Medicamentos sí, pero bajo control

El salón de actos de la sede de la ONCE en Granada fue el emplazamiento que acogió anoche la celebración del primero de los foros de salud que IDEAL organizará a lo largo de este año 2017. Tras varios años celebrándose, estas citas son muy esperadas por personas de todas las edades, interesadas en recibir consejos cercanos, y certeros, a propósito de cómo mejorar su bienestar y calidad de vida.

En esta ocasión, el título del foro fue 'Farmacias y medicamentos: aliados de salud'. El evento, patrocinado por BidaFarma, reunió a un nutrido grupo de personas interesadas en escuchar las propuestas de los participantes, quienes eran, en esta ocasión, el doctor Luis Gutiérrez, conocido por su labor divulgativa en medios de comunicación y responsable del programa 'Saber vivir' en Televisión Española, y los farmacéuticos Guadalupe Hermoso, del consejo asesor de BidaFarma, y Francisco Marín.

Precisamente, fue Guadalupe Hermoso quien ejerció el papel de moderadora del evento, la que ofreció al inicio del Foro algunos datos más que interesantes a propósito de la realidad de las oficinas de farmacia en nuestro país. Así, afirmó que a lo largo y ancho de la geografía española se agrupan 22.000 farmacias, con una superficie al servicio del paciente que ocupa aproximadamente 1,6 millones de metros cuadrados. En cuanto a su ubicación, tres de cada cuatro se encuentran en municipios de menos de 50.000 habitantes. Cada año, los profesionales que las atienden ofrecen 182 millones de consejos de salud.

Detrás de todo el proceso productivo de los medicamentos están los profesionales de la salud, tanto en los laboratorios, como en las cooperativas que los distribuyen y las oficinas que los dispensan. Y hoy, tal y como afirmó Guadalupe Hermoso, «estamos en un momento clave para la evolución de las farmacias, llamadas a convertirse, aún más si cabe, en una pieza clave de la atención para la salud».

Hermoso recordó el papel del farmacéutico en el diagnóstico de síntomas menores, su capacidad para hacer llegar al paciente la información que precisa, y la gestión de campañas preventivas, como la que se está realizando contra el sobrepeso infantil en Andalucía. Igualmente, recordó el instrumental que poseen muchas farmacias para el control de parámetros biomédicos, y su capacidad para hacerlo, en muchos casos, 24 horas al día, en zonas alejadas, en circunstancias difíciles.

De la rebotica hasta hoy

El farmacéutico y experto en farmacoterapia Francisco Marín ofreció una amena disertación en la que comenzó destacando los antecedentes históricos de las farmacias, acentuando la gran evolución que el paso del tiempo ha traído consigo. Desde aquel 'Hágase según arte' de las fórmulas magistrales, hasta la fabricación masiva de medicinas, mucho han cambiado los modos, los métodos y los resultados. «Ahora las farmacias son espacios de salud, en continua adaptación, ofreciendo cada vez más servicios», afirmó Marín.

Esta adaptación requiere, según este experto, un esfuerzo constante, un cambio de paradigma incluso. «Mi farmacia no es la sede física, son las personas a las que atiendo», comentó. Y añadió que resolver los problemas implica el tratar el cuándo, el cómo, el dónde. Recordó además que cuando una persona sale de la consulta del médico, apenas recuerda la mitad de lo que se le ha dicho, y una hora después, apenas el diez por ciento, según los estudios.

En este sentido, comentó que el farmacéutico cierra el círculo en torno a la persona más importante del sistema de salud, que es el paciente. Del mismo modo, hizo hincapié en la importancia de verificar que los medicamentos que se toman sean efectivos, adecuados y que no tengan efectos secundarios. «Para ello, es preciso tener en cuenta parámetros como la adherencia, al margen de influencias externas y experiencias de nuestro vecino. Que a una persona le vaya bien o mal un medicamento, no significa que a la del lado le vaya bien o mal. Cada paciente es un mundo», aseguró.

Según Marín, se está evolucionando hacia la farmacia asistencial, donde no sólo se entrega el medicamento. En ella, crece el nivel de implicación, se hacen campañas sobre aspectos como el uso de los antibióticos, el sobrepeso o la diabetes. Como ejemplo, puso la ya citada para el control de la obesidad infantil, desarrollada como un juego, pero que está obteniendo excelentes resultados. Al mismo tiempo, detalló otros servicios que están implantando las farmacias, como los 'holter' para medir la tensión, o el sistema de pastilleros de un solo uso personalizados.

La música del bienestar

Antes del coloquio, intervino el doctor Luis Gutiérrez, quien se confesó amante del género lírico, y al hilo de esta afición, resaltó la armonía reinante entre farmacéuticos y médicos, en el papel compartido de agentes de salud. Gutiérrrez recordó las funciones del médico, que, son esencialmente, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. «El médico dispensa, aconseja e informa al paciente», dijo. Gutiérrez resaltó el incremento de la expectativa de vida saludable, debido, entre otros factores, a que «cada vez tenemos mejores medicamentos y para más enfermedades. Sin embargo, tenemos que mentalizarnos para seguir el tratamiento a dosis y días, porque es fundamental para curarse».

El doctor desgranó los medicamentos más consumidos: paracetamol, omeprazol, ibuprofeno, metamizol, estatinas... De todos ellos habló de sus propiedades y sus posibles interacciones y efectos secundarios. «Quitar los síntomas es fácil, pero el diagnóstico es difícil. Un tratamiento inadecuado puede retrasar el diagnóstico de un cáncer, y puede causar la muerte del paciente».

Recordó el doctor las dudas más frecuentes manifestadas por los televidentes en los programas en los que ha participado, tales como el uso de los genéricos y su eficacia -recordó que el 70 por ciento de los mismos se fabrican en España-, y el ahorro importante que suponen para el sistema de salud.

También hizo hincapié en un tema recurrente, como es la automedicación. Al respecto, afirmó que «se puede ejercer de forma responsable, en patologías leves, como un resfriado, o en el tratamiento de enfermedades ya diagnosticadas. Pero si, pasados dos o tres de días, persisten los síntomas, es el momento de acudir a un profesional». Recordó también, sobre el uso de medicamentos caducados, que «si se tiene una enfermedad que pueda comprometer la propia vida, no debe tomarse un medicamento caducado». Terminó con una frase de Leonard Cohen: «El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males, y además no tiene contraindicaciones».