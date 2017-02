"Me gustaría que este libro provocara paseos por el campo"

La Sala Val de Omar, de la Biblioteca de Andalucía, acogerá mañana a las 19:30 horas la presentación del libro titulado 'Para ir conociendo nuestras plantas más cercanas' (Ed. Nazarí) de Julia Martínez Sánchez. En el acto participarán, junto a la autora, el biólogo Juan José Diana y el editor, Alejandro Santiago. Estos darán a conocer a esta escritora nacida en Tíjola (Almería), que durante unos años vivió como emigrante en Cataluña y que con anterioridad ha publicado un poemario y una novela. Ahora ve la luz esta narración didáctica para ayudar a los más pequeños a conocer algunas de las plantas aromáticas más comunes de nuestros campos, como son el romero, tomillo, hipérico o la lavanda, sus propiedades medicinales y forma de preparación.

La autora emigró con su familia a Villanueva y Geltrú, y a los 19 años fijó su residencia en Granada donde estudió Filología Hispánica. Al terminar la carrera optó por vivir en el campo, entre otras cosas por el proyecto, de su hermano Miguel, de autogestión en secano. Hoy se gana la vida como artesana del cuero.

Desde siempre le ha gustado leer y escribir. «Escribo desde pequeña y este es mi tercer libro. En 1989, edité el primero, 'Encuentro con los colores', que ya va por la tercera edición. Años después, cuando militaba en movimientos sociales que se denominaban los tres ismos (feminismo, antimilitarismo y ecologismo) me surgió la idea de escribir, como parte del movimiento por la insumisión, algo para informar a la gente de la lucha que se estaba llevando a cabo dentro de ese movimiento y surgió 'Rompan filas'», una novela que fue publicada a finales de 1995 por la editorial Virus de Barcelona a la que sigue la publicación de esta obra narrativa didáctica sobre plantas. «Yo no tengo hijos, pero por aquí vienen los críos de mis amigas. Algunos son más curiosos que otros, sobre todo Miguel e Iván, a los que les daba un botecito de alcohol de romero y ellos me preguntaban cómo lo hacía. Lo escribí prácticamente de un tirón en una noche de insomnio».

La cuidada edición del volumen se asemeja a un cuaderno de campo, profusamente ilustrado

Es esta una edición cuidada, con pasta dura, que recuerda a los cuadernos de campo. El volumen está ilustrado con acuarelas de Mercedes del Arco que corresponden a lugares reales y que fue realizando poquito a poco. Como los anuncios televisivos de medicamentos, Julia recuerda al principio que la información contenida en el libro tiene fines educativos y no intenta reemplazar el consejo o tratamiento médico, por lo que «antes de tomar cualquier planta medicinal es recomendable consultar a un o una profesional». También indica que «me gustaría que este libro incitara a dar paseos por el campo».

Ritmo narrativo

Para ello, le ha dado forma de narración, en la que se incluye la descripción de las utilidades de las plantas. «Es una manera muy clara y divertida de implicar a los padres en este proceso de hacer alcohol de romero, el aceite de hipérico o de caléndula», al tiempo que ofrece recomendaciones para el fomento del reciclado. En definitiva, un libro que tiene como protagonistas varias plantas muy comunes, que las tenemos muy cerca y que tienen un montón de propiedades, tanto en infusiones o en friegas.

Como ejemplo, nos cita el refrán del romero «del que se puede escribir un libro entero o del tomillo que sirve para los resfriados y catarros, pues es expectorante». Las plantas aparecen con su nombre científico latino y en las lenguas oficiales del estado español. A ellas añade otras plantas como el geranio malva, la caléndula, el perejil y el áloe vera que es bueno tenerlo cerca del ordenador pues limpia la contaminación electromagnética». Como fuentes bibliográficas cita 'Plantas medicinales. El Dioscórides renovado' de Pío Font; 'La botica de la abuela', publicado por IDEAL en 1999 y el libro de sus amigos, Julio Donat y Anabel Sandoval, 'A tus plantas Alpujarra', entre otros.