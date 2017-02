El Alhambra acoge hoy el estreno absoluto de 'Domando a Pinball'

La coreógrafa Teresa Navarrete estrena hoy en el Teatro Alhambra, escoltada por su escudero musical, Miguel Marín, el espectáculo 'Domando a Pinball', su más reciente creación. Ayer, con los nervios -templados- propios del estreno, respondía a IDEAL sobre las circunstancias de creación de este montaje: «Fue un 'parto' difícil, porque al parto creativo se sumaba el parto físico, porque acababa de tener un hijo. Un hijo complica maravillosamente todo, en la vida de una bailarina», dice con humor. «Pero implica también un momento para crear sin pensar, chocando con los obstáculos, como esa bola de pinball al que hace referencia el título del montaje. Debes perder el miedo a lo que pueda ocurrir», comenta.

En un viaje tan complicado como el de la vida, es normal que a veces se meta la pata, pero, afirma la artista, «si no te equivocas, no abres caminos. No te habrías encontrado con esa persona, o habrías aceptado ese trabajo que a priori te complica la vida». A la hora de describir sus trabajos, Teresa Navarrete habla de intimismo, de introspección. «Me encanta estar inventando, imaginando, me gusta rodearme de quienes me han acompañado desde siempre, soy trabajadora y disciplinada, y sobre todo, me gusta crear y que el público comparta lo que creo».

La situación actual para la danza no es fácil. «Las compañías privadas lo tenemos muy difícil. Hay un desparrame de imaginación, ideas muy bonitas, que se están malogrando por falta de apoyos», comenta. Con todo, lo que esta noche a partir de las 21:00 horas podrán ver quienes se acerquen al Teatro Alhambra, es una buena muestra de la creación escénica andaluza: «Una mezcla muy amalgamada de música y sentimientos, un despliegue físico de ambos, y mucha ilusión sobre el escenario».