¿Qué haces este fin de semana en Granada?

Empieza el mes de febrero y Granada ofrece muchas propuestas para los gustos más diversos. De la música de cámara al 'garage' más gamberro, exposiciones de fotografía, cine y mucho más. Aquí destacamos algunas de la variada programación de salas y teatros de Granada. Disfruten del fin de semana.

Música

Rubén Pozo

El concierto del ex de Pereza cierra su gira de presentación del segundo disco en solitario, en un evento enmarcado en el ciclo de conciertos de GPS7. Será el próximo 3 de febrero en la Sala Revert, antigua Industrial Copera.

Javier Perianes

Este pianista fue Premio Nacional de Música 2012 , galardón del Ministerio de Cultura de España. Perianes ha ofrecido recitales en los cinco continentes en las salas más prestigiosas. En Granada ofrecerá dos conciertos, el 3 y el 4 de febrero en el Centro Cultural Manuel de Falla.

Delafé

Oscar D'Aniello ofrecerá en Granada, el 4 de febrero, un concierto con su primer disco, “Tenemos un don” (2016) como Delafé, después de una década de carrera con Delafé y Las Flores Azules. Será en el Teatro Caja Granada Isidoro Máiquez

Luar Na Lubre

La banda gallega vuelve a la provincia de Granada, en esta ocasión al Centro Cultural Medina Elvira, de Atarfe, el próximo 4 de febrero. Este concierto está enmarcado en su gira 30 aniversario.

Arco

El que fuera el vocalista de la banda El Puchero del Hortelano se encuentra inmerso en su gira de despedida de su álbum 'Uno'. Será en el Aliatar Café el próximo 4 de febrero.

Ben Sims

Cerca de dos décadas avalan la carrera musical de este dj y productor londinense de tecno que estará este sábado 4 de febrero en la Sala Revert de Granada.

The King Khan & BBQ Show.

Tras casi 10 años sin hacer gira por salas, vuelven esta banda de 'garage' de los 60’s con grandes influencias de The Sonics, The Standells, The Wailers, la psicodelia, el bubblegum punk de los Ramones, el doo wop, el rock and roll, el R&B, el surf rock o el soul de Motown o Stax. Será el próximo 5 de febrero en la sala Planta Baja

The King's Consort

El auditorio Manuel de Falla acoge el concierto de la que es considerada una de las orquestas de instrumentos de época más importantes del mundo. Será el próximo 5 de febrero. Puedes conocer acerca de este evento aquí.

Teatro

La respiración

Una comedia escrita y dirigida por Alfredo Sanzol acerca de qué es el amor y cómo amamos. Habrá dos oportunidades para ver esta obra, el 3 y 4 de febrero, en la que actúan Pau Durà, Verónica Forqué, Pietro Olivera, Martiño Rivas, Camila Viyuela y Nuria Mencía de las compañías Teatro de la Abadía / Lazona. Será en el Teatro Alhambra

Exposiciones

Colita. Flamenco. El viaje sin fin.

Muestra de fotografía social cuyos protagonistas son las grandes figuras del flamenco de las décadas de los 60, 70 y 80. Desde Antonio Gades, pasando por Carmen Amaya, Paco de Lucía y Morente, padre e hija, se muestran en la fotografía de Colita en su forma más pura. Esta exposición se puede visitar hasta el 6 de mayo en el Palacio de Carlos V de la Alhambra

Georges Méliès y el cine de 1900

Esta exposición, apta para todos los públicos, muestra los inicios del cine tal y como lo conocemos. Se puede visitar en la Fuente de las Granadas en la capital hasta el próximo 21 de febrero. La entrada es gratuita.