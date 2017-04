Alejandro Pedregosa pergeña un milagro en 'Granada imaginaria'

Cuenta Alejandro Pedregosa (Granada, 1974) que la experiencia de participar en un libro como 'Granada imaginaria' (IDEAL, Cuadernos de Vigía) le ha ido muy bien pues está «relativamente acostumbrado a escribir por encargo». De hecho así es, con los artículos que publica en las páginas de este periódico y en los relatos de verano para los diarios del Grupo Vocento. A ello añade que le gusta ceñirse a unos patrones, escudriñar en los entresijos de la imaginación y ver qué sale. Quienes deseen llevarse un ejemplar dedicado sólo tienen que acercarse por la Caseta de IDEAL, situada junto a la Fuente de las Batallas, a partir de las 19:30 horas.

Es preciso recordar que en esta publicación, prologada y coordinada por Ángel Fábregas, que se comercializa al precio de 4,95 euros, le acompañan acompaña Alfonso Salazar, Ángel Olgoso, Jesús Ortega, Cristina Gálvez, Celia Correa y Salvador Perpiñá. «El cuento lo escribí en tres días. Antes estuve madurando la idea durante una semana, más o menos. Desde que se nos propuso el tema de 'Granada Imaginaria' tuve claro que Fray Leopoldo estaría en el relato. Desde pequeño me ha parecido un personaje fascinante. No me podía creer que mis padres o mis abuelos lo recordaran con nitidez. Por otro lado, quería jugar un poco con la idea del milagro sin fe. El milagro porque sí. La maravilla por la maravilla», nos cuenta acerca del texto aportado del que Fábregas destaca su «estilo llano» y el hecho de estar «repleto de perlas y saltos de pértiga humorísticos».

Una forma de vida

Pedregosa corrige en estos meses una nueva novela, la siguiente tras 'O'

Pedregosa que entiende el humor como una forma de vida que traslada a la literatura pues le produce satisfacción que sus lectores busquen ese toque irónico en sus libros. Respecto a la existencia real de su protagonista, Manolín, al que el autor califica de «orate de vasta cultura» señala que todas las ciudades tienen su 'Manolín', un señor que vive en la calle y al que se le supone un pasado confortable y burgués, que se vio roto por una mala racha que nadie sabe explicar con certeza.

Añade que «en este caso, hice a Manolín gallego para significar el destino trashumante de muchas personas sin hogar que viven y duermen en las calles de Granada». El relato que cuenta la historia de un milagro «es pura ficción», dado que «los milagros sólo existen cuando hay una predisposición previa (fe) a creer en ellos. Pero esa ficción me servía para unir el pasado y el presente limosnero de la ciudad. Fray Leopoldo elige a Manolín porque ambos saben lo que supone pedir limosna».

Así mismo, indica que la figura de Fray Leopoldo «está tratada no sólo con mucho respeto sino con toda la simpatía del mundo». El autor corrige en estos momentos una nueva novela. Mientras tanto disfruta con las presentaciones de 'O', su último libro de relatos, y con los encuentros con los lectores.