Un pregón de luces y sueños compartidos

El Teatro Isabel la Católica fue anoche, de nuevo, el teatro de los sueños. Un teatro lleno de sueños con sabor a Navidad y a buenos deseos. De ello se encargaron los artistas -porque todos y cada uno, sin distinción entre 'amateurs' y profesionales, lo son- que vertebraron el pregón de Navidad de IDEAL, que un año más, llenó hasta la bandera el Teatro Isabel la Católica.

La expectación era máxima -las entradas se habían agotado una semana antes-, y el público se entregó desde el primer momento a lo que el escenario le ofrecía. Puntualmente, a las 20:30 horas, se alzó el telón para mostrar al pianista Pablo Segura y a Rafael Torres, director artístico del evento, quienes interpretaron el tema de Ludovico Einaudi que fue el principal de la película 'Intocable' y del histórico anuncio de la lotería de Navidad del pasado 2015; el del bar, para que nos entendamos.

La pregonera emocionó a los asistentes al decir que «Granada es la mitad de mi corazón»

Rafael Ortiz, veterano presentador del acto, quien afirmaba minutos antes de iniciarse el mismo que «presentar el pregón de Navidad de IDEAL forma parte de una fantástica rutina vital que se repite cada año», estuvo muy 'torero' declamando un texto, casi un poema, en el que resaltó cómo todos los barrios de Granada, sin excepción, se preparan para vivir unas fiestas que conservan un sabor muy especial.

Apenas terminada su primera intervención, salió al escenario la gran protagonista de la noche -aunque todos lo fueron-, la actriz jienense, recriada en Granada, Rosario Pardo. Un elegante vestido largo, lleno de colores, atrajo inmediatamente la atención de los asistentes. Y mucho más cuando entonó 'Blanca Navidad' a ritmo de jazz, con una cadencia que reveló cuán grande es como artista. Con él, cosechó el primero de los muchos aplausos que le brindó el público, que no dejó de mostrarle su admiración y respeto.

Palabras con corazón

Tras la impecable interpretación, llegó el momento del pregón. «Estar aquí esta noche es un auténtico orgullo...», comenzó, para luego encandilar al público cuando dijo que «llegué como joven estudiante y me fui al cabo de 10 años como actriz profesional, con un montón de ilusiones bajo el brazo. Es decir, Granada es la mitad de mi corazón».

En una noche donde el mercurio empezó a bajar muy pronto, la actriz calentó al público rememorando los efectos del 'biruji': «Recuerdo ese frío intenso que b ajaba de la sierra; los sabañones en las manos; los kilos de papel de periódico que usaba para conducir aquella Vespa 200...». Una vez más, los múltiples usos post-lectura que tiene IDEAL, puestos de manifiesto con una gracia que provocó las sonrisas del público.

«Tengo imágenes que no puedo olvidar, de aquellas navidades intensas y prometedoras», comentó Rosario Pardo, que no olvidó a sus muchos amigos, también a algunos que ya no están, como Alfonso Alcalá «con quien eché tantos ratos de charla», o Antonio Mira Parra. Un largo aplauso saludó la última frase del pregón: «Feliz Navidad. Y paz, mucha paz y mucho amor para todos. Porque todos nos casamos con Granada cada primavera», dijo recordando a Carlos Cano.

Villancicos populares, canciones infantiles y melodías europeas integraron el programa

Tras las palabras de Rosario Pardo, llegó el momento de la música. Y hubo mucha, y muy buena. Inició el programa el Coro Federico García Lorca, punto de encuentro de personajes de la música granadina como Pablo Heras-Casado y el propio Rafael Torres. Con su habitual maestría interpretaron villancicos como 'En Belén tocan a fuego', '¡Ay, qué lindo!' y 'Romance del ciego'. Como el propio director comentaba, «el Coro Federico García Lorca tiene como seña de identidad la vinculación entre poesía y música, por ello hemos elegido este repertorio de letras profundas».

Continuó el simpático coro de niños y niñas de Santa María del Llano, dirigidos por Mirian Gálvez Torres, que cantaron 'Kukú ué', de Eva Ugalde, 'Cançó de bres per a una princesa negra', de Rodríguez Sabanes y Gabriel Janer, y 'Cantemos a María', arreglado por Juan Tony Guzmán, con Elena Pérez Expósito al piano. Según su directora, «tres canciones divertidas, muy indicadas para ser disfrutadas por los niños, de compositores muy actuales». Canciones que, por cierto, enternecieron al patio de butacas, muy cariñoso con los pequeños de esta agrupación, abierta, por cierto, a nuevas incorporaciones.

El tercer coro en salir a escena fue el de Voces Graves Amigos del Manjón, dirigidos por Pablo Guererro, que por cierto también buscan nuevos coristas -«somos 25, y queremos llegar a 50», comentaron- y que hacen de cada lunes, día de ensayo, una fiesta donde no falta el vino. Uno de sus miembros es un corista muy especial, Nacho Sánchez, que tiene Síndrome de Down y que rompe barreras armonizando perfectamente y empastando su voz con la del grupo. «Estoy encantado de estar aquí, y venimos a traer mucha alegría», comentó en los instantes previos a su actuación. Interpretaron 'Nació, nació pastores', de Amadeo Vives; 'Veni Emmanuel', tradicional del siglo XV, y 'La primera Navidad', canción inglesa.

Fue el Coro Ars XXI, dirigido también, como el anterior, por Pablo Guerrero, el encargado de poner el punto y final al programa de actuaciones por separado. De ellos fue 'Alleluia', de Buxtehude; 'The seal lullaby', compuesta por Eric Whitacre para una película de Disney que no llegó a producirse, y un arreglo especial de Rodrigo Guerrero, estrenado ayer, de 'El pequeño tamborilero'.