«A las leyes es frecuente que se les dé la vuelta»

El malagueño Fran Perea (Valle de Abdalajís, 1978) fue un ídolo juvenil encarnando a uno de los protagonistas de la celebérrima serie 'Los Serrano' e interpretando su banda sonora. Sin embargo, se zafó rápidamente de esa etiqueta, y desde entonces, aunque sigue cantando, se ha volcado más en el teatro, aunque ha participado en diversas series de televisión, cortos y largometrajes. Anoche estrenó en el Teatro Alhambra 'El jurado', una obra coral de Luis Felipe Blasco que parte de la misma premisa de 'Doce hombres sin piedad', adaptada al tiempo actual. El escenario del Realejo les ha recibido con gran expectación y dos llenos.

¿Es justa la justicia?

Esa es la pregunta de la que parte este montaje. Y no veas la preguntita... Ni yo ni casi nadie le podría dar la respuesta ahora mismo, ni mañana tampoco. Me gustaría que la gente que vaya al teatro comparta con nosotros esa pregunta y otras pocas, sobre todo, sobre el papel de la sociedad en relación con la justicia.

Hay quien dice que no hay justicia, sino ley.

Quizá sea cierto. Las leyes son para cumplirlas, pero es frecuente que haya quien dé una vuelta de tuerca al argumento. Esto lo hemos visto mucho en las películas americanas de abogados...

Otra pregunta que se suele hacer es ¿cuántos despachos de abogados hay en tu calle?

Ja, ja, ja... Sí, hay muchos y sobreviven porque hay litigios, como los notarios sobreviven porque se compran y se venden cosas, y hay testamentos y negocios de carácter jurídico... La justicia, las leyes, el papeleo de lo público, está presente en nuestra vida siempre.

Sustituye usted en esta función a Pepón Nieto. Cuéntenos las circunstancias.

La verdad es que comencé hace tiempo a trabajar en este montaje, sustituyendo en varias funciones a Pepón. Él ha tenido que asumir otros compromisos, y por esto me he quedado yo como el jurado número 5, que así se llama mi personaje. La compañía tenía una serie de funciones comprometidas para este año, entre ellas estas dos en Granada. Conozco tanto a Eduardo Velasco como a Cuca Escribano, que además de actores ejercen como productores, sé lo complicado que es producir, y como se me pidió que lo hiciera, acepté encantado.

Empleando el símil judicial, esperamos que no sea usted un arrepentido...

Para nada, para nada... (Risas). Trabajar con un equipo como este es un auténtico lujo, desde el director, Andrés Lima, con quien no había coincidido antes, hasta cada uno de mis compañeros. Es un auténtico lujo.

Su papel es el del jurado que rompe el consenso...

Soy un poco el abogado del diablo, sí... El que rasca bajo la superficie y pone a cada uno del resto de jurados frente al espejo. En definitiva, es el desencadenante de la trama, el que les abre los ojos ante una dinámica de prejuicios y les comenta la necesidad de una evaluación profunda a partir de lo superficial. La propia presentación ante el público que hacen los actores, su forma de vestir, de comportarse, hace que el público se forme una idea sobre ellos. Eso es inevitable. Pero el desarrollo de la función va moviendo al espectador y sacándole de ese encasillamiento.

Reflejo social

El hábito no hace al monje, entonces.

No, no, no... En realidad, la función refleja la realidad de los jurados españoles, que se confeccionan intentando reflejar la realidad sociológica del país. Son instantáneas de la vida social en el momento en que se constituyen.

¿Cómo preparó el papel?

Hacer una sustitución es un poco 'marrón', pero tiene una parte muy buena, y es que la partitura ya está hecha... Me dediqué fundamentalmente a leerme la partitura, los movimientos, las emociones, el texto... Ya había visto la función, y ya que no tengo nada que ver con Pepón, excepto la provincia de origen, tenía que recrear el personaje. Para conseguirlo, apliqué lo básico: el sentido común, escuchar a los compañeros... Y a partir de ahí van saliendo las cosas.

El acusado de corrupción es un político defraudador... Con la semana que llevamos, mayor actualidad imposible.

Sí, por desgracia, está muy de actualidad. El público va a empatizar rápidamente con el asunto porque tiene un punto de vista formado sobre el mismo, y comenzará ese diálogo interior sobre quién lleva razón, si un jurado u otro. Lo bonito de esta función es el viaje que hace el espectador sobre sus sensaciones.

¿Le han mediatizado mucho los insignes antecedentes de la historia? La película de Lumet, el famoso Estudio Uno con Menéndez, Puente, Rodero, Osinaga, Merlo...

No, aunque reconozco que tanto la película como la adaptación para televisión son referentes culturales de nuestro tiempo.

¿Hasta qué punto le ha complicado la vida profesional este personaje?

Un poco... Este es un momento de locura, pero estoy compaginándolo todo. Con mi compañía, Feelgood Teatro, estamos haciendo gira con 'La estupidez', con la que, por cierto, no vamos a venir a Granada, por desgracia. Además, esta misma semana he comenzado los ensayos de un nuevo montaje con ellos, en coproducción con el Teatro Calderón de Valladolid, que se llama 'El ciclista utópico', dirigido por Yayo Cáceres, director de Ron La Lá. Además, voy a dirigir una función de teatro en Málaga en el ciclo Factoría Echegaray, que produce el Ayuntamiento... La verdad es que no paro.

Se estrena usted en el Alhambra...

Así es. Nunca he actuado aquí, aunque he acudido muchas veces como espectador. Está siendo una experiencia muy interesante.