Sweet California: "Nuestro público nos ve como hermanas mayores"

Como tercer álbum de estudio del trío, el nuevo trabajo de Sweet California no podía llamarse sino '3'. Estrenado el 2 de diciembre, supone la consagración de un grupo que ha subido como la espuma sin un estilo definido, próximo al pop pero influenciado, y con un público catalogado de pre-adolescente. El 2 de abril defenderán en el Palacio de Congresos sus canciones más maduras, también con la intención de atraer otras edades hacia la energía positiva que desprenden y que es el alma de Sweet California.

Números 1 en ventas y disco de platino con 'Head for the stars' (2015), MTV España las premió como artistas nacionales del año por delante de Alejandro Sanz o Leiva. Hoy, Sweet California es imagen de marcas multinacionales y presume de proyección en Latinoamérica. Sin embargo, lo que parece un imperio empezó desde lo más bajo: las 'covers' en Youtube que cualquiera con un ordenador a mano puede intentar. Entre la competencia brilló el talento curtido en años de formación y castings hasta que, animadas por una productora, Alba Rieg, Sonia Gómez y entonces Rocío Cabrera (ahora reemplazada por Tamy Nsue, antes corista y bailarina del show) constituyeron Sweet California. No cambiaron su forma de trabajar hasta que Warner las fichó en 2013, pocos meses después de la unión.

Apenas superan la veintena -la mayor, la sevillana Sonia, tiene 25- pero aseguran que desde pequeñas hicieron pinitos confiando en que podrían dedicarse a la música. La cita de abril no será la primera de Sweet California en Granada ni en el Palacio de Congresos, donde volverán a llevar sus canciones más inglesas que españolas por las influencias natales del grupo. «El inglés te da más posibilidades de show, pero no nos olvidamos del español porque es nuestro idioma, lo sientes mucho y el público también se entrega más», subraya Sonia en declaraciones a IDEAL.

La salida de Rocío por razones personales hicieron pensar a Sonia y Alba en permanecer como dúo, pero probando se convencieron de que el concepto sería nuevo y Sweet California debía seguir. Tenían cerca a Tamy, de quien Sonia afirma que «tiene muchos graves y hace que impactemos bien vocalmente, también mucha energía, lo que nos da confianza y seguridad en el escenario». La nueva integrante del trío es una amante de la electrónica, un hecho que quizás pudiera motivar la nueva deriva del grupo. Sonia duda: «Puede ser, pero también está en nuestra base ir actualizándonos y evolucionando hacia lo que se lleva». Las modas siempre mandan.

Banda moderna y cercana

Que Sweet California es un grupo de esta década y del futuro se aprecia en su forma de crecer. Como base de su impulso se encuentran las redes sociales, a través de las cuales sus fans las guían acerca de qué canciones les gustan más y cuáles menos hasta elegir los singles y trazar el camino a seguir. También se han convertido en 'youtubers' con el propósito de hacer conocer su lado más personal. «Nos gusta tener contacto con nuestros fans porque sabemos lo que es ser fan: yo lo he sido de Michael Jackson o de Bisbal y en mi época me habría gustado escribirles y tener una posibilidad de que me leyeran o contestasen», explica Sonia.

Sus admiradores conforman un público muy juvenil del que dicen que «nos miran como si fuéramos hermanas mayores, o amigas; personas en las que confiar o a las que pedir ayuda». Un refugio de las inseguridades y la incomprensión adolescente. De ahí la apuesta por la cercanía hacia quienes, al fin y al cabo, les permiten seguir haciendo música. Menores que piden a padres o abuelos que los acompañen a un concierto o a una firma de discos, abriendo la posibilidad de prender la mecha de la pasión por el árbol genealógico.

Evolución musical

Sweet California es un grupo moderno y abierto por tanto a la evolución de la música y los tiempos, subido al carro de la colaboración internacional y paralelo a la 'boy band' Auryn. Ha sobrevivido a una baja en el trío con total normalidad y una de sus pocas banderas inamovibles es la de la variedad: pop, balada, country, R&B o electrónica. Sweet California, la 'girl band' concebida para gustar a todos gustándose a sí misma.