«Ganar este certamen supone un espaldarazo para mi carrera musical»

Alí Arango ganó en buena lid el pasado sábado el Concurso Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia. En realidad, ha sido el mejor en el concurso durante dos años seguidos, ya que el pasado año quedó en segundo lugar, pero el primer premio quedó desierto. El guitarrista cubano, aunque afincado en Barcelona, tiene en Granada su segunda ciudad, y raro es el año en que no aparece un par de veces por aquí. Este año no será una excepción, ya que el premio obtenido le da derecho a protagonizar un concierto en el marco del Festival de Música y Danza. El año pasado ya estuvo en el evento, pero este año entrará, de forma incontestable, por la puerta grande.

¿Qué supone para usted ganar 'de iure' el Concurso Andrés Segovia?

Ja, ja, ja... Bueno, he pasado por todos los peldaños del podio. El primer año en que participé, 2008, gané el tercer premio, el segundo año fui finalista ya que el primer premio quedó desierto, y este año por fin he alcanzado lo más alto. Qué le voy a decir, supone una gran alegría. Es mi noveno primer premio en un concurso, pero me hace una gran ilusión por lo que supone ganar un concurso tan prestigioso como este. Me gusta también el hecho de que comparto palmarés con guitarristas que luego han tenido una fructífera carrera. Sin duda, ganar un certamen como este supone un espaldarazo a mi carrera musical.

¿Cuándo llegó usted a España

Fue a finales de 2005, con una beca que me otorgó la Fundación Antonio Gala. Fueron nueve meses de fructífero intercambio de ideas y experiencias. Luego, me fui a Barcelona, donde vivían amigos de la infancia, y allí me establecí cuando comencé a dar clases en una escuela. Allí tengo a mi mujer y a mi hija, y allí vivo casi de forma ininterrumpida.

¿Por qué venir a España y no a otro país?

La verdad es que no tenía muy claro al principio si me iba a quedar aquí. La situación en Cuba era, es, y me temo que será, muy complicada, en lo político y en lo económico, por lo que tenía claro que quería salir de allí para crecer como músico. España me fascinó como país donde se vive la cultura, pero luego me fui a Alemania a estudiar. Estuve casi un año, y luego volví, conocí a mi mujer y tuvimos a nuestra hija, Lúa.

España acoge muy bien a los buenos guitarristas, y es patria de grandes intérpretes: Los Romero, Narciso Yepes, Andrés Segovia...

Sin duda, y aunque la guitarra clásica es un mundo bastante pequeño, bastante cerrado, se puede seguir creciendo aquí. Ahora estoy terminando mis estudios superiores en el Liceo de Barcelona, estudiando con Guillem Pérez-Quer, y me gustaría desarrollar mi vertiente pedagógica.

Su aprendizaje, con todo, se ha salido de los cánones...

Así es. Aunque he ido a escuelas tanto en Cuba como aquí, los profesores que me han marcado han estado siempre fuera de las aulas 'oficiales' . Me ocurrió en Cuba con Antonio Alberto Rodríguez, gran maestro que también lo fue de amigos míos como Marco Tamayo, y luego, primero en Cuba y luego en Europa, he continuado formándome de la mano de grandes artistas como Joaquín Clerch. Me considero su discípulo, un miembro de esa escuela que se ha ido creando en torno a él, que ejerce como tronco principal.

¿Esperaba que el concurso se desarrollara así?

Se han presentado muchos buenos guitarristas, y eso que el concierto de Bacarisse no era una pieza común. Hubo seis finalistas, lo que da idea del nivel.

¿En qué proyectos trabaja?

Pues en uno que me va a hacer volver mucho a Granada, cual es un dúo, el Pyrophorus Guitar Duo, con mi amigo el guitarrista José Fonsesca, que vive aquí. En seis meses estará listo para ponerse de largo , y ojalá pueda estrenarlo por aquí.