El Festival muestra su cara para este año

La 66ª edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada ya tiene cara. Durante la jornada de ayer, los responsables de esta cita cultural dieron a conocer la imagen que ilustra el cartel de este año, original de Carlos Choín. En esta ocasión no se ha optado por una obra pictórica, como ocurriera en la pasada edición, cuya imagen principal se realizó a partir de una obra de la granadina María Teresa Martín-Vivaldi, sino por una fotografía de Choín, autor muy vinculado al Festival desde hace largo tiempo.

La misma, según el autor, está inspirada en las que realizó el maestro de la fotografía granadina, Torres Molina, y que se publicaron en IDEAL. De hecho, el resultado final, si bien tomado desde algo más lejos, es perfectamente identificable con recitales ofrecidos por la Agrupación Nacional de Música de Cámara, el Cuarteto de Radio Nacional, o la correspondiente al concierto ofrecido por el pianista y compositor alemán Wilhelm Kempff, en 1954.

Afirma el autor que «el Patio de los Arrayanes es para mí, no sólo uno de los espacios que mayor inspiración me ha proporcionado durante los años en que he venido colaborando con el Festival, sino el que más. En él se dan la mano el embrujo de los palacios Nazaríes con la pasión por el mundo de la música, haciendo que se despierten todos nuestros sentidos».

«La caída de la tarde, va dibujando una completa gama de colores, que acaban siendo dorados conforme se acerca la noche, mientras el arrayán, nos brinda sus aromas al ser acariciado y el sonido de los vencejos junto al rumor del agua, nos trae a la calma, viéndonos atrapados en una atmósfera que nos prepara para el concierto», afirma Choín.

El autor asegura que su interés por acceder al Serrallo para realizar la fotografía era muy anterior a la realización de la misma -el 28 de junio de 2011, durante un concierto vinculado a los Cursos Manuel de Falla-, y muestra al pianista a través de la celosía del Serrallo, con el Albayzín de fondo. Los guarismos de esta edición sugieren además remates de clave, con lo que el resultado final es muy bello.