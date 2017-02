«Estoy segura de que a Cervantes le hubiera encantado vivir en los 80»

Los pícaros Solórzano y Quiñones con chupa de cuero; Doña Lorenzo con jersey; unos Chanfalla, Rabelín y Chirinos tan de la Movida que podrían haber pasado por público de 'La edad de oro' o 'La bola de cristal'. Eso, y un largo misterio que es mejor no desvelar, es lo que prepara La Frutera Producciones con 'Entremeses', un espectáculo que traslada tres piezas cortas de Cervantes a la época contemporánea y que, a través del buen trabajo de actores como José Rodríguez, Ana Ibáñez, Marta Píriz, Rafa Villena o Ismael Robles, promete poner en pie al público de La Expositiva (sábado, 21:30 horas, 10 euros).

Son tres las piezas escogidas de Cervantes. ¿Qué destaca de ellas?

Tanto Rafael Ruiz Pleguezuelos, escritor y dramaturgo que ha realizado ésta magnífica adaptación de los Entremeses, como yo queríamos trascender la mera tradición de representarlos buscando entre todos los que hay escritos, los que más pudieran encajar en este tiempo presente, no tanto por los personajes sino por la enseñanza que nos aportan: en el viejo celoso tratamos la violencia de género, por ejemplo, y la represión. Estos entremeses hablan de lo más básico del hombre, su necesidad de ser más y mejor, de la decadencia y el sentido de la pertenencia, de la fidelidad y el individualismo

¿Cómo ha sido la labor de 'actualizar' las obras al castellano actual?

Según se mire fácil o difícil. Actualizar el lenguaje para atraer a los jóvenes pero conservar el carisma de Cervantes ha supuesto un trabajo intenso. Convertir la materia picaresca y la imagen a la que estamos habituados, sentir como se sentirían los personajes por aquel entonces pero mimetizarlos con nuestro siglo, ha sido una gozada y un maravilloso trabajo de equipo. Hay que romper lanzas a favor de nuevas propuestas y no por la innovación caprichosa sino por abrir paso a nuevos creadores y airear los pasillos y los espacios culturales.

Las obras se desarrollan en los años 80. ¿Por qué precisamente esa época?

Es un «guiño» a los 80. Pensé que fue una época arriesgada, una batalla cruenta entre las nuevas mentes y la rigidez moral. Nací en 1984 y supongo que tengo el sello que me dejaron todos los jóvenes rompedores que quisieron la libertad de expresión por encima de los miedos. Es una época artística más que impresionante y estoy segura de que a Cervantes le hubiera encantado vivirla.

El montaje se apoya en una escasa escenografía, el texto de Cervantes es suficiente para crear la escena, ¿no?

No voy a decir que no se podría haber puesto una escenografía en plan Teatro Español, pero La Frutera es aún mucho más modesta, no nos engañemos. Creo que el teatro no necesita de nada si hay calidad de mensaje y se corona con calidad artística y humana.

¿Sigue vigente Cervantes?

Lo hacemos vigente cada día que representamos algunas de sus obras. Hay que conservar lo de antes fuertemente pero sin miedo de mirar al futuro. Precisamente Rafael Ruiz Pleguezuelos es un ejemplo de ello, construyendo nuevas formas para «las letras». Que no se nos olvide animar y apoyar a los grandes artistas que nos rodean.

¿Qué tienen los entremeses de Cervantes para seguir atrayendo al público tantos siglos después de su escritura?

Más que los entremeses, es la figura de Cervantes. Un héroe, un mártir o un genio. Lo mires por donde lo mires atrae fuertemente el creador de un símbolo y una inercia. Todavía dudamos algunos de quién existió de verdad, si el Quijote o él. (Risas)

¿Quiénes conforman el equipo de actores que llevará a las tablas estos clásicos actualizados?

José Rodríguez, Ana Ibáñez, Marta Píriz, Rafa Villena e Ismael Robles. Si tienes a estos monstruos de la escena sólo quieres disfrutar de ellos y que el texto te llegue al alma, iluminados y arropados por Gregorio Bujalance. Además tenemos el placer de contar con la música original, especialmente compuesta para nuestros entremeses de Aitor Velázquez, Paco Solana, Álvaro Blas y la ingeniería musical de Jesús García Roldán. Todos me dejan sin palabras. Estoy enormemente agradecida.

El montaje saldrá luego de Granada, ¿hacia dónde?

Nos moveremos por los institutos y colegios. El primero de ellos, nuestra querida Baza. En Marzo, y deseándolo, estaremos en La Cochera Cabaret de Málaga. Esperamos mayor difusión y distribución. Seguiremos en la lucha.