«Tengo derecho a decir lo que quiera en lo que me quede de vida»

Ya cuesta hablar de 'debut' con un artista que lleva miles de conciertos durante más de medio siglo de escenario, pero él mismo ha señalado que se acaba de destapar, a los setenta años, y con la ilusión del chaval que graba sus primeras canciones. José 'Agustín' Rodríguez Ampudia, se ha desatado en estas canciones que parecen un ajuste de cuentas con (contra) el mundo. El Patriarca rompe con el bello pop de confitería de la marca angelical, ahora, en el disco que sale estos días, 'Poemas Ocultos', se convierte en un rapsoda volcánico que canta y recita, que grita y chilla emocionalmente abierto en canal. En el Isabel la Católica mañana a las 21,30 horas, lo estrena rodeado de amigos y compañeros.

Nunca es tarde si la dicha es buena... ¡Pero sacar su primer disco a los 70 años no es muy habitual!...

La música no tiene edad, ahí tiene a Leonard Cohen o Bowie, que los han sacado cinco minutos antes de morir. Esto es algo que tenia pendiente hacer; quería sacar el disco cuando pudiese.

Oyendo su disco nadie diría que El Patriarca es/fue un 'ángel'...

Bueno... Los años pasan, la voz se quiebra... Y surge la del Patriarca. Los Ángeles hicimos los éxitos en los años sesenta con voz de los muchachos que éramos, y al Patriarca le ha costado toda una vida tener la voz que tiene.

Incluso avisado de su eclecticismo sorprende la variedad de registros sonoros que ha buscado...

Porque he querido recorrer musicalmente la historia de un intérprete de mis años, que es la historia de toda la música de este país, por eso he tocado el swing, el pop, el rock, el punk, la balada, el tecno... Que son los estilos que me ha tocado vivir en este recorrido.

¿Hacerse cargo de todo le ha resultado complicado tras toda una vida de trabajar en equipo con Los Ángeles?

No, porque no he estado solo, he tenido el apoyo de músicos emblemáticos como Jesús Roldán (de Manía Stéreo) o José Antonio Alcántara, estupendo guitarrista de grupos de rock. Ellos me han orientado en los asuntos de grabación porque están mucho más avanzados que yo.

¿Por qué Patriarca? ¿Tiene un clan?

No, no (risas), creo que me merezco esa palabra gitana porque -Miguel Ríos aparte-, soy el más antiguo que queda en la música en activo. En este oficio los años son un valor añadido, aunque sea por acumulación de méritos. Desde los escenarios o desde mis clubes he luchado por esa Granada del rock de la que ahora se habla tanto, y que debe servir para que los chavales jóvenes puedan salir del anonimato.

¿Dónde ha tenido 'ocultos' estos poemas tanto tiempo?

Los he ido haciendo a lo largo de mi vida, eran ocultos... pero menos.

¿Y qué le ha explotado por dentro para buscar ese torno belicoso contra el mundo?

Quiero expresar la hartura de un hombre mayor como yo. He sido sutil y he sido benevolente en muchas ocasiones, pero ya no me voy a callar, tengo derecho a decir lo que quiera en lo que me reste de vida.

Su primer concierto se lo dedicó a Lorca, Jesús Arias y Manolo Tena. ¿Por qué ellos?

Lorca es la poesía, Jesús es el talento, y Manolo Tena ha sido el mejor músico que ha habido componiendo en este país. Para el poeta va 'Hermano Federico', 'Amigo' a Jesús, y de Manolo canto el 'Sangre española'.

¿Cómo y con quién llega El Patriarca al escenario del Isabel?

Con unos compañeros más ilusionados que yo: Juan Soteras, Pepe Hidalgo, Titín y José Antonio Alcántara, y tendremos algunos invitados más.

¿Habrá que esperar otros 70 años para 'El regreso del Patriarca'?

No porque ya estoy preparando una segunda parte... De 'pohemas' con una hache, como Raphael (carcajadas).