Usted a Nueva York y yo a Trevélez

Por favor, no lo cuente, PDT (’Please Don’t Tell’) es un ‘speakeasy’ neoyorquino donde cada semana se ejecutan varios centenares del Benton’s Old Fashioned, una curiosísima mezcla de Bourbon infusionado en ‘bacon fat’, que vendría a ser la grasilla del tocino... De no ser por la excelencia de este whiskey, se nos vendría a la cabeza el documental de Michael Moore ‘¿Qué invadimos ahora?’ y su especial hincapié en lo que se está comiendo y bebiendo en Estados Unidos a día de hoy...

PATA NEGRA COCKTAIL –6 cl de Ron Agrícola infusionado en jamón de Trevélez –1,5 cl Swedish Punch –1/4 oz Ginger Oloroso Syrup –2-4 golpes Angostura Bitters –1 twist Lima&Naranja –1 Pieza de Rambután de madera

Este twist del clásico Old Fashioned, además de ser uno de los tragos más demandados en la ciudad lorquiana americana por excelencia, ha cruzado sus fronteras y va camino de convertirse en un clásico moderno. De hecho en Barcelona fueron muchos los que pudieron degustarlo durante todo un mes, no hace mucho y elaborado por los padres de la criatura. Nada más y nada menos que Jim Meehan, fundador de PDT –reconocido como Mejor Bar del Mundo en 2011 por la lista de The World’s 50 Best Bars de Drinks International–, Jeff Bell, su mánager general, y Adam Schmidt. ¿Dónde? En el lujoso hotel Mandarin Oriental. Para acompañar a la coctelería, grandes Chefs como Ángel León, Joan Roca, Albert Adriá o Gastón Acurio firmaron una colección de hot dogs que elevaban el clásico perrito caliente de toda la vida a la categoría de arte culinario.

Alexander Cocktail Bar&SpeakEasy Club fue seleccionado este año para participar en la Semana Internacional del Old Fashioned (Old Fashioned Week) junto a otras prestigiosas coctelerías nacionales e internacionales. Un evento muy atractivo para todos aquellos Bartenders apasionados por la cultura del ron y para aquellos gerentes de locales que hubiesen invertido tiempo y dinero en este polivalente espirituoso. Personalmente, desde que Andrea Martín (la nueva savia del Ron Pálido granadino) tuvo la enorme generosidad y grandísimo acierto de traer La Universidad y La Academia Internacionales del Ron con motivo del 50 aniversario de Ron Pálido Montero, fuimos poco a poco formándonos más para contar a día de hoy con una modesta –pero de altísima calidad– colección de rones. Con ellos elaborar los Cócteles Exóticos y Tropicales más interesantes para nuestros clientes.

Estas fueron las reglas del juego para la Old Fashioned Week: teníamos que elegir entre un whisky blended escocés, un ron cubano o un ron agrícola francés, aparte de usar el famoso amargo de Angostura... Estos eran los sponsors principales y teníamos que jugar y crear con ellos. Era una oportunidad, escaparate internacional tanto para Alexander como para sacar a relucir alguna materia prima 100% granadina con la que deleitar al mundo.

Alfonso Maya Alexander Cocktail Bar&SpeakEasy Club. World Class Embassy 2017 , Coaster Awards 2016, Mejor Coctelería Presencia en 50 Best Bars in the World 2015, Vintage Perfection Cocktails 2014

Inmediatamente decidimos hacer una variante del Old Fashioned sustituyendo el whiskey por un ron viejo agrícola francés. En concreto usamos un HSE Habitación Saint Etienne Black Sheriff Rhum Vieux Agricole que había envejecido en barricas que habían contenido whiskey americano previamente y que había sido condecorado por el Ministerio de Agricultura con las medallas de oro en 2014 y 2015. Pero la particularidad de este twist en torno a este cóctel clásico fue que usamos ‘la parte blanca’ del jamón de Trevélez... Años atrás habíamos experimentado con los mejores bacons que había en el mercado y sin dudarlo creímos a ciencia cierta que el Jamón Ibérico Español tenía que elevar la categoría de esta exótica mezcla. Si en Nueva York el hacerlo con bacon había resultado ser todo un éxito, ¿por qué no aquí, ahora y con Jamón de Trevélez?

Habíamos colaborado con Yolanda Robles (Pilsa) en el contexto de un Máster en Gastronomía donde participamos dando una docencia en torno a la coctelería, y gracias a ella nos pusimos en contacto con Enrique Zarco, experto jamonero en Jamonzar, un jamón granadino de alta calidad, elaborado en granja propia. Mantuvimos varias entrevistas y... ¡Enrique era nuestro hombre! Buscábamos la ‘parte blanca’ del jamón y él conocía a la perfección dónde y cómo cortar para encontrar los mejores aromas para luego infusionar. Un jamón único en olores y otros matices por sus singulares particularidades en corteza-piel durante el proceso de secado... Estábamos muy contentos porque ¡contábamos con el mejor jamón posible para los fines que perseguíamos!.

La idea viajaba en vanguardia, la materia prima era excepcional, utilizábamos productos locales y ahora tocaba ponerle todo el cariño del mundo. En la fotografía les mostramos el resultado y a continuación les daremos la receta. Cabe decir antes de finalizar que experimentamos también una variante con hidromiel La Runa a la naranja que nos fascinó y que fue todo un éxito con los afortunados clientes que pudieron degustarlo en Alexander. El cóctel causó a la postre impresión tanto a los organizadores del evento que nos felicitaron personalmente desde Francia como a la familia ronera de HSE Rhums (Isla de Martinica) que nos incluyó en su página web. A día de hoy hemos sido invitados a colaborar en la primera edición en español de Rumporter, una de las publicaciones internacionales en torno al Ron con más prestigio del mundo.