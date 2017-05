El sexo saludable, una necesidad vital

El segundo Foro de Salud de IDEAL de 2017 se titula 'Sexo saludable'. El objetivo del mismo es ofrecer una visión multidisciplinar sobre esta práctica vinculada a la propia esencia del ser humano, y que a lo largo del tiempo ha pasado por diversas etapas en su consideración por la sociedad. El evento, que tendrá lugar en el salón de actos del Hospital Virgen de las Nieves (antiguo Ruiz de Alda), el próximo 18 de mayo a las 20 horas, está patrocinado por Bida Farma.

Han pasado casi siete décadas desde el Informe Kinsey, que en su día (1948) supuso una auténtica revolución en el conocimiento de la sociedad a propósito del comportamiento sexual. Fueron 20.000 las encuestas anónimas que sirvieron como base a tal informe. Hoy, su división de los tipos de sexualidad en siete grados, desde la homosexualidad a la heterosexualidad completa, resulta controvertida, pero no cabe duda de que supuso un cambio en la percepción de la sociedad norteamericana sobre este tema. Algo a lo que también contribuyeron, sin duda, los estudios de Masters & Johnson, ahora objeto de la serie de televisión 'Masters of sex'. Poco a poco, las investigaciones sobre la materia han ido aumentando en profundidad, de forma paralela al crecimiento de la especialidad en Sexología, aún no reconocida con un plan de estudios propio, pero practicada por multitud de psicólogos y médicos en nuestro país.

En cuanto al sexo, la falta de formación e información ha dado lugar a situaciones que en un determinado momento llegaron a considerarse traumáticas, y que aún hoy siguen dando lugar a resultados preocupantes. El papel de una malsana concepción del sexo en la violencia de género y las relaciones de dominación está más que demostrada. También los roles que muestra tradicionalmente el cine para adultos, hoy al alcance de cualquiera -también de los menores- merced a las nuevas tecnologías, han supuesto un factor distorsionador de la percepción que sobre la sexualidad saludable, con un fuerte componente de emulación incluido.

Expertos como Luis Ayuso y Livia García hablan, en el caso español, de una 'brecha generacional' en el conocimiento de la sexualidad. Y el doctor Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, moderador del foro, llama la atención sobre el hecho de que «hasta el día de hoy, existe una deficiente comunicación entre médicos y pacientes sobre temas de sexualidad. Por varios motivos: en primer lugar, por el apuro que sienten los pacientes al hablar de estos temas con su médico de cabecera. Y en segundo lugar, porque, fuera de lo estrictamente biológico, la mayoría de los médicos carece de los conocimientos necesarios para abordar con garantías los problemas sexuales».

El caso español

Tanto el Informe Kinsey como las investigaciones de Masters & Johnson se basaban en modelos estadísticos. El Centro de Investigaciones Sociológias de España (CIS), también ha prestado atención a este tema, y en sendos estudios aparecidos en 2008 y 2009, que hoy son considerados emblemáticos, indagó sobre cómo afrontábamos la sexualidad los españoles en el siglo XXI. En aquella ocasión, se encuestó a 1.503 y 9.850 personas, y la calidad de la muestra ha contribuido a que las conclusiones de estos trabajos sean muy tenidas en cuenta.

Paralelamente, el Instituto de la Juventud realizó un estudio sobre sexualidad entre los jóvenes, que revelaba aspectos tales como el hecho de que nueve de cada diez jóvenes consideraban bastante o muy importantes las cuestiones relativas a su sexualidad, frente al 10% que no les concedía importancia. Esta proporción crecía levemente entre los varones (93%), y bajaba también levemente entre las mujeres (87%), a la hora de considerar que las cuestiones sexuales jugaban un papel importante en sus vidas. Esta importancia se concretaba en mayor medida a partir de haber cumplido la mayoría de edad.

Para el psicólogo granadino Pedro Lucas, uno de los ponentes del Foro de Salud de IDEAL, «hasta hace relativamente poco tiempo, en nuestro país vivíamos en una edad heteronormativa, basada en una coherencia reproductiva, con sólo dos posibles participantes, uno masculino y otro femenino, que llegaban a mantener relaciones sexuales después de un cortejo con unas reglas concretas». Sin embargo, afirma, «hoy las secuencias han cambiado, y ya no están tan marcadas. Ya no hay una lista de requisitos por cumplir, como la virginidad hasta el matrimonio, aunque haya determinadas culturas, como la gitana, que mantengan el rito del pañuelo».

En cierta medida, como afirma este experto, «hemos vivido una ley del péndulo. Desde una sexualidad escondida y practicada sólo bajo determinados parámetros, en determinados momentos, a una práctica sexual de rápido consumo y fácil olvido». Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado el paradigma de la relación previa y posterior a ese acto sexual, y el contexto sociocultural también ha cambiado, reflejándose en las decisiones políticas. «Hemos pasado de ser uno de los países más reprimidos en materia sexual a ser el tercero del mundo en aprobar la ley del matrimonio homosexual. El cambio ha sido muy importante», afirma.

Preocupaciones

A más conocimiento y práctica, más preocupaciones y mayor necesidad de información y formación. Y para ello, es preciso romper muchos mitos. Al respecto, el doctor Mendoza asegura que «existen muchas creencias erróneas en torno a la salud sexual, y hay muchas leyendas urbanas. Leyendas y creencias que han pasado de generación a generación, de boca a boca, y que es preciso corregir con ayuda especializada. Y lo peor es el hecho de que la salud sexual no se considera una prioridad en salud pública, como puede ser la salud digestiva, la cardiovascular o la respiratoria. Por esa vergüenza que a veces sentimos al hablar de este asunto, no hay demanda asistencial, y por tanto, no hay oferta, no se forma a los profesionales de atención primaria. Y ello genera un círculo vicioso».

El psicólogo Pedro Lucas está de acuerdo en esa afirmación, y añade que «acudir a una consulta sexológica supone recurrir a un profesional privado, y ello convierte a esa consulta en un artículo de lujo, que no todas las personas se pueden permitir o contemplan».

Nuestra conducta sexual está cambiando, y afrontar dicha conducta en clave saludable exige una información concienzuda, realizada por especialistas, que comience desde edades tempranas y que continúe durante toda la vida. El Foro de Salud IDEAL adquiere, una vez más, un papel clave para ofrecer esa información rigurosa sobre este tema, tan vinculado a nuestro bienestar.