Un parque en realidad virtual y 3D

Las últimas creaciones audiovisuales en realidad virtual e Internet 3D se presentarán desde hoy y hasta el 22 de enero en el Parque de las Ciencias, que vuelve a ser sede del Festival Internacional de Arte Digital Art Futura. La 27 edición de este encuentro proyecta trabajos que muestran desde el desarrollo de la computación y su combinación con la tecnología de los smartphones, hasta la creación de nuevos medios de comunicación, como Playground, gracias a Internet.

El museo es escenario del Festival desde 2003, consolidándose como uno de los espacios referentes para los interesados en las nuevas propuestas digitales. Junto a Granada, Art Futura se celebra en museos y centros de arte y ciencia de más de 20 ciudades como Londres, Buenos Aires, México o París.

El público podrá disfrutar de forma gratuita de las siete secciones del Festival programadas en horario de mañana de martes a jueves así como el domingo; mientras que viernes y sábado habrá proyecciones mañana y tarde para facilitar la asistencia de todas las personas interesadas en la creación digital.

Impactante

Premiére Art Futura, que incluye lo mejor y más impactante del programa de este año; 'Reality. What a concept', que cubre las novedades en realidad virtual y aumentada más destacadas del año en 3D; '3D Futura Show', dedicada a creaciones audiovisuales 3D; 'Futura graphics', con los trabajos más representativos en animaciones, cortos experimentales, videoclips y obras mixtas; 'Playground', un nuevo medio de comunicación que produce minidocumentales para ser consumidos a través del smartphone; 'Feeding the Web', dedicada a obras audiovisuales producidas para la Web y 'Artworks', en la que se presentan perfomances, instalaciones new media e interactivos son las secciones de la 27 edición.

El contenido que se presenta en Art Futura tiene además un especial interés para estudiantes de disciplinas tan diversas como el arte, la comunicación audiovisual, el periodismo, la informática, animación, diseño, etc.

vídeo Autoridades granadinas, en la presentación del certamen. / RAMÓN L. PÉREZ

Es por eso por lo que la Universidad de Granada, la Fundación CajaGranada y el Parque de las Ciencias han firmado un acuerdo que permite, a partir de la próxima edición, la organización de un programa paralelo al festival que incluya conferencias, jornadas, exposiciones, eventos, concursos, presentación de trabajos fin de grado, etc. con el fin de enriquecer y hacer más atractivo y participativo este encuentro.

Además, otro de los objetivos de la colaboración es crear un espacio de referencia que albergue la creatividad de estudiantes y artistas andaluces. Al mismo tiempo que se ofrece como un laboratorio abierto para grupos de investigación que estén trabajando en áreas relacionadas con los contenidos del mismo.

El acuerdo permitirá también potenciar la formación de universitarios y la realización de prácticas en el entorno de la organización y gestión del festival. Como ya viene sucediendo, la comunidad educativa de la Universidad de Granada accederá a los contenidos propios del festival, pero no sólo visualizándolos, sino contando con ellos dentro de la programación académica de cada una de las especialidades, grados, p másteres, transformando la sala de proyección y las instalaciones del museo en aulas académicas durante el festival.

Programa paralelo

Fundación CajaGranada y Parque de las Ciencias fortalecen su colaboración junto a la Universidad de Granada y continúan trabajando para el beneficio de la sociedad en general, y de los ciudadanos granadinos y andaluces en particular.

Por tanto la próxima edición del Festival Art Futura estará acompañada de un programa paralelo que tendrá lugar en Granada entre los últimos meses de 2017 o principio de 2018. Habrá un grupo de trabajo integrado por representantes de las tres instituciones, sobre los que recae la responsabilidad de la selección de contenidos y actividades del programa que se desarrollará en las sedes de los dos museos: Parque de las Ciencias y Memoria de Andalucía.

A la presentación de la programación y firma del convenio han asistido esta mañana el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; el director de CajaGranada Fundación, Diego Oliva; el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Granada, Manuel Jorge Bolaños; la vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada; Ana García López y el director del Parque de las Ciencias, Ernesto Páramo.