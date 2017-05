Historias de la Granada fantasmagórica

Casas donde se aparecen espectros misteriosos, lugares en mitad del campo donde surgen luces de la nada que atemorizan a los lugareños, pueblos con leyendas sobre brujas de la Edad Media, antiguos edificios militares con supuestas apariciones de espíritus, fantasmas que bien habitan en el sótano de un pub del centro de Granada, bien en un colegio del barrio del Realejo o bien en el edificio abandonado que antes albergó las oficinas de una institución provincial... Todas estas historias, algunas publicadas en medios de comunicación, otras nunca comentadas y otras investigadas por el propio autor se reúnen en el libro 'Lugares misteriosos y casas encantadas de Granada', una obra escrita y autoeditada por el profesor de Secundaria e investigador de fenómenos paranormales Rafael Reyes Casal (Huétor Vega, 1974).

El libro recoge en 17 capítulos diversos fenómenos analizados por Reyes Casal en los últimos diez años, en los que ha transformado una afición que surgió por casualidad en «un estudio antropológico», como él mismo señala. «Yo no creía en nada de esto, aunque quizá por mis ascendencia gallega -su madre es natural de Galicia- siempre he sentido curiosidad. Me aficioné a estudiar estos fenómenos a través de una novia inglesa. Y desde entonces me he dedicado a investigar y a recoger testimonios de personas que han vivido alguna experiencia paranormal o misteriosa», detalla el autor.

Entre las historias que recoge Reyes en su investigación se encuentra la del supuesto fantasma de la antigua directora del sanatorio para tuberculosis ubicado en la Sierra de la Alfaguara, suceso del que se hizo eco este periódico a través del periodista Juan Enrique Gómez. Hace diez años, Rafael Reyes, junto a compañeros aficionados también a la parapsicología, realizó grabaciones en las ruinas del viejo sanatorio para tratar de esclarecer la realidad sobre la presencia etérea de la que habían hablado durante años vecinos de Alfacar y montañeros. El resultado fueron una serie de sicofonías que, a su juicio, corroboran los testimonios. «Notamos la presencia de alguien. Le pregunté cómo se llama. Su respuesta quedó grabada en la cinta. Dijo 'Berta', y curiosamente es el mismo nombre de la fundadora del sanatorio antituberculoso, Berta Wihelmi», relata.

Otro de los capítulos está dedicado al fantasma de la Diputación, otra historia conocida en Granada y que habla de la presencia de un espíritu en el edificio de la antigua sede de esta institución ubicado en la calle Mesones, hoy todavía deshabitado. «En ese otro edificio también he investigado y hay otro fantasma», apunta Reyes al periodista mientras fija el dedo sobre la sede actual de la Escuela de Arquitectura de Granada en el Campo del Príncipe, edificio que fue propiedad de Francisco de Mendoza, Almirante de Aragón, y posteriormente, residencia de los Condes de Luque y Villamena. Desde 1777 fue sede del Convento de la Encarnación hasta su desamortización, y desde 1868 y hasta 1992 fue sede del Hospital Militar,

Sobre el antiguo centro sanitario castrense aporta el testimonio de un granadino que trabajó «como enterrador con las monjas», quien asegura que en 1985 vio el «fantasma del legionario» en el antiguo pabellón psiquiátrico del edificio. «Era alto, tenía entradas en la frente, y después de mirarme se fue flotando... Tendría unos 45 años. No me dio miedo, me dio tranquilidad», refleja el testimonio de este hombre llamado Manuel Rodríguez y natural de Maracena, a quien Reyes Casal entrevistó en 2007. «En este barrio (Realejo) hay varios casos de sucesos paranormales. En un colegio de la calle Molinos se habla de la aparición de un niño que también está recogido en el libro», indica Reyes.

No muy lejos de allí, en el Pub Granero, junto a la plaza Isabel La Católica, se localiza otro de los lugares encantados. Reyes ha investigado personalmente este caso y recabado testimonios del antiguo propietarios y de personas que han trabajado en el lugar , quienes aseguran que en el sótano se siente una presencia etérea. «Yo mismo viví una situación extraña allí. Y el niño de dos empleados le dijo a la madre que él veía al fantasma, que era un señor alto con una túnica negra y que se desplazaba volando por el sótano», cuenta el autor. La teoría es que se trata del espíritu de un monje llamado Prudencio, nombre que se escucha en una grabación que realizó el propio Reyes Casal.

Son algunas de las historias que recoge esta obra que se puede adquirir en Granada en Librería Vergeles, Picasso, San Antón y Librería Ana, y en Albolote en Librería José. Rafael Reyes estará hoy firmando ejemplares en la caseta de Vergeles en la Feria del Libro, de 19.00 a 21.00 horas.