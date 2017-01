Los Reyes Magos Mutantes llegarán el 8

Como es ya tradición desde hace cuatro años el grupo Niños Mutantes dará un mini concierto de Reyes en la tienda de vinilos Borabora, aunque esta vez será el 'fatídico' día 8, ay, justo antes de volver a la tarea escolar. Y es que los músicos también tienen hijos (el álbum de Mutantes 'Noches de insomnio' estaba bajo sus efectos) les crecen y descubren el fascinante mundo de las necesidades infantiles, de las que entretener estimulando su imaginación y creatividad es una de las más importantes, y ahí entra la parte musical en directo, que ellos (como otros grupos de la ciudad, Napoleón Solo, otros que tal) han realizado en centros escolares. La entrada cuesta un juguete que se dará a una asociación benéfica.

«La idea se le ocurrió Mariajo, que tiene unos amigos que trabajan en la Asociación por la Igualdad y Solidaridad. Pensó en hacer un concierto de Reyes y cuando se lo propusimos a los Mutantes, que son muy buenos amigos, aceptaron sin dudarlo...(risas) ¡No sabían dónde se metían!», recuenta Gonzalo Tafalla, que con María José de la Cruz lleva este autentico centro de agitación musical. «El primer año lo hicimos así», sigue recordando Gonzalo «y se desbordó tanto la cosa que pensamos en que había que limitar el acceso y decidimos poner una entrada que fuera un juguete para estos chavales: un juguete (usado o nuevo) por una invitación». Curiosamente Mariajosé y Gonzalo no tienen hijos, pero sí una perra con un rombo en el ojo como David Bowie: Rita Lunares.

El cantante de los Niños Mutantes, Juan Alberto Martínez, considera que «la idea era muy bonita» y se unía a los efectos seductores de una buena amistad «nosotros es que no le podemos negar nada a Gonzalo y Mariajo» se liaron « y ya es una tradición, ¡que va a terminar siendo un festival!», comenta divertido.

«Los niños son el público más exigente que hay, son de una sinceridad feroz»

Además asegura que «los niños son el público más exigente que hay, si algo no les gustan no tienen ningún problema en levantarse e irse, so de una sinceridad feroz (risas)». Perfectos entonces para testear las nuevas canciones, las que acaban de grabar con los miembros de León Benavente para su disco '10' (denominación nominal y ordinal también) «No sé, porque nos han quedado unas canciones muy tensas y oscuras para un público infantil (risas).

Hasta hora no pensaban ir a mayores, pero «es una locura, tenemos que desmontar media tienda para que entren más niños», asegura Gonzalo, y es que su concierto se ha convertido en una auténtica fiesta del barrio a la que se suman los establecimientos aportando crepes y hasta la Puleva suministrando batidos.

«La idea de hacer algo más grande en la Plaza, con una carpa, no sé, pero para el año que viene, porque además hay gente tan generosa que trae juguetes sabiendo que ya están agotadas las invitaciones...¡una auténtica fila cero!». A la espera de dar con un formato viable para el futuro, de momento estos Reyes el propio grupo baraja la posibilidad de retransmitirlo por internet para la telechavalería. La calve del éxito la tiene muy clara Gonzalo: «los padres son ya de nuestra edad, oyen músicas independientes y el pop le gusta a los niños».

Al otro lado están los receptores de los juguetes «que los esperan ya con mucha ilusión», asegura Gloria Fernández Puig, coordinadora de AIS: «nosotros trabajamos con mujeres emigrantes, en muchos casos solas con sus hijos, y después de cuatro años ya los esperan con muchas ganas. Es un gesto muy bonito por parte de todos: Borabora, los Mutantes, los establecimientos del entorno... Y que hace felices a muchos niños, ¡el año pasado a más de ochenta!».