El niño que revive a Lorca

Viste con traje y pajarita, como Federico García Lorca cuando cruzaba los pasillos de la facultad de Derecho de Granada. Pero Alejandro tiene 12 años y cursa primero de ESO en el Blas Infante de Ogíjares. Sus compañeros tienen ídolos como Cristiano y Messi. Él, en cambio, siente fascinación por el autor de 'Yerma' y 'La casa de Bernarda Alba'.

Lo demuestra sentado en un escritorio, con un montículo de libros y una vela de atrezo. Empieza a declamar el arranque de la serie televisiva 'Lorca, muerte de un poeta', que dirigió en los ochenta Juan Antonio Bardem. Es el punto de partida del monólogo teatral 'Yo, soy poeta', que este chaval ha escrito con su padre, antiguo trabajador de la industria cinematográfica en Madrid, con labores en más de cincuenta películas con figuras como Bigas Luna, Imanol Arias o Pilar Miró.

Alejandro Gil Torres cumple un sueño recitando hoy la vida de Lorca en el salón de actos del Ayuntamiento de Ogíjares (12.45 horas, con entrada libre hasta completar aforo). Se lo toma tan en serio que ha estado pegando carteles por las calles hasta las cinco de la mañana. Ha invitado a todo el municipio.

¿El origen de esta hermosa locura? «Doña Pastora, la 'profe' de lengua, nos encargó unas exposiciones orales de tema libre. Unos hablaban de su equipo de fútbol. Otros, de sus mascotas. Ese día murió Leonard Cohen. Vi la noticia en la tele y sonó me quedé hipnotizado con el 'Pequeño vals vienés', una canción adaptada sobre la poesía de Lorca», relata el joven. «Aquello me embrujó. Descubrí la versión de Enrique Morente con Lagartija Nick y me la ponía todas las mañanas. Me la aprendí entera». El padre asiente: «La memorizó por completo. Le encantó». Así que el tema de la exposición ya estaba claro.

Quinta representación

La de hoy será su quinta representación en público. Más de media hora de dramatización a solas en el escenario, con proyección de imágenes y música de Dorantes, Vicente Amigo, Edith Salazar y, por supuesto, el vals morentino incluído en el mítico 'Omega'. Para prepararlo, visitó con su padre el barranco de Víznar, la casa natal de Fuente Vaqueros y la Huerta de San Vicente. ¿Reacciones? «Me dicen que soy un crack, que soy épico». ¿Igual que hincar codos antes de un examen? «Me lo aprendí con facilidad», afirma. «Este tipo de trabajos me entran bien en la cabeza. Además, mis padres me han facilitado mucho la tarea. Han sido siete meses de apoyo diario». Su asignatura favorita -ya lo habrán adivinado- es lengua. Y reivindica el bachillerato en su instituto para no cambiar de centro en el futuro.

«De Lorca me cautivó su trayectoria vital», responde Alejandro, con el aplomo de quien concede la primera entrevista y lucha por una ilusión febril. «Federico nos dejó muchísima riqueza en sus poemas y en el teatro. Aportó intelectualidad para nuestras vidas. Y siendo tan joven». ¿El próximo libro en su mesita de noche? «Estoy deseando acabar el que tengo para empezar 'Poeta en Nueva York'».

Su monólogo abruma. ¿Cómo actúa un chico de 12 años con tanta seguridad y capacidad escénica? Detrás de tan apabullante resultado hay un esfuerzo arduo. Tres meses para memorizar el texto y cuatro para preparar la producción. Con sesiones intensivas los fines de semana y al acabar las clases de lunes a viernes. La madre sonríe satisfecha: «Estamos muy orgullosos de él». Su padre sacrificó el descanso durante veladas hasta las cuatro de la madrugada para encajar el guión y perfeccionar la dicción y la gestualidad de Alejandro. «Ha logrado ya lo más grande. Solo tiene 12 años», apunta.

Inevitable lanzar la pregunta que se formula todo el mundo. ¿Ser actor de mayor? «Me atrae mucho el teatro, la dramatización», reconoce. Lo que nadie sospecha es que Alejandro guarda otra vocación escondida. «Si no soy actor el día de mañana, no me importaría ser futbolista». Aunque su padre quiere que el Atleti gane la Champions, Alejandro discrepa aquí con su progenitor. «La va a ganar el Real Madrid».