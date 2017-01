Julián Maeso: todos en uno

Solicitadísimo acompañante, el multiinstrumentista toledano Julián Maeso afortunadamente está dejando de ser un secreto para rendir voluntades y secuestrar atenciones, quizás por ahora del sector más iniciado pero con un final necesariamente feliz, pasando de los aplausos a las ovaciones. Seguro. Maeso no ha cogido el camino fácil, sino el largo y tortuoso, pero cada etapa que hace, y lleva tres, son auténticos regalos para el espectador atento a su devenir. Y su ya lo hace en directo, y la noche de reyes, miren ustedes, es como para volver a creer en los de Oriente. Solo le faltó el lazo de raso y la pegatina de “seguro que te gustará”. Seguro.

Anunciado casi a traición, con 48 horas de antelación estaba claro que no iba a romper la taquilla, eso sí, buena parte del público que se sentaba en las mesitas preparadas para dar un toque de club eran músicos, compañeros que profesan un respeto absoluto por Maeso. Y anunciado en 'solitario acústico' nada hacia esperar un escenario lleno de teclados y guitarras, y hasta una batería. Pero al final del concierto todo tuvo su sentido: desde el sinte analógico a la melódica, ya que (sin abusar) llega a construir canciones sumando pistas una a una autoacompañándose, con el gracejo de incluso solear en cada una de ellas mientras sonaba el resto con una artesanal construcción muy Doors.

Maeso parece sacado de una tienda de vinilos de los años setenta (¡él es un estante entero!), ya que ha metabolizado toda la tradición blues-rock-country-soul con el acierto de gente como The Band, Manassas o incluso Carole King en su momento. Con la libertad absoluta de la soledad escénica (parcial: a ratos le acompañó José Uribe y una vocalista invitada y presentada como Almudena) su concierto fue de una completa flexibilidad, jugando con sus aparatos, marcando a su manera los tiempos, bromeando, (“así cantaría Dylan esta canción”, y lo hizo; o incorporando letrillas flamencas) en toda una sesión que más que de 'piano-bar' fue de 'hombreorquesta-bar'. Cerrando los ojos uno podría trasladarse al Whisky a Go Go o el Preservation Jazz Hall y escuchar a Dr. John, Al Kooper, Georgie Fame o su admirado Leon Rusell (a quien citó sin citar) en un libérrimo mano a mano con el público, al que dio pequeñas percusiones para que participara. O a todos a a la vez. Maeso reconstruyó así de esquemáticamente temas de sus tres discos, entonados con su voz áspera y sentida (¡Joe Cocker/Tom Waits a medio plazo!) alguna con potente intrahistoria ('Before They Leave' -muy Carole King- “dedicada a los que queremos día día y no se lo decimos pesando en que siempre van a estar ahí, y puede que al día siguiente ya no estén”). Busquen sus discos ('Dreams Are Gone', 'One Way Ticket To Saturn' y 'Somewhere Somehow') y gocen con tranquilidad del placer de su música de usar y usar y usar, y que como los clásicos no sólo no se desgastan sino que se agigantan con cada escucha.

Avanzábamos que esta actuación casi improvisada sobre la marcha podía ser excepcional no, lo siguiente. Pues continuando con esta tópica escala de medición tan 'exacta' como popular precisemos que tampoco, fue lo de más allá, incluso rozando ya el final. ¿A quedado claro?