«Granada es mi segunda ciudad, y hablar aquí de Navidad es un lujo»

Rosario Pardo es una auténtica todoterreno de la escena. Nacida en Jaén, estudió Filología Hispánica en la capital granadina, y aquí inició su carrera como intérprete en compañías como Teatro para Un Instante o Cábala. Esta tarde, será la protagonista del tradicional Pregón de Navidad de IDEAL.

Vuelve usted hoy a sus orígenes...

Sí, porque me puedo considerar 'granaína de prestao'. Aquí realicé mis estudios, aquí conocí a mi pareja, y aquí viví después de casarme durante diez años. También en Granada comencé a colaborar con diversas compañías de teatro independientes.

¿Cómo fueron sus inicios en este arte?

Pues difíciles, como los de casi todos los actores. Mi salto profesional se produjo cuando volví a mi tierra, estuve trabajando en Canal Sur en 'Senderos de gloria' y de ahí pasé a 'Crónicas marcianas', con Javier Sardá.

¿Ha cambiado mucho el mundo interpretativo desde que usted comenzó su carrera?

Hay que tener en cuenta que nunca fui una actriz 'de escuela'. Desde esta perspectiva, sí le puedo decir que hoy el grado de preparación técnica de los actores es muy alto, pero la experiencia de escenario no es la misma.

¿Qué ha supuesto para usted formar parte de la serie más longeva de la historia de la televisión en España, cual es 'Cuéntame'?

Una estupenda oportunidad para trabajar con un gran equipo, y una oportunidad para conocer nuestra historia reciente desde otro punto de vista. El grado de identificación del público con los protagonistas ha sido muy grande. Sobre todo al principio, cuando estábamos todo el barrio, se mostraba la realidad de una emigración que, sobre todo aquí en nuestra tierra, sentíamos muy cercana.

Se ha movido sobre todo en el género de la comedia, y ha hecho cine, teatro, televisión... ¿Dónde se encuentra usted mejor como actriz?

Para mí, la comedia es un género muy querido, y tiene un gran mérito. Pienso que es cierto eso que se dice de que hacer comedia es mucho más difícil que hacer drama. Sin embargo, en muchas ocasiones no se nos toma muy en serio. A mí a televisión me ha ofrecido papeles cómicos, y digamos que me ha encasillado un poco en esa dimensión interpretativa.

Pero no descarta hacer drama, claro.

Por supuesto que no. De hecho, estoy preparando un drama para teatro que se estrenará en marzo próximo. Siempre dicen que no hay cómico que sea buen actor dramático. Lo bueno es tener facilidad para ser cómico, porque luego ser un buen dramático es relativamente fácil.

Usted dio el salto a la dirección. ¿Cómo fue?

Como en otros aspectos de mi vida profesional, fueron las circunstancias. Cuando viví en Canarias, un grupo de actores necesitaba una directora, y de repente, me vi haciendo ese papel. Siempre me ha gustado hacerlo, porque es una tarea compleja, y que para mí supone un reto.

¿Se va a tomar unos días de respiro para Navidad?

Pues sí, porque a principios de semana terminé la grabación en 'Cuéntame', y voy a poder descansar un poco.

¿Cómo celebra esta fiesta?

Depende de los años. Este viene la familia de mi marido, y algunos amigos, pasaremos la Nochebuena en Madrid.

Una ciudad culturalmente efervescente, como también lo es Granada.

Bueno, Madrid es una ciudad donde ocurren muchas cosas. Y es cierto, observo que en Granada sigue habiendo un buen ambiente de teatro, con muchas compañías que se baten el cobre a diario por hacer un buen trabajo. Granada ha sido una ciudad muy cultural, y no solo en el teatro. Haciendo cortos, por ejemplo, he conocido a muchos buenos músicos y diseñadores de vestuario granadinos, por poner dos ejemplos de profesiones diversas. Con todo, echo de menos otros tiempos, en que la efervescencia era aún mayor.

¿Qué va a contar usted en su pregón hoy?

Recuerdos, vivencias, mis navidades de joven... Además, van a venir un buen grupo de amigos, me voy a sentir muy arropada.