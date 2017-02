Schwarz, música que penetra más allá de los sentidos

Hay músicas y músicas, unas van directamente a los pies, otras al cerebro y algunas directamente al más allá. Los murcianos Schwarz son de estos últimos, un grupo de rock progresivo y psicodélico formado el siglo pasado a partir de la imaginación alucinada de Alfonso 'Schwarz', primer usuario de la marca. El debut del nombre fue en 1998 y se llamó 'These songs mean nothing', al que siguió al filo del cambio de siglo 'Hard listening'. Sin embargo, no se establecería la formación definitiva (con Alfonso en la voz, guitarra y theremin; Juanma Martínez, bajo y teclados y César Verdú batería, percusión y programaciones) hasta 'Heptágono, un álbum auspiciado por Manta Ray (hermanos de RH y que compartieron la etiqueta 'Astro'). En un ametrallamiento de adjetivos su trabajo ha sido calificado de «directo, robótico, colérico, libre, creativo como pocos, un viaje que va del trance psicodélico a la epopeya cósmica, crudo y ardiente». Y sin doparse.

Las tres últimas entregas han sido 'Espíritus del desierto yo os invoco', 'Alquimística' y 'Nación subterránea' a finales de 2016 y motivo por el que anuncian su llegada a Granada. Publicado éste invierno tras cuatro años en barbecho, su noveno álbum se compone de ocho piezas del trío ( Alfonso Alfonso, Juanma Martínez y Fran del Valle, ya que César Verdú se fue a León Benavente). Sin renunciar a su inconfundible rock de riesgo, físico y dinámico, esta entrega mantiene la electrónica en el horizonte pero añade una toma de tierra en forma de percusiones de tracción manual, que más que latinizar, tribalizan, en mensaje directo a esa tribu subterránea a la que van dirigidas «Y contrapesan esos germanismos kraut a los que siempre se les ha asociado», puntualizaba la crítica. Estarán mañana jueves a las 21 horas junto a otros que tal: Holögrama, el dúo gaditano/granadino formado por Francisco Borja, 'Cráneo Prisma' y Carlos Alcántara, 'Thylakos Solrac', que en el Planta encontrarán un entorno mucho más adecuado que el bullicioso festival del Zaidín donde abrieron una noche cuando ganaron el premio Desencaja de la Junta.