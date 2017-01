Bruno Calvo On Experience Trio estarán en el Magic

Conocimos al trompetista Bruno Calvo en la banda de Daahoud Salim dentro de las giras Andajazz y de la asociación Oolyakoo. Ahora el trompetista vuelve en un nuevo proyecto grupal armado en una de sus visitas a España ya que reside en Holanda. En el verano de 2014, Bruno Calvo (trompeta), José López (contrabajo) y José Benítez (batería) se reunieron en Cádiz, con el único objetivo de tocar juntos y de aquel encuentro salió On Experience, donde se refleja el bagaje cultural y sonoro de cada uno, que ellos por citar lo sitúan entre las coordenadas de Charlie Parker, Ornette Coleman, Miles Davis, Jimmy Hendrix, Led Zeppelin, Charles Mingus, Thelonious Monk y un larguísimo etcétera.

Gaditano del 91, Bruno Calvo comenzó a tocar la trompeta a los cinco años con su padre que también lo es, comenzando en el jazz tras pasar por el Real Conservatorio Manuel de Falla. A los dieciocho años se fue a estudiar a Barcelona, a la Esmuc, con Mireia Farrés, Matthew Simon, Toni Belenguer, Lluís Vidal, Albert Bover y Joan Monné, terminando sus estudios con el Master en trompeta de jazz del Conservatorio de Amsterdam, ciudad donde reside.

Calvo ha recibido numerosos premios internacionales tanto por ejecución como por composición y suena en formaciones como Trempera!, BvR Flamenco Big Band, Tarquim, Lluc Casares Octet RED, la Metropole Orkest Academy, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, The Gramophone All-Stars o Andalucía Big Band.

La cita con Bruno Calvo y su música tiene por lugar de encuentro la Sala Magic, por día el de mañana miércoles, y por hora, las 22, o sea, las diez de la noche.