja: «Hoy las parejas discuten por Whatsapp y hacen 'sexting' por Skype. Pero nada es comparable al contacto con la piel. Somos cuerpo, y hay que aprender a vivenciarlo y aceptarlo, y tener esa curiosidad por descubrir, porque siempre hay posibilidades de aprender algo nuevo».

Finalizada la intervención de Lucas, el doctor Nicolás Mendoza presentó a la doctora Jurado como «la número uno en Sexología Médica», e hizo una broma a propósito de la legión de 'buscadores del 'Punto G', que acuden a su consulta. Un lugar con cuya existencia no está de acuerdo la doctora Jurado. Ambos afirmaron al respecto que «el 'Punto G' está entre las orejas: es nuestra cabeza».

Dar vida (sexual) a los años

La doctora Jurado centró su ponencia en la evolución de la sexualidad en el tiempo, centrándose en la etapa conocida como menopausia y andropausia. Afirmó que las instituciones sanitarias no prestan la atención debida da a la Sexología, ni conciben que existe una diversidad tal en esta materia que hace realidad el famoso adagio de que «Cada persona es un mundo». Ana Rosa Jurado agradeció la invitación a este foro a IDEAL, y alabó la iniciativa al afirmar que «cualquier acción por la mejora de la salud sexual es importante, porque es una dimensión fundamental del ser humano, que interactúa con el resto de nuestras funciones vitales».

Del mismo modo, afirmó que como la vida en general, la vida sexual evoluciona en función de múltiples factores: nuestro deseo, nuestra salud, las parejas que se han tenido y las que se puedan tener en el futuro... A renglón seguido, detalló los procesos biológicos que conlleva la menopausia y la andropausia, y afirmó que «mientras todas las mujeres tienen la menopausia, no todas tienen los mismos síntomas. Sin embargo, aunque no todos los hombres viven procesos de andropausia, sí que hay una serie de síntomas asociados a la edad que se repiten en todos ellos». Del mismo modo, aseguró que mientras que el proceso de la menopausia es radical y se produce en poco tiempo, los síntomas de la andropausia se alargan mucho más en el tiempo, entre los 50 y los 70 años.

Sobre los tratamientos existentes, detalló la irrupción de medicamentos que ayudan a acabar con las disfunción eréctil en los hombres y que tratan los síntomas en la mujer con igual éxito. «La buena noticia es que las disfunciones sexuales asociadas a la edad tienen tratamiento», afirmó la doctora, «y que con ellos se revierte buena parte de los síntomas». Además, aseguró, «no se puede echar la culpa de todas las disfunciones sexuales a la menopausia. Es un concepto muy gastado». La doctora terminó su intervención con una cita de Martin Luther King: «Da tu primer paso ahora. No importa que no veas el camino completo. Sólo da tu primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que camines».

La importancia de educar

La psicóloga Lorena Berdún tituló su ponencia 'Diez consejos para que tu vida sexual cambie'. Esta detalló su experiencia con colegios, y ahondó en la importancia de una educación sexual proporcionada por expertos: «No por obviar la educación sexual se retrasa la iniciación sexual de los jóvenes. Y si no reciben información adecuada, son múltiples los problemas que pueden generarse».

«El sexo es cuestión de piel, cariño, tiempo y esfuerzo», aseguró la experta, que insistió en la necesidad de desdramatizarlo. De hecho, aseguró que «hay que aplicar las tres 'des': descoitalizar, desgenitalizar y desdramatizar. En una charla, que di, una asistente comentó que había que añadir dos 'des' más: desnudar y despacito». «Mis alumnos dicen que la Sexología es la única asignatura que puede estudiarse a oscuras», terció el doctor Mendoza.

Prestar atención al lenguaje corporal de la pareja; hablar sobre la vida sexual -aunque al principio cueste-; no juzgar las apetencias del otro y ser tolerante; no dar nada por supuesto; no fingir; no 'condenar' los fallos sexuales de la pareja; acudir a un profesional si un problema sexual aparece; dedicar tiempo a solucionar dichos problemas; reírse más si hay, por ejemplo, una disfunción eréctil, e introducir siempre el amor en las relaciones, sean estas esporádicas o duraderas, fueron algunos de sus consejos.