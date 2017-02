Al son del Centenario

La Banda Municipal de Música de Granada ha puesto todo su empeño en hacerse ver organizando un centenario de lujo. Y a tenor del programa que presentó ayer, lo ha conseguido. No sólo porque ha sabido mirar hacia dentro, sacando lo mejor que tiene Granada en el ámbito musical, sino por la calidad de una propuesta que, no lo olvidemos, va a ser absolutamente gratuita. Y, tampoco lo olvidemos, ofrecida en bandeja por la que, según los expertos, es la mejor Banda de Música de Andalucía y una de las primeras de España, comparable con las valencianas o la de Madrid, que son palabras muy mayores. Con todas las letras.

Ayer, el Salón de Comisiones del Ayuntamiento puso de largo una programación que, sencillamente, quita el hipo. Es imposible ponerle pegas; si acaso, que no están todos los que son, pero eso, teniendo en cuenta lo finito de las fechas, la disponibilidad de los espacios y que, además, el programa presentado ayer es extraordinario, y como tal, corre paralelo al ordinario, es un pecado muy menor. Sabemos que si no han entrado algunos de los artistas que han querido sumarse al evento es porque no se ha podido, y afortunadamente, hay vida y otros 100 años por delante para que lo hagan.

Ya comenzó enero con estupendos conciertos de Pablo Martín Reyes y Evgenia Gabrieluk, con llenos y necesidad de doblar programas para dar cabida a las peticiones de entradas. Para este domingo, un homenaje al primer director, José Montero, con uno de sus descendientes, el poeta y Premio Nacional de Literatura, Luis García Montero, como invitado especial. Las invitaciones, ya agotadas.

La Banda acompañará en Granada Paradiso la versión de 'Sangre y arena' de Valentino

En el Día de Andalucía, dos invitados igualmente de lujo: el Trío Albéniz, fundado por Ángel Barrios, y una de nuestras mejores sopranos, Mariola Cantarero. En marzo, marchas y un concierto dentro de La Noche en Blanco. Para abril, un concierto muy especial dentro de Granada Paradiso, en el que la Banda pondrá música en directo, más que probablemente, a la película 'Sangre y arena', protagonizada por Rodolfo Valentino en 1922, con la que se completará la trilogía de versiones meritorias de esta novela de Blasco Ibáñez que se proyectan en el evento cinematográfico dirigido por Juan de Dios Salas.

Mayo, mes de las flores, será también el mes de los niños, y el día 13, Magomigue, Ilde Gutiérrez y Lau Darua, junto a los coros infantiles del Cristo de la Yedra, van a realizar un gran espectáculo, donde la orquesta hará magia interpretando al instante melodías pedidas por el público, con el Magomigue en el papel de médium o pitoniso. El programa hará memoria, además, de la herencia musical de una familia de origen granadino, los Aragón, cuyas canciones como 'Los payasos de la tele' siguen formando parte del imaginario infantil colectivo.

Para junio, como prolegómeno al Festival Internacional de Música y Danza, en cuya primera edición tuvo una participación muy directa, la Banda vuelve al Patio de los Aljibes de la Alhambra. Fue este además el escenario de su primer concierto con repertorio conocido, y donde retornó también con ocasión del Concurso de Cante Jondo, impulsado por Lorca y Falla. La recuperación de repertorios históricos promete ser uno de los momentos más emocionantes del año.

También en el mes que sirve como pórtico al verano, se rendirá homenaje a las bandas municipales de la provincia, con la presencia de las de Güevéjar, Otura, Pulianas y Armilla, más algunos miembros de otras agrupaciones de la provincia, en un macroconcierto que tendrá lugar en la explanada del Palacio de Congresos. Más de 250 músicos harán del sábado 10 de mayo una jornada inolvidable. Crucemos los dedos para que no llueva. También en junio, o quizá en los primeros días de julio, finalizará la primera parte de la celebración, con un concierto dedicado a la memoria musical de Carlos Cano, quizá en el Generalife.

Primeros espadas

Haciendo un símil taurino, y sin desmerecer en absoluto lo previo, septiembre será el mes de dos de los primeros espadas de este centenario, hecha la salvedad de Miguel Ángel Gómez Martínez, el granadino director titular de la Orquesta Sinfónica de RTVE, cuyas dificultades de agenda han impedido hasta ahora fijar la fecha de su presencia, que está asegurada. No hay que olvidar que dirigió a la Banda con siete años de edad, en un histórico concierto en el Kiosco del Salón. Así pues, el domingo 17 se sube a la tarima el director Pablo Heras Casado, con un concierto que tendrá lugar en el Auditorio Manuel de Falla, y una semana después, el sábado 23, el visitante será el barítono Carlos Álvarez, en un momento dulce de su carrera tras volver a triunfar esta temporada en el Teatro alla Scala de Milán en el Sharpless de 'Madama Butterfly', bajo la batuta de Chailly, 20 años justo después de su estreno en el mismo papel y teatro.

En octubre, el 12, habrá un homenaje a Agustín Lara y el 29 otro al maestro Faus. En noviembre, un 'Stabat Mater' de Vivaldi con la soprano Leticia Rodríguez y la representación íntegra de 'El sueño de Boabdil' del maestro Alonso, y en diciembre, una zambra sinfónica con Juan Andrés Maya al baile, que pondrá punto y final a este año de una celebración que, como dijo ayer la concejala de Cultura del consistorio capitalino, María de Leyva, «está a la altura del prestigio de esta Banda, orgullo de Granada».