"Mis seguidores son seres liberados de prejuicios"

El músico ecléctico Francisco Contreras, Niño de Elche, con todas las localidades vendidas, actuará mañana, junto a Rosalía & Refree, en la sala Boom Boom Room, dentro del ciclo 'Club Alhambra Reserva 1925'. El Niño de Elche es un cantaor atípico de lengua afilada y planteamientos transgresores. Partiendo del dominio del flamenco ortodoxo, deconstruye el cante para elaborar sus propuestas, contaminándolas de vanguardia y compromiso, tanto político como estético.

A estas alturas tenemos claro que el flamenco es mestizo, pura fusión. ¿Cabe todo en el flamenco?

Para mí el flamenco no es un recipiente en el cual meter otros ingredientes, por lo tanto, en el flamenco no cabe o deja de caber nada. Esa delimitación no pertenece a mi forma de entender las prácticas artísticas. El recipiente principal soy yo, mi cuerpo, mi espíritu. El flamenco es la herramienta pero no es el recipiente principal del brebaje, sino un ingrediente más que, dependiendo del momento, utilizas en la mezcla en mayor o menor proporción pero siempre mi yo, mi discurso como prioridad y no el flamenco.

Aquí, en Granada, tuvimos en Morente a uno de los flamencos más transgresores de la historia. ¿Ha sido usted también muy criticado con sus vanguardias?

Mis propuestas artísticas no suelen interesar a los seres que me critican, por eso cuando lo hacen se centran más en otras cuestiones como mis opiniones políticas, sociales y artísticas.

No obstante es llamado de todos los rincones. ¿Hasta qué punto se siente aceptado?

Me siento comprendido por un buen número de personas y eso siempre es gratificante.

Igual que Enrique, se acerca continuamente a Miguel Hernández, Ernesto Cardenal, Eliot y la poesía llamada 'culta'. ¿Complementan estos poetas su forma de entender y trasmitir la música?

Al igual que muchos artistas en nuestra historia me acerco a la poesía como muleta de expresión sin pensar más allá como la catalogan los libros de las academias.

Con sus propuestas acerca el flamenco a los profanos, pero también el rock y la música electrónica a los flamencos. ¿Quiénes son mayormente sus seguidores?

Si estoy contento de algo en mi trayectoria artística es que la gente que viene a compartir un concierto, una charla o una performance conmigo, son seres que están liberados de toda etiqueta preconcebida. No sé a nivel estético quiénes son mis seguidores pero lo que sí sé es que son seres que en muchos casos están liberados de prejuicios etiquetados y eso les hace muy especiales.

Aparte de su camino en solitario ha colaborado con un sinfín de artistas, tanto cercanos al flamenco como ajenos a este arte. ¿Hay una necesidad de que los músicos se complementen?

Complementar no es una palabra que me agrade, porque no deja espacio a la complejidad de una relación, al igual que las palabras fusión, transgresión, vanguardia, riesgo... Necesidad sí es una palabra que me gusta. Esa necesidad reside más en otras zonas que las concepciones artísticas, y es ahí de donde nacen todas mis colaboraciones, de la necesidad más allá de lo artístico.

La Boom Boom Room, donde actúa mañana, es un local relativamente pequeño, ¿prefiere esta intimidad o los grandes escenarios?

Dependiendo de la propuesta y del festival pero sin duda hay espacios que son especiales por el público, la organización y las posibilidades de conocer a otros artistas. En mi experiencia Sónar, Periferias, Primavera Sound o Transmusical de Rennes, entre otros, marcan la diferencia en estas cuestiones.

¿Qué le parece Granada como ciudad cultural y flamenca?

Para mí, decir Granada es acordarme de mi familia, nacida en Montejícar, de los amigos que viven allí, de sus pasteles, de mis primeras guitarras de flamenco, compradas en la cuesta Gomérez, revivir las fiestas entre hippies, flamencos y drogas, es invocar a Val del Omar, a Enrique Morente o a los Habichuela; pero también es hablar de la corrupción provinciana, desde su Ayuntamiento hasta su Universidad, de la creación romántica del flamenco para un turismo sin gusto, del eterno señorito granadino o de Lorca hasta en la sopa.