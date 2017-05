La aventura de ser granadino

Sobrevivir a la ciudad y a sus peculiaridades, ese es el objetivo final de 'Tork', un videojuego que sale al mercado hoy y que pone al usuario en la tesitura a la que se enfrentan los granadinos día a día. «Esquivar a las 'mujeres del romero', sobrevivir a la LAC, atravesar las anillas del Acuaola... algunas de las cosas que implican ser granadino».

Ideado por Felipe Guindo y José María Olivares, autores también del famoso 'Look at your stone' -título que permitía al jugador cuidar una piedra y que se convirtió en un auténtico fenómeno en 2013-, la nueva aventura pone a usuarios de todo el mundo en el papel de cualquier granadino. El sistema es sencillo. «El juego es una especie de parodia. Transcurre en la ciudad y se compone de una serie de minijuegos en los que el protagonista tiene que superar cosas que le pasan a los granadinos día a día», explican.

Así, los jugadores deben esquivar a las mujeres que dan romero alrededor de la Catedral -dibujadas en un entorno que simula los enfrentamientos de videojuegos como Pokemon- o atravesar las anillas del Acuaola, «cosas que le ocurren de verdad a los granadinos y a las que tanto cariño le tenemos».

Los autobuses urbanos también están representados. En uno de los minijuegos, el usuario se pone en la piel de «uno de los muchos granadinos que olvidan pagar el billete de la LAC y deben sobrevivir al viaje superando frenazos imprevistos y esquivando al revisor que intenta cobrar el billete».

La realidad inspira y alcanza al juego, que amplía las fronteras de la ciudad e incluye la provincia. «Dicen que Granada es especial porque en menos de una hora puedes estar en la nieve y en el mar, pues también hemos querido que estuviera representada esa cualidad que nos hace especiales», explican. Así, el jugador se pone los esquíes y tendrá que enfrentarse a un dificilísimo descenso desde Sierra Nevada hasta Motril.

Otro de los minijuegos pone al usuario en el papel de un aficionado del Granada. Aquí la actualidad ha obligado a los autores a hacer ciertos cambios. «En un principio, viendo cómo iba la temporada, habíamos pensado un minijuego que fuera sobre animar al equipo para que no descendiera; visto lo visto, hemos tenido que transformarlo y poner el objetivo en el ascenso», dicen. Ahora, en un sistema de juego que recuerda a títulos como 'Guitar Hero', el usuario debe dar los toques correctos a la pantalla para animar al Granada en su regreso a Primera.

Inspiración granadina y humor

Inspiración granadina y una mirada repleta de humor son los grandes ingredientes de 'Tork', que también tiene una componente de geolocalización que aporta profundidad al título y que se desarrolla por una necesidad muy curiosa: meter en el juego la tapa granadina. «Queríamos hacerlo, pero no dábamos con la idea... así que pensamos en la geolocalización, que el juego tuviera su extensión en la realidad. ¿No es lo mejor? Que el jugador pueda ir a los bares... La tapa es una cosa muy seria, no hay que jugar con ella», dicen entre risas los creadores.

Así, los usuarios podrán obtener logros para completar el juego yéndose de tapas y escaneando los códigos QR que Felipe Guindo y José María Olivares han dejado en los bares que han querido sumarse a la iniciativa. «'Legado andalusí', en Bib Rambla, es el primero pero en los próximos días esperamos cerrar muchos más», aseguran.

El proyecto, que les ha llevado algo más de un año y que se inspira en un amigo «muy granadino que ha tenido que irse para buscar trabajo en Brighton», da hoy el salto al mercado. De manera completamente gratuita, los usuarios de dispositivos android podrán descargar el juego en la tienda online y convertirse en un granadino que se sube a la LAC sin billete o que esquiva a las 'romeras' de la Catedral. A las tabletas y móviles con sistema iOS -genérico en los dispositivos de marca Apple- llegará en las próximas semanas.

Ilusionados con el proyecto, Guindo y Olivares no descartan más novedades y minijuegos en un futuro cercano. «La llegada del Metro o la entrada del AVE en Granada podrían dar juego». Y tanto...