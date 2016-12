El alma marina de Antonio Domínguez regresa a Miami

Antonio Domínguez de Haro (Almuñécar, 1928) no puede adentrarse en el mar desde 1990 pero el mar sigue en él. Su alma no se ha desplazado un metro; este pintor octogenario mantiene sus cinco o más sentidos volcados hacia los fondos marinos y la magia que encuentra en ellos. Su dimensión artística es internacional y la próxima semana sus cuadros volverán a exponerse como ya ocurriera el año pasado en la Miami Art Basel, en el prestigioso resort Four Seasons junto a uno de los mayores exponentes del pop-art en Estados Unidos, Romero Britto.

El pintor conserva la mente más que lúcida, la lengua suelta y loca por relatar sus poéticas experiencias vitales, la risa franca y los ojos vivos y claros como los de los chiquillos, del mismo color que la inspiración de su vida: el agua del mar y lo que esconde. Sus óleos sobre lienzo y acuarelas se han guiado siempre por la original idea del fondo marino, fascinado todavía por la primera vez que lo disfrutó. «Es maravilloso; un silencio, una paz. Estoy pintando y mi alma se va allí, mi cuerpo se queda. Ahí es donde está todo».

Esa idea de que el 'todo' nació en el mar lo convirtió en pionero de lo que desde hace apenas seis o siete años se viene llamando 'arte orgánico'. El origen de la vida, los primeros organismos a partir de una gota. Encerrado por voluntad propia entre algas y peces rompió esquemas y creó una escuela propia. En Estados Unidos se le conoce por un 'nuevo Picasso'. Cree firmemente haber dejado huella en la pintura española, con una mezcla de humildad y claro convencimiento del arte que ha brotado y sigue brotando de sus manos.

Un accidente de coche en 1990 dejó al pintor al filo durante veinte días para luego volver a nacer

Curioso de la pintura desde los seis años, siendo adolescente impresionó a su localidad natal con una exposición de más de sesenta obras donde ya vendió cuadros. «Más no podía decir», rememora. Defiende la pintura autodidacta cuando razona que «los profesores se ajustan a lo escrito, pero uno va buscando materia hasta que empieza a construir».

Él ha hecho de su obra un bello castillo subacuático con la eterna fantasía de poder pintar allí, en el fondo. Todo de la mano de su esposa Celia, un amor para toda una vida. La obra de Antonio Domínguez de Haro imprime con sus pinceles, además de lo estético y lo colorido, un no menos importante mensaje social que procura mostrar cómo fue el mar en comparación con aquello en lo que se está convirtiendo.

Accidente y época negra

Un accidente automovilístico en 1990 dejó al pintor al filo durante veinte días para luego volver a nacer. Con los peligros del mar que tanto se avisan, a él la vida lo sorprendió para mal en tierra, quizás un medio que domina menos que el acuático. Desde entonces no puede bucear. Al susto siguió un año de 'época negra', con pinturas oscuras y grotescas, reflexivas entre sus sueños, sus recuerdos y su realidad. El mejor ejemplo es 'Mi sueño con Goya', un fondo marino con el pintor a la derecha y Neptuno, que no Saturno, devorando a su hijo. Logró salir a flote.

Los cuadros de este almuñequero orgulloso pueden encontrarse en medio mundo

Este almuñequero ilustre, título que adorna su vida, tiene cuadros en medio mundo -también en Asia- y ya expuso en la Universidad de Luisiana hace 46 años. Ahora vuelven por segundo año consecutivo a la Miami Art Basel. El Four Seasons es un establecimiento de lujo que cuenta con una colección de arte valorada en 3.3 millones de dólares. Más de 500.000 cuadros entre los que se encuentran obras de Andy Warhol, Laura Lima o Henri Chopin y más de 75.000 visitantes con apoyo de famosos como Kanye West, Eva Longoria o Kevin Spacey entre otras personalidades. Un evento de tronío para un artista que lleva Almuñécar por bandera pese a su fama, como le ha agradecido su Ayuntamiento.

Nueve obras de Antonio Domínguez de Haro se expondrán hasta el 9 de enero pero viajan hasta un total de 17 junto a su hijo y representante Tony por las altas expectativas de venta. 188.000 dólares el más caro, de 1977 el más antiguo, aunque la mayoría fueron pintados este mismo año. Los precios no los fijan ellos sino la propia Miami Art Basel. La inmensa atención mediática los respalda. Hasta la revista 'Vogue' se ha interesado en su obra. «Nadie es profeta en su tierra», deja caer Tony. «En España somos así, nos gusta lo del otro», apostilla su padre, aunque sí se siente reconocido y habla de IDEAL como de un hogar.

Nuevos desafíos

El próximo reto es entrar en una galería de Christie's en Nueva York y abrirse camino en el mercado secundario de subastas y coleccionistas. El caché alto y el reconocimiento ya los tiene. Comparte exhibición con el brasileño Romero Britto, referente del pop-art y con el colorido como factor en común con el de Almuñécar. Se admiran por su obra aunque no se conocen en persona. «Toda persona capaz de crear, no copiar, tiene mi respeto. Lo poco que he visto de él tiene fuerza, es extraordinario», comenta Antonio Domínguez de Haro.

Lo de 'extraordinario' lo piensa de veras, no es un calificativo escogido al azar. Se enfada al hablar de la pintura actual. «He conocido a muchos pintores pero cada uno tiene algo de este o de aquel, no son originales. Al que lo sea, yo de momento lo cojo. Uno lee y ve y se da cuenta, hoy casi todo está escrito. Miguel Ángel, Da Vinci, el Greco, que me gusta mucho...», se lamenta el de Almuñécar.

Un sello personal

Esa falta de originalidad es el principal reproche de Domínguez de Haro a los pintores de la actualidad. «Para ser auténtico hay que buscar algo que no haya hecho nada, es muy difícil de encontrar pero hay», insiste mientras sonríe con una apertura breve pero honesta de los labios. Su autenticidad le vino al natural y de nacimiento, él no escogió nacer junto al mar. Las cosas del destino, que condicionan y dirigen la obra de todo un creador. Antonio se encontró el mar a su vera al nacer y sólo tuvo que bucear en él y retratar lo que vio, con el colorido de sus óleos y acuarelas e incluso con las letras, una vertiente que cultiva con más timidez.

No se plantea dejar de pintar a sus 88 años porque no puede dejar de hacerlo. Es su vida. Su hijo asegura que «morirá con las botas puestas», es decir, con la paleta en la mano, el lienzo frente al cuerpo y un fondo marino en los ojos. Con el alma donde su cuerpo ya no puede llegar.