«La música instrumental es altamente sugerente e invita a la abstracción»

Jolís regresa al swing. Tras cantar tango y chanson recupera un trabajo que en dos discos 'Fender swing' (vol. I y II, Ámbar discos 96 y 98) han sido los dos últimos 'disco de oro' de la música granadina cuando ese galardón se daba por superar los 50.000 ejemplares vendidos. Recupera su Telecaster color marfil y la digitación que hizo de Hank Marvin y los Shadows, que se cuentan entre sus ídolos. Casualmente en los últimos años ese sonido se ha puesto muy de actualidad gracias a grupos como Los Coronas o El Twanguero. Lo toca mañana en el Isabel la Católica, a las 21 horas.

Vuelve 'Fender swing'... Mire que le ha costado...

Realmente sí, (carcajada) pero ya sabe usted que he estado ocupado en otros proyectos estos últimos años (música francesa, tango, etcétera). Siempre rondaba en mi cabeza volver a tocar mi guitarra Fender; además, creo que es necesario recrear ese sonido, esa forma de tocar y ese repertorio, para nuevos melómanos y para los ya iniciados en esas músicas, y es imprescindible para comprender su influencia en los grupos de pop del S. XX, o simplemente para disfrute de los nostálgicos y los amantes de los 'standards' de calidad.

En los 60 hubo aquí mucha música instrumental (Pekenikes, Relámpagos...), pero ahora no hay menos. ¿Qué ofrece la música instrumental sobre la cantada?

Son formas de interpretar diferentes, pero el fin de ambas es emocionar y divertir... Únicamente que, al no haber textos, el sonido sin voz invita a la abstracción y tiene un poder más sugerente que la música cantada, por supuesto ambas se complementan...

¿Y siempre tiene un tono... digamos 'vintage'?

Depende, en ocasiones la intención estética puede ser esa... En otras los arreglos, de base jazzística o 'vintage', se unen a una forma de interpretar, pienso, intemporal, así que más que vintage se podría calificar como de un tono 'clásico'...

En su caso su modelo son Shadows, ¿no?

No exactamente, en mis primeros intentos de tocar la guitarra eléctrica sí fue Hank Marvin, líder y solista de The Shadows, del que aprendí mucho, al igual que casi todos los guitarristas europeos de esa época, como le ocurrió a Mark Knopfler, por citar al alguno de los grandes que se vieron influenciados por Marvin, que creó un estilo del que bebimos, y más tarde cada uno fue modelando su forma de tocar, pero fue tan grande la figura y la influencia del guitarrista inglés para mi que me apetecía montar un espectáculo en torno a él, recreando su repertorio y su bellísima forma de interpretar.

En esta etapa ¿quién le acompaña?

Me acompañan mis inseparables Rafael del Castillo (bajo), Marcelo Huertas (batería), Morten Jespersen (teclados) y Nicolás Medina (guitarra, ukelele y dirección musical). Además estarán como invitados Javier Valenzuela (Harley Daniels), Edy Pedregosa, y Elena Vozmediano y su Escuela de Danza. Presentará el concierto Eduardo Pedregosa.