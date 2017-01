La SGAE se marcha de Granada

«Es una ciudad que carece de infraestructuras esenciales, no tiene AVE y cae lejos, con el agravante de que no dispone de terrenos, ni de empresas pujantes». Es la explicación que el que fuese presidente de la Sociedad General de Autores, Teddy Bautista, ofreció al compositor José García Román sobre el motivo por el que se discriminaba a la ciudad en comparación con otras capitales andaluzas. El lunes, en un artículo publicado en IDEAL, este mismo músico alertaba de la inminente desaparición de las oficinas que la SGAE posee en la ciudad desde hace 26 años: se cerrarán para trasladarse a Málaga. La noticia se convertía en un jarro de agua fría para el mundo de la cultura, y en especial para autores musicales, promotores y artistas porque a su juicio es un paso más en la pérdida de identidad de Granada, una ciudad que pretende conseguir ser Capital Cultural Europea.

Clausurar la oficina de la Sociedad General de Autores en la ciudad va más allá del cierre de una mera sede administrativa, ya que supone dejar Granada sin la presencia de la institución que representa creadores artísticos con un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, sobre todo músicos, intérpretes y compositores de todos los estilos musicales, desde el pop y el rock, a la música clásica, y por supuesto el flamenco, que tiene en la ciudad de la Alhambra uno de sus principales espacios creativos a nivel mundial.

La decisión de la SGAE no solo cierra una oficina, sino que provoca que Granada no sea su sede en Andalucía Oriental en beneficio de Málaga, una ciudad que no posee la tradición, representación y cualidades de Granada en cuanto a creación musical se refiere.

Decisión «interna»

Los responsables de la SGAE a nivel regional no confirman ni desmienten la noticia de forma oficial. Sostienen, eso sí, que se trata de una decisión de carácter interno, sobre la que no consideran que tengan que dar explicaciones: «Tanto el cierre como la apertura de una oficina tiene que ver con el funcionamiento y la organización interna y administrativa de la entidad, por lo que no se ve un tema comunicable ni se añadirá nada al respecto». Es la respuesta a las preguntas de IDEAL en la delegación territorial de la entidad. Mañana miércoles celebrará una reunión el Consejo Territorial de la SGAE, que ya estaba convocada, en la que se dará información a los consejeros. Una de las explicaciones que se barajan en círculos musicales y de la estructura económica de la SGAE, se encuentra en que Granada ya no es el número uno en cuanto a socios y movimiento económico generado por sus espectáculos, actividades musicales y culturales en general, mientras que en Málaga, desde hace algunos años, la recaudación por estos conceptos es mucho más alta.

Las cifras de espectadores han crecido considerablemente en tierras malagueñas, mientras que en Granada se han reducido los grandes conciertos, festivales y actividades teatrales, incluso ha habido un fuerte descenso en la recaudación que obtienen las pequeñas salas de conciertos en comparación con las malagueñas.

El mundo cultural granadino ha levantado la voz ante lo que García Román califica como una nueva «bofetada» a los intereses y al futuro de la ciudad, para quien la «rentabilidad no debe medirse solo con baremos económicos», y quien pide que se de un paso atrás en esta decisión que afectará también a los creadores de Almería y Jaén.

Los músicos lo tendrán más difícil a la hora de realizar las gestiones necesarias con sus derechos de autor. José Ignacio Lapido, compositor y letrista del grupo de rock 091, es también consejero territorial de la SGAE. Afirma que conocieron la noticia hace solo unos días y espera que desde la dirección regional ofrezcan explicaciones, pero considera que supondría una pérdida importante para la ciudad. «Como granadino no me parece nada bien, aunque habría que conocer todos los datos. Lo cierto es que la pérdida de identidad cultural es una realidad desde hace unos años y las razones habría que buscarlas en las políticas culturales municipales que se han hecho hasta la fecha. No se ha reivindicado la esencia cultural de Granada», asevera.

Lapido entiende que la creación cultural está sufriendo el hecho de que «venimos de una época y estamos abriendo otra en la que no acabamos de entrar. Esperemos que con la nueva situación política de la ciudad las cosas cambien. Sin que sirva de precedente, vamos a ser optimistas y esperemos recuperar el paso que hemos perdido».

El escritor Juan de Loxa se pregunta: «¿No es Granada una ciudad de músicos y artistas, de festivales de música, desde clásica al rock, pasando por otras muchas manifestaciones artísticas, la ciudad de una de una gran orquesta, de coros, de flamenco, del pop.? Y escenario de vanguardias y renovación del folk con identidad propia? No entiendo lo que ocurre, aparte de la falta de apoyos o de ayudas desproporcionadas para algunos, y nada para otros.».

El escritor granadino califica a la SGAE como «el camarote de los Hermanos Marx, y lo digo tras 50 años de experiencia de una sociedad con corresponsalías con edificio propio en el extranjero, teatros inútiles y una nómina de autores y familias privilegiadas en cuanto al reparto de liquidaciones». Supone que habrán visto en Málaga «mejor escaparate, ya que en Granada la torpeza está a la orden del día».

Para uno de los grupos de rock más reconocidos a nivel nacional, Lori Meyers, que estos días se encuentra inmerso en la presentación de nuevo disco, «se trata de otra mala noticia para Granada. Una ciudad que siempre ha sido considerada como cuna de grandes artistas, tanto granadinos como de adopción. No deberíamos permitir que siga desangrándose», afirma Álex Méndez, guitarrista y compositor de Lori Meyers, para quien esta situación tiene otra lectura, ya que si es cierto que la SGAE quiere trasladar su sede de Andalucía Oriental a Málaga por motivos contrastados, «los granadinos, junto con nuestros vecinos jienenses y almerienses, deberíamos hacer una reflexión para entender en qué nos estamos quedando atrás. Y no son solo motivos culturales, debemos exigir que las necesarias inversiones en diversos campos como infraestructuras y empresariales se ajusten a lo que merece el lugar donde vivimos».

Proyectos comunes

Desde el mundo de la canción de autor, la producción y el flamenco, Raúl Alcover cree que «hay ciudades que con inteligencia hacen comunes los proyectos culturales. Saben dejar a un lado las diferencias de pensamiento y dar consenso a lo que de bueno les conviene». Considera que hace falta «¡Aire! Granada necesita aire... y del nuevo. Hay ciudades que respiran en las cabezas de quienes con conocimiento y profesionalidad deciden y mandan, en las de quienes las cuidan y trabajan, las viven, pasean a diario, las protegen, las defienden, las quieren. Hay ciudades que unen a la gente».

«Tenemos un volumen de actividad cultural tan importante que la sede de lo que se autodenomina como Sociedad General de Autores y Editores, debería estar en Granada»

Granada es también el origen y punto de partida de muchos músicos y creadores que se han convertido en punteros en el panorama nacional e internacional. Para Sánchez Ruzafa, director de la Orquesta y Banda Municipal, «estamos perdiendo peso específico en el mundo de la cultura, y mucho. Para mí, personalmente es una gran pérdida. Recuerdo cuando me hice socio hace más de 20 años cuando la sede estaba cerca de Trinidad. La SGAE en la ciudad es algo que ha acompañado siempre a los músicos de la ciudad». No entiende que puedan darse razones de más actividad musical con respecto a Málaga. «Al menos es igual, y hay que tener en cuenta otros muchos factores más allá de los económicos. Granada tiene una relevancia cultural innegable, que la SGAE debería tener en cuenta».

También los empresarios del sector musical afirman que estamos ante una importante pérdida. «Tenemos un volumen de actividad cultural tan importante que la sede de lo que se autodenomina como Sociedad General de Autores y Editores, debería estar en Granada, tanto por sus muchísimos autores reconocidos dentro y fuera de Andalucía, como por el alto nivel de la programación musical», afirma el promotor y también músico socio de la SGAE, José Rodríguez, que considera que «la protección de los derechos de los autores debe ir por caminos diferentes a los que lleva la SGAE, pero a pesar de ello, con esta decisión se desprecia el valor de Granada y sus creadores».

El escritor Antonio Enrique, que recientemente presentaba su novela 'Boabdil', cree que en cierto modo «los granadinos nos dejamos hacer, nos resignamos, mientras que los malagueños son más despiertos y parece que más interesados en la cultura. Ante una Málaga pujante, donde presentar un libro es una fiesta, veo lógico que ellos se lleven las regalías. Está claro que el poder político cada vez ve con mejores ojos la capitalidad cultural malagueña, mientras que en Granada no somos capaces de traernos el legado de Lorca», afirma este escritor que ve con preocupación que en Granada «hayamos apostado por el turismo y las grandes superficies comerciales y no por la cultura».

La cosa política

Representantes del mundo del teatro ven con tristeza el declive cultural de la ciudad. Pepe Cantero, uno de los actores más reconocidos del país, afirma que «se planifica la gestión cultural de hoy para mañana. Estamos acostumbrados a que los proyectos estén en base al gusto, criterio y capricho de formaciones políticas a cargo de las instituciones. Se cambian proyectos y esfuerzos que han costado años para ponerse en pie y consolidarlos, y se rompen otros en base a preferencias políticas». Cree que no hay adjetivos para calificar el hecho de que lleve tanto tiempo el Centro Lorca y aún no tengamos ni el legado ni la programación». Considera que con estos planteamientos, no es de extrañar que se tome una decisión como la de la Sociedad General de Autores.